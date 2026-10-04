Una mujer jubilada vive aislada a casi 3 mil metros de altura en las montañas de Italia, sin teléfono ni televisión y usando hasta 16 mantas para dormir durante las noches más frías

La mujer vive en una zona montañosa de Italia, donde mantiene una rutina alejada de la tecnología y las comodidades de las ciudades. Foto: The Pillow

La mujer mantiene una rutina de trabajo y cuidado de animales en una vivienda donde el frío puede alcanzar temperaturas extremas durante el invierno.

En las montañas del norte de Italia, Giuseppina mantiene una forma de vida alejada de las ciudades y de muchas de las comodidades actuales.

La mujer, jubilada y residente del valle de Valseriana, en la provincia de Bérgamo, vive sola en una pequeña casa situada a casi 3 mil metros de altura, donde conserva costumbres que recuerdan a formas de vida de hace décadas.

Su historia fue documentada por The Pillow, un canal de YouTube creado por jóvenes italianos que recorren diferentes lugares para conocer a personas que viven alejadas de las grandes ciudades.

Durante una de sus visitas, el equipo llegó hasta la vivienda de Giuseppina para conocer su rutina y las condiciones en las que mantiene este estilo de vida.

Una vida alejada de la tecnología

Giuseppina asegura que está más acostumbrada a convivir con animales que con personas y reconoce que no disfruta del contacto con la sociedad. “La gente no es para mí”, explica durante la entrevista, en la que también muestra una vida prácticamente sin tecnología.

La mujer no tiene teléfono, radio ni televisión y asegura que nunca ha sentido la necesidad de incorporarlos a su vida. Su vivienda tampoco cuenta con electrodomésticos: la única fuente de calor es una chimenea y no tiene frigorífico, algo que considera innecesario debido a las bajas temperaturas de la zona.

Según explica, durante los meses más fríos la temperatura dentro de la vivienda puede llegar a 13 grados bajo cero, por lo que aprovecha el frío del entorno para conservar los alimentos. Las bajas temperaturas también condicionan sus noches, ya que asegura que utiliza hasta 16 mantas al mismo tiempo para mantenerse caliente mientras duerme.

A pesar de estas condiciones, Giuseppina afirma estar acostumbrada a vivir en la montaña. Señala que nunca ha dormido fuera de su casa y que tampoco ha viajado en avión, debido al miedo que le provoca la velocidad.

Continúa trabajando pese a estar jubilada

Aunque recibe una pensión de jubilación, Giuseppina continúa trabajando diariamente en su explotación ganadera. Cada año se ocupa de un ternero que posteriormente vende y complementa sus ingresos con la pensión. Su rutina también incluye tareas como cortar leña, recoger estiércol y buscar hojas secas y madera en diferentes zonas de la montaña.

Su compañía habitual son gallinas, varios gatos y un perro, con quienes asegura sentirse más cómoda que rodeada de personas. “Me marea ver a tanta gente; no puedo ser fuerte, me siento débil”, explica la mujer al hablar de su relación con la sociedad.

La montaña ha sido su hogar desde niña

Aunque actualmente vive sola, su relación con este lugar comenzó durante su infancia, cuando residía allí junto con sus padres y sus dos hermanas. Con el paso de los años, sus familiares fueron desapareciendo de su entorno hasta que finalmente se quedó sola en la vivienda.

Para hacer frente a esa soledad, comenzó a llenar la casa de muñecos y juguetes, mientras que los calendarios y los relojes le sirven como referencia para seguir el paso de los días y las horas.

Su vida transcurre así entre las tareas de la casa, el cuidado de sus animales y el trabajo en la montaña, en un entorno donde ha decidido mantenerse alejada de la tecnología y de las ciudades.