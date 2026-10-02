¿Quién es el Capitán Sol, detenido por huachicol fiscal?

"El Capitán Sol" era la pieza clave de una red de marinos corruptos liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda.

CIUDAD DE MÉXICO.-Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, “El Fantasma” o “Mike”, es un Capitán de Corbeta retirado de la Secretaría de Marina (Semar) que se convirtió en una pieza central de la red de corrupción y contrabando de combustibles conocida como huachicol fiscal. Su captura en Zapopan, Jalisco, fue resultado de labores de inteligencia de la Semar, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Origen y trayectoria militar

Nacido en 1978 en Totolapan, Veracruz, Solano Ruiz desarrolló una carrera dentro de la Secretaría de Marina orientada al manejo de inteligencia estratégica. En 2010 fue comisionado al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). Posteriormente, entre 2015 y 2017, fungió como brazo derecho y jefe de oficina en la SEIDO bajo la gestión de Gustavo Salas, dice el medio Reforma.

Tras causar baja de la Armada en febrero de 2018, su perfil financiero comenzó a mostrar movimientos atípicos: entre 2015 y 2023 apostó más de 52.1 millones de pesos en efectivo en establecimientos de entretenimiento y carreras, al tiempo que consolidaba contactos en el más alto nivel del sistema aduanero.

Operador central de la red de huachicol fiscal

Dentro del entramado de contrabando de combustibles en aduanas marítimas, la FGR ubicó a Solano Ruiz como pieza central y principal enlace operativo de los hermanos Manuel Roberto (Vicealmirante) y Fernando Farías Laguna (Contralmirante).

Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda, están detenidos en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Se les imputa ser los presuntos líderes de una red de corrupción que habría permitido el ingreso de 31 buques con huachicol fiscal a Altamira y Tampico entre 2024 y 2025. La Fiscalía sostiene que controlaban ascensos, promociones, designaciones y trámites del personal naval en las 14 Aduanas Marítimas.

Según la imputación, una vez colocados los marinos en las aduanas, “El Capitán Sol” enviaba un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales.

Modus operandi: sombras, encriptación y sobornos

Solano operaba en las sombras. Se comunicaba mediante aplicaciones de mensajería encriptada como Threema, bajo los alias “NK”, “KM” o “YR”, evitando mostrar el rostro o identificarse con su nombre real. A través de esta vía coordinaba el desembarco de buques con hidrocarburos declarados falsamente como aditivos para aceite para evadir impuestos.

Su función principal era la cooptación de marinos en activo, retirados y civiles, desplegando influencia en puntos estratégicos como Altamira, Tampico, Veracruz, Manzanillo y Guaymas.

En la Aduana de Tampico, envió sobornos por 1 millón 750 mil pesos por cada buque al entonces director aduanal Alejandro Torres Joaquín, alcanzando 24.5 millones de pesos solo por 14 embarcaciones gestionadas entre abril de 2024 y enero de 2025 de las cuales las autoridades tienen registros. Además, disponía el envío de “bonos” mensuales a mandos que no obstaculizaran la red.

Situación jurídica y captura

Solano Ruiz era el único prófugo de esta trama. Estaba sujeto a investigaciones por delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y lavado de dinero. Su captura en Zapopan, Jalisco, fue llevada a cabo por la Semar, la FGR y la SSPC tras labores de inteligencia técnica. Cabe destacar que también fue funcionario de la FGR.

El combate al huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el combate al huachicol fiscal no ha fracasado, aun cuando Petróleos Mexicanos lo considera un riesgo en un reporte oficial de sus operaciones. Destacó que los informes de Pemex sobre el incremento de sus ventas —e incluso que las empresas privadas que importan gasolina también han incrementado sus ventas— son muestra de que el huachicol fiscal se ha reducido.

A pregunta expresa sobre el informe de Pemex donde alerta de riesgos en su operación, la mandataria consideró que la empresa va muy bien de acuerdo a la información de ventas presentada durante sus reuniones semanales. Consideró que también el huachicol que se realizaba succionando los ductos se ha reducido mucho desde que se inició el combate a estas prácticas en la administración pasada.