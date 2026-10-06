‘El Señor de los Buques’ habría pagado 69.4 millones de pesos en sobornos y “honorarios” a funcionarios y particulares para introducir combustible de contrabando a México desde Estados Unidos entre 2024 y 2025, según un testigo colaborador de la FGR

Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”, es socio mayoritario de Mefra Fletes y es investigado por autoridades federales por su presunta participación en el ingreso y comercialización ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos, en un esquema de huachicol fiscal. | Crédito: Especial/Canva

Roberto Blanco Cantú, también identificado como Roberto Brown, habría destinado dinero a funcionarios, intermediarios y particulares para facilitar el ingreso de millones de litros de hidrocarburos entre 2024 y 2025; actualmente permanece prófugo y enfrenta órdenes de aprehensión por investigaciones relacionadas con huachicol fiscal.

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, habría pagado alrededor de 69.4 millones de pesos entre 2024 y 2025 a funcionarios, intermediarios y particulares que presuntamente facilitaron el ingreso a México de millones de litros de combustible de contrabando, de acuerdo con información ministerial obtenida por Agencia Reforma. El dato forma parte de declaraciones entregadas a la Fiscalía General de la República (FGR) por un testigo colaborador y, hasta ahora, representa una línea de investigación, no una sentencia contra las personas mencionadas.

La investigación se suma a los procesos abiertos contra Blanco Cantú, quien permanece prófugo y cuenta con órdenes de aprehensión relacionadas con presunto contrabando y almacenamiento ilícito de hidrocarburos. Un juez emitió recientemente una tercera orden de captura contra el empresario y otros involucrados por operaciones asociadas al buque Challenge Procyon y un presunto daño al fisco superior a 146 millones de pesos.

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¿Cuánto dinero habría pagado “El Señor de los Buques” en sobornos?

Según la relación de pagos entregada a la FGR por Héctor Manuel Portales Ávila, colaborador de la Fiscalía y exapoderado de Mefra Fletes, el grupo habría distribuido 69 millones 466 mil 200 pesos durante dos años.

El desglose señalado por Agencia Reforma es:

2024: 24 millones 807 mil 800 pesos.

24 millones 807 mil 800 pesos. 2025: 44 millones 658 mil 400 pesos.

44 millones 658 mil 400 pesos. Total: 69 millones 466 mil 200 pesos.

La documentación ministerial identifica estos recursos como pagos, sobornos y “honorarios” destinados presuntamente a facilitar operaciones vinculadas con el traslado e ingreso irregular de hidrocarburos.

Portales Ávila obtuvo un criterio de oportunidad para colaborar con la FGR después de permanecer encarcelado por un caso relacionado con posesión ilícita de combustible. Su acuerdo implica aportar información y pruebas a las investigaciones federales.

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¿Quién es Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”?

Roberto Blanco Cantú, también identificado en expedientes y reportes como Roberto Brown Cantú, es un empresario vinculado con Mefra Fletes, compañía dedicada al transporte de hidrocarburos desde Texas.

Testigos protegidos revelaron los detalles internos de la red de corrupción aduanera que permitía la entrada sistemática de hidrocarburos sin el pago de aranceles. Foto: Especial

Las investigaciones federales lo relacionan con operaciones de traslado, posesión y almacenamiento de combustible presuntamente introducido de manera ilegal al país.

Su sobrenombre, “El Señor de los Buques”, proviene de su presunta participación en una estructura que utilizaba buques tanque para transportar combustibles hacia puertos mexicanos.

Actualmente permanece prófugo.

En octubre de 2026, un juez federal giró una tercera orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y contrabando. La misma resolución también incluye a empresarios y agentes aduanales relacionados con la investigación.

¿Qué relación tiene Mefra Fletes con el caso?

Blanco Cantú está relacionado con Mefra Fletes, empresa dedicada al transporte de hidrocarburos y señalada en distintas investigaciones federales.

Una síntesis informativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basada en publicaciones periodísticas sobre actuaciones judiciales, señala que la FGR investiga a Blanco Cantú por su posible relación con combustible asegurado en Baja California y por operaciones de Mefra Fletes para trasladar hidrocarburos procedentes de Texas.

La empresa aparece también en el expediente de Héctor Manuel Portales Ávila, quien era su apoderado y posteriormente obtuvo un criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía.

Las investigaciones han seguido distintas rutas de transporte: barcos, pipas, ferrocarril y centros de almacenamiento.

¿Quién habría coordinado los pagos en puertos y aduanas?

De acuerdo con el testimonio de Portales citado por Agencia Reforma, uno de los enlaces centrales habría sido Osvel Tudón Rojas.

Su función, según esa versión, consistía en:

coordinar embarques procedentes de Estados Unidos;

mantener contacto con puertos y agencias aduanales;

recolectar recursos;

distribuir presuntos pagos a funcionarios y operadores.

Tudón fue detenido recientemente por elementos de la Marina en Tampico, aunque quedó en libertad horas después debido a que en ese momento no existía una orden de aprehensión en su contra, según la información ministerial difundida por Reforma.

No se ha informado públicamente si posteriormente alcanzó algún acuerdo de colaboración con la FGR.

¿Qué papel tenía “El Capitán Sol” en la red?

Otro nombre que aparece en las investigaciones es Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina.

"El Capitán Sol" era la pieza clave de una red de marinos corruptos liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda. | Especial GH

Solano Ruiz fue detenido a principios de octubre en Zapopan, Jalisco, después de permanecer prófugo durante meses.

Las investigaciones de la FGR lo señalan como un presunto operador encargado de relacionarse con personal naval y aduanero, gestionar modificaciones en pedimentos de importación y participar en la entrega de dinero para permitir el ingreso de combustible procedente de Estados Unidos.

Según Agencia Reforma, Solano Ruiz mantenía coordinación con Tudón Rojas para hacer llegar parte de los pagos a marinos vinculados con operaciones aduaneras.

Tras su captura, la Fiscalía le imputó delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y un juez ordenó prisión preventiva.

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¿A quiénes habrían entregado el dinero?

La relación entregada por Portales a la FGR identifica pagos a distintas personas, empresas, funcionarios e intermediarios, de acuerdo con Agencia Reforma.

Uno de los casos detallados corresponde a la Agencia Aduanal Benito Abad y Compañía.

Según el testimonio incorporado a la investigación, entre el 19 de septiembre y el 4 de diciembre de 2024, Blanco Cantú habría pagado 5 millones 383 mil 800 pesos a esa agencia.

Su propietario, Benito Abad, es señalado por Reforma como prófugo.

Las cantidades forman parte del expediente ministerial y deberán ser verificadas dentro del proceso penal. La existencia de una declaración de un testigo colaborador no equivale por sí sola a que los hechos hayan quedado judicialmente acreditados.

¿Cómo habría funcionado el esquema de huachicol fiscal?

Las investigaciones describen una estructura que no dependía únicamente del traslado clandestino de combustible.

ARCHIVO. La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República (FGR) preparan un operativo de gran alcance contra funcionarios y empresarios presuntamente implicados en el contrabando de combustible. Foto: Especial

El esquema presuntamente necesitaba distintos eslabones:

importadores y empresas transportistas;

agencias aduanales;

operadores en puertos;

funcionarios con capacidad para permitir el ingreso de mercancías;

documentación o pedimentos modificados;

transporte terrestre y ferroviario;

lugares para almacenar el combustible.

El objetivo habría sido introducir hidrocarburos sin pagar correctamente las contribuciones correspondientes o mediante declaraciones distintas a la mercancía realmente transportada.

Ese mecanismo es conocido como huachicol fiscal.

A diferencia del huachicol tradicional, que suele relacionarse con la extracción ilegal de combustible de ductos, el huachicol fiscal ocurre principalmente mediante contrabando, evasión de impuestos o manipulación de documentación de importación.

¿Qué tiene que ver el buque Challenge Procyon?

Una de las investigaciones recientes contra Blanco Cantú está relacionada con el Challenge Procyon, embarcación utilizada presuntamente para introducir petrolíferos.

El buque cisterna Challenge Procyon, con bandera de Singapur, fue asegurado por autoridades mexicanas luego de que se detectaron irregularidades en su documentación aduanal. Foto: Especial

La Fiscalía sostiene que la operación vinculada con ese cargamento habría generado un daño al fisco superior a 146 millones de pesos.

Por ese expediente, un juez emitió órdenes de aprehensión contra Blanco Cantú, José René Tijerina Mendoza, José Isabel Murguía Santiago, empresarios y dos agentes aduanales.

El caso se suma a investigaciones anteriores relacionadas con:

8.8 millones de litros asegurados en Ensenada, Baja California, en marzo de 2025;

asegurados en Ensenada, Baja California, en marzo de 2025; 2.4 millones de litros localizados posteriormente en una bodega de Altamira, Tamaulipas.

¿Por qué Matamoros aparece en la investigación?

Agencia Reforma ha reportado que autoridades consideran a Matamoros, Tamaulipas, uno de los puntos utilizados para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos.

La ciudad cuenta con cruces fronterizos y conexiones carreteras que permiten trasladar mercancías hacia otras entidades.

Según fuentes citadas por el medio, Blanco Cantú habría tenido participación relevante en las operaciones de huachicol fiscal en esta zona.

Las investigaciones también abarcan operaciones marítimas en puertos como Tampico y Altamira, además de movimientos terrestres y ferroviarios.

Esto muestra que las pesquisas federales no se concentran en un solo punto de entrada, sino en una estructura logística que habría utilizado frontera terrestre, puertos, carreteras y ferrocarril.

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