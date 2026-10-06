Cae “El Tanque”, operador regional del CJNG señalado como parte del círculo cercano de “El Mencho” y con actividades en cuatro estados de México

Detienen en Zapopan a “El Tanque”, presunto líder regional del CJNG vinculado con “El Mencho”, huachicol, homicidios y tráfico de drogas. | Crédito: X @OHarfuch/Banco digital GH

Harfuch confirmó que Iván Cazarín Molina fue detenido en Zapopan; autoridades lo ubican con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y lo relacionan con homicidios, extorsión, huachicol, lavado de dinero y tráfico de drogas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado por autoridades mexicanas como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se le atribuyen actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y que será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que deberá determinar su situación jurídica.

La captura adquiere relevancia por los antecedentes del detenido. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en septiembre de 2024 a Iván Cazarín Molina y lo identificó como un miembro de alto rango del CJNG, involucrado en una red de robo de combustible y perteneciente al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Las acusaciones mencionadas por las autoridades son señalamientos e investigaciones y no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria.

¿Cómo fue detenido “El Tanque” en Zapopan?

La detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación que permitieron identificar los movimientos de Iván “N” y localizarlo en Zapopan, de acuerdo con García Harfuch.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

En la operación participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. La acción fue ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC.

También intervinieron el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), agentes de investigación de la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 5 de octubre, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván ‘N’, alias ‘El Tanque’, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla”, informó García Harfuch.

Según el reporte oficial, Iván “N” fue detenido en flagrancia. Durante el operativo fueron asegurados:

Un vehículo.

Un arma de fuego.

Diversas drogas.

La información difundida hasta ahora no detalla las cantidades ni el tipo de drogas aseguradas.

¿Quién es “El Tanque” y qué papel tendría dentro del CJNG?

Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, ha sido identificado tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses como un integrante de alto nivel de la estructura del CJNG.

Crédito: X @OHarfuch

García Harfuch lo señaló como presunto operador regional con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya lo había incluido el 10 de septiembre de 2024 en una acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas relacionadas directa o indirectamente con una red de robo de combustible vinculada con el CJNG.

La dependencia estadounidense identificó entonces a Cazarín Molina como un miembro de alto rango del cártel y señaló que formaba parte del círculo de confianza de “El Mencho”.

¿Por qué Estados Unidos había sancionado a “El Tanque”?

El señalamiento estadounidense se concentró especialmente en el robo y comercialización de combustible.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, “El Tanque” estaba involucrado principalmente en los esfuerzos del CJNG relacionados con el robo de hidrocarburos. La red sancionada en 2024 habría generado decenas de millones de dólares en beneficio de la organización criminal.

La OFAC incluyó expresamente a Ivan Cazarin Molina, alias “El Tanque”, en su lista de personas designadas el 10 de septiembre de ese año.

García Harfuch indicó que estos antecedentes derivaron también en un intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

¿De qué delitos señalan las autoridades a “El Tanque”?

Las investigaciones citadas por el titular de la SSPC relacionan al detenido con distintas actividades delictivas.

Entre ellas se encuentran:

Homicidios.

Extorsión.

Privación ilegal de la libertad.

Robo de hidrocarburos.

Lavado de dinero.

Tráfico de drogas.

Se trata de señalamientos de las autoridades que deberán ser sustentados dentro de los procedimientos correspondientes.

¿Qué relación tendría “El Tanque” con el ataque a un helicóptero del Ejército en 2015?

Otro de los antecedentes mencionados por García Harfuch es la presunta participación de “El Tanque” en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano ocurrido en Jalisco en 2015.

Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en la "Conferencia del Pueblo" de la presidenta Claudia Sheinbaum. | Crédito: Presidencia

Las autoridades lo relacionan con ese episodio, en el que murieron integrantes del Ejército y de la entonces Policía Federal.

El señalamiento no es nuevo. Registros periodísticos de 2015 muestran que las autoridades federales ya relacionaban a Iván Cazarín Molina con el ataque y lo ubicaban dentro de la estructura del CJNG.

¿Qué pasará con “El Tanque” tras su captura?

Tras su detención, Iván “N” será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la FGR.

Esa instancia deberá continuar con el procedimiento correspondiente y determinar su situación jurídica.

La captura, por tanto, no representa una condena. Las imputaciones, pruebas y posibles responsabilidades penales tendrán que definirse conforme avance el proceso ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes.

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