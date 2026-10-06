Acusarán penalmente a Andy López Beltrán y Amílcar Olán de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo por la muerte de más de 5 mil niñas y niños con cáncer, señalando que la simulación en contratos hospitalarios causó una crisis de desabasto de medicamentos en hospitales públicos de México

Demandarán penalmente ante el Ministerio Público federal a Andrés López Beltrán y al empresario Amílcar Olán por el fallecimiento de más de 5 mil pacientes pediátricos, señalando que la simulación en contratos hospitalarios rompió la cadena de suministro de tratamientos oncológicos en el país. Foto: Especial

La querella colectiva presentada ante la FGR detalla redes de corrupción y empresas fantasma que habrían colapsado el suministro de tratamientos oncológicos en hospitales públicos de México.

Un bloque integrado por organizaciones de la sociedad civil y familiares de pacientes pediátricos formalizará una denuncia penal de alto impacto ante la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación apuntará directamente al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés “Andy” López Beltrán y al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quienes señalarán de presunta responsabilidad en la crisis de desabasto institucional que, de acuerdo con el comunicado emitido por los demandantes, ha costado la vida de más de 5 mil niñas y niños con cáncer en México.

La acción legal, anunciada por el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio Público federal ubicadas en la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México.

El propósito central de los colectivos es exigir que la autoridad ministerial investigue formalmente los esquemas de contratación opacos y el uso de supuestas empresas fantasma que impidieron el acceso oportuno a tratamientos oncológicos en los hospitales públicos.

COMUNICADO de Prensa acudiremos este próximo 07 de Octubre a las 11 horas ante la @FGRMexico un grupo de madres y padres de niñ@s con cáncer y Ciudadanos a interponer formal denuncia contra @Andy López Beltran y Almicar Olan por el desvío de recursos en la Compra de medicamento pic.twitter.com/UmRr3uBpSF — Isarel Rivas Bastida (@israelrivas_bas) October 5, 2026

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¿Cuáles son los delitos graves que se imputarán en la denuncia ante la FGR?

La querella preparada por los colectivos ciudadanos califica los hechos bajo tres figuras jurídicas de alta gravedad en el derecho penal mexicano.

Las organizaciones argumentan que la escasez prolongada de fármacos no obedeció a problemas administrativos ordinarios, sino a una cadena de decisiones coludidas que afectó directamente la supervivencia de la niñez.

Los cargos principales que contendrá el documento legal son:

Genocidio: Planteado bajo la premisa de que la privación sistemática de tratamientos esenciales vulneró de forma deliberada y masiva el derecho a la vida de un sector vulnerable de la población infantil.

Planteado bajo la premisa de que la privación sistemática de tratamientos esenciales vulneró de forma deliberada y masiva el derecho a la vida de un sector vulnerable de la población infantil. Delincuencia organizada: Señalado por la presunta estructuración de redes de complicidad entre particulares y servidores públicos para lucrar con la proveeduría de insumos médicos.

Señalado por la presunta estructuración de redes de complicidad entre particulares y servidores públicos para lucrar con la proveeduría de insumos médicos. Homicidio culposo: Imputado ante el fallecimiento documentado por las organizaciones de más de 5 mil menores que no recibieron sus quimioterapias en tiempo y forma.

La acusación apuntará directamente al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés “Andy” López Beltrán y al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, a quienes señalarán de presunta responsabilidad en la crisis de desabasto institucional que, de acuerdo con el comunicado emitido por los demandantes, ha costado la vida de más de 5 mil niñas y niños con cáncer en México.

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¿Cómo operaba la red de contratos irregulares y empresas fantasma en la proveeduría médica?

El núcleo de la acusación financiera detalla cómo diversas instancias gubernamentales otorgaron contratos millonarios a empresas distribuidoras bajo esquemas de contratación opacos.

Entre las firmas señaladas en investigaciones periodísticas previas destaca Romedic S.A. de C.V., propiedad de Amílcar Olán, la cual concentró recursos públicos para abastecer de insumos a distintos gobiernos estatales.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por los colectivos y reportes de fiscalización, estas redes de suministro operaban mediante:

Asignaciones directas y opacidad: Contratos millonarios otorgados sin licitaciones rigurosas que garantizaran competencia técnica y financiera.

Contratos millonarios otorgados sin licitaciones rigurosas que garantizaran competencia técnica y financiera. Simulación de entregas: Proveedores que figuraban en listas de empresas con irregularidades sanitarias o fiscales, incapaces de cumplir con la cadena de frío y los volúmenes requeridos por los institutos de salud.

Proveedores que figuraban en listas de empresas con irregularidades sanitarias o fiscales, incapaces de cumplir con la cadena de frío y los volúmenes requeridos por los institutos de salud. Vínculos de influencia: Relaciones de cercanía política que, según los denunciantes, facilitaron el otorgamiento preferencial de contratos tanto en el sector salud como en megaproyectos de infraestructura federal.

¿Cuál es el panorama político e institucional ante la inminente querella?

La presentación de esta denuncia ocurre en un escenario político polarizado.

Por un lado, Andrés López Beltrán ha continuado con su trayectoria partidista dentro de Morena, tras registrarse formalmente como aspirante a una diputación federal.

ha continuado con su trayectoria partidista dentro de Morena, tras registrarse formalmente como aspirante a una diputación federal. Por otro lado, Amílcar Olán ha estado en el centro de la controversia pública luego de que reportajes periodísticos, como los difundidos por TV Azteca, ubicaran su residencia temporal en la ciudad de Lugano, Suiza, inmueble que desocupó tras la exposición mediática.

Pese a la magnitud de los señalamientos públicos y la documentación aportada por organizaciones civiles, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada institucionalmente por la procuración de justicia, indicó previamente que no existen carpetas de investigación formalizadas ni indagatorias en curso en contra de Olán ni de López Beltrán.

Con esta nueva acción penal, los padres de familia buscan romper el estancamiento institucional y obligar al Ministerio Público a valorar las pruebas periciales y testimoniales.

Pese a la magnitud de los señalamientos públicos y la documentación aportada por organizaciones civiles, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada institucionalmente por la procuración de justicia, indicó previamente que no existen carpetas de investigación formalizadas ni indagatorias en curso en contra de Olán ni de López Beltrán.

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¿Cómo impacta esta denuncia en el acceso a la justicia y los derechos de los pacientes pediátricos?

Para las familias que perdieron a sus hijos y para los pacientes que continúan luchando contra enfermedades oncológicas, este recurso legal representa un instrumento indispensable en la búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición.

El impacto de este proceso va más allá del litigio político: pone sobre la mesa la necesidad imperativa de blindar los presupuestos y las compras consolidadas de medicamentos en México.

Los colectivos insisten en que ningún esquema de contratación pública puede anteponer intereses mercantiles o simulaciones administrativas a la vida y la salud de la infancia mexicana.