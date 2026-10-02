Andy López Beltrán, hijo de AMLO, busca una diputación federal por Tabasco: así anunció su registro

Tras dejar un cargo en Morena, el hijo de AMLO se registró para coordinar la 4T en el Distrito 6 rumbo al proceso electoral de 2027. Esto es lo que se sabe.

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy López Beltrán, confirmó su registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 federal de Tabasco. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio este jueves 1 de octubre mediante Instagram.

Les comparto que el día de hoy me registré como aspirante a Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco", reveló.

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¿Qué implica el registro de Andy López Beltrán en Morena?

El registro representa un nuevo paso en la intención que López Beltrán había anunciado desde mayo de contender por una diputación federal. El 25 de mayo dejó la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y también su participación en la Comisión Nacional de Elecciones, argumentando que buscaría, en los tiempos establecidos por las convocatorias y la legislación electoral, competir por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco. Esta demarcación comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

El proceso actual todavía no equivale al registro de una candidatura ante la autoridad electoral. Morena abrió del 1 al 4 de octubre el periodo para inscribirse a las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los 300 distritos federales. Estas estructuras forman parte de la organización territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027.

En el caso del Distrito 6, López Beltrán ha realizado recorridos por comunidades y previamente señaló que buscaba visitar sus 170 secciones electorales.

“También visitamos y escuchamos de cerca a las familias de las comunidades en Río Tinto 3ra Sección y Alvarado Jimbal en Centro, así como en Tequila 1ra Sección en Jalapa. En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y con palabra”, agrego.

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¿Qué señalamientos rodean a Andy López Beltrán?

La nueva etapa política de López Beltrán ocurre mientras su nombre continúa en el centro del debate público por distintos señalamientos. A finales de septiembre, The New York Times publicó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizaban acusaciones sobre posibles vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible; el reporte, según El País, se basó en testimonios de fuentes anónimas y señaló que no se habían iniciado investigaciones formales en Estados Unidos. En México, la fiscal general Ernestina Godoy declaró el 16 de septiembre que la FGR no tenía una investigación contra López Beltrán ni una orden de aprehensión en su contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó posteriormente las afirmaciones publicadas sobre una supuesta investigación estadounidense contra López Beltrán. El tema, sin embargo, permanece dentro del debate político mientras el hijo del expresidente avanza en el proceso interno de Morena en Tabasco.