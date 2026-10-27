Andy López Beltrán y Adán Augusto López vuelven al centro de la polémica por el huachicol fiscal, pero la FGR sostiene que las declaraciones de Farías Laguna no bastan para investigarlos

La FGR descartó contar con elementos suficientes para investigar a Andy López Beltrán y Adán Augusto López por los señalamientos relacionados con el caso de huachicol fiscal. (REUTERS)

El exvicealmirante mencionó a ambos políticos en un cuestionario relacionado con el caso Procyon. La Fiscalía sostiene que no cuenta con elementos suficientes para abrir una investigación contra ellos por esos señalamientos, mientras continúa el proceso contra otras personas

La investigación por huachicol fiscal volvió a colocar a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, y al senador Adán Augusto López Hernández en el centro de la discusión pública. El motivo fueron las declaraciones del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien cuestionó el alcance de las pesquisas sobre una presunta red de contrabando de combustible y mencionó a ambos políticos en un cuestionario difundido públicamente.

La Fiscalía General de la República (FGR) respondió que no dispone de elementos suficientes para iniciar una investigación contra ellos a partir de esos señalamientos. Según informó Aristegui Noticias, la institución también sostuvo que las manifestaciones y las pruebas que Farías Laguna considere pertinentes para su defensa deben presentarse ante las autoridades judiciales, conforme al debido proceso.

La respuesta se produce mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre la presunta red que habría facilitado el ingreso irregular de combustible a México. En ese expediente, la autoridad ha reportado detenciones y procesos penales contra personas señaladas por su posible participación en las operaciones.

Qué dijo Farías Laguna sobre Andy López Beltrán y Adán Augusto López

Manuel Roberto Farías Laguna, exintegrante de la Secretaría de Marina y procesado por delitos relacionados con el caso de huachicol fiscal, respondió un cuestionario en el que negó haber participado en la red de contrabando de hidrocarburos que investigan las autoridades.

En sus respuestas, también cuestionó que las pesquisas se concentraran en él y en personas de su entorno. Al ser preguntado por Andy López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, respondió afirmativamente sobre su presunta participación, pero remitió a declaraciones que, según indicó, forman parte de una carpeta de investigación.

Esa referencia no equivale, por sí misma, a una prueba de que ambos políticos hayan cometido un delito. Tampoco demuestra que exista una acusación formal en su contra.

La información difundida por Aristegui Noticias señala que Farías Laguna sostuvo que las personas mencionadas debían ser consideradas dentro de las líneas de investigación. La FGR, por su parte, cuestionó la solidez de esos señalamientos para iniciar una indagatoria contra ellos.

Por qué la FGR considera insuficientes los señalamientos

La Fiscalía explicó que las referencias a Andy López Beltrán y Adán Augusto López Hernández no cuentan actualmente con elementos suficientes para iniciar una investigación derivada de esas declaraciones.

En su respuesta, la institución se refirió a este tipo de señalamientos como «testigos de oídas», una expresión utilizada para describir información que una persona conoce por lo que otra le contó y no necesariamente por haber presenciado los hechos.

Sin embargo, el alcance de un testimonio debe analizarse según sus circunstancias y los demás elementos disponibles. La expresión no significa que cualquier declaración indirecta carezca automáticamente de valor, sino que la información debe evaluarse conforme a las reglas del procedimiento penal.

La Fiscalía también indicó que los argumentos y elementos que Farías Laguna quiera utilizar para sustentar su defensa deben presentarse ante la autoridad judicial competente, no únicamente a través de declaraciones públicas.

La postura de la FGR no constituye una sentencia judicial sobre la responsabilidad o inocencia de los políticos mencionados. Se refiere a la falta de elementos suficientes para abrir una investigación contra ellos a partir de los señalamientos en cuestión.

La postura de la Fiscalía ya tenía antecedentes

La respuesta del 27 de octubre no es la primera ocasión en que la FGR se pronuncia sobre la posibilidad de investigar a Andy López Beltrán por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.

El 17 de agosto de 2026, la dependencia negó que contara con testigos protegidos que hubieran formulado señalamientos contra él para iniciar una investigación por delitos relacionados con hidrocarburos. En ese momento, sostuvo que el Ministerio Público Federal no tenía datos de prueba con la fuerza legal necesaria para abrir una indagatoria.

Días después, el 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, de acuerdo con la información que le había proporcionado la Fiscalía, no había investigaciones abiertas contra Andy López Beltrán ni contra Adán Augusto López por el caso de huachicol fiscal. También señaló que correspondía a las autoridades competentes informar sobre las pesquisas.

Estos antecedentes permiten distinguir entre la controversia política que rodea el caso y las actuaciones penales que las autoridades han confirmado públicamente. Las declaraciones de un imputado pueden generar nuevas preguntas, pero no sustituyen los elementos de prueba que requiere una investigación.

Qué se sabe de la investigación por huachicol fiscal

El expediente principal se relaciona con una presunta estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante operaciones que habrían permitido introducir combustible al país de manera irregular y evitar el pago de impuestos correspondientes.

En un comunicado del 7 de septiembre de 2026, la FGR informó sobre los avances de las investigaciones relacionadas con el buque Challenge Procyon, asegurado en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con aproximadamente diez millones de litros de diésel.

La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que las pesquisas tuvieron su origen en una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.

La investigación busca esclarecer cómo habría operado la presunta red, quiénes participaron en la logística de ingreso del combustible y qué funcionarios o particulares pudieron facilitar las operaciones.

La FGR también ha señalado posibles responsabilidades relacionadas con la designación de servidores públicos y con empresarios que presuntamente se habrían beneficiado de la importación irregular del hidrocarburo. Esas afirmaciones forman parte de las líneas de investigación y deben entenderse conforme a la situación procesal de cada persona.

Cuántas personas han sido detenidas por el caso

En la información difundida el 27 de octubre, la Fiscalía reportó que 17 personas habían sido detenidas y llevadas a proceso penal dentro de la investigación relacionada con la red que habría permitido el ingreso del Challenge Procyon a territorio nacional.

De acuerdo con la institución, entre las personas procesadas hay presuntos participantes en la organización y ejecución de la logística para introducir el combustible, así como personas que habrían intervenido en la designación de funcionarios y empresarios presuntamente beneficiados por las operaciones.

Es importante distinguir entre estar detenido, ser vinculado a proceso y recibir una sentencia condenatoria. Son etapas diferentes del procedimiento penal y ninguna debe presentarse como equivalente a las demás.

La existencia de personas procesadas tampoco demuestra que todos los nombres mencionados en declaraciones relacionadas con el expediente hayan participado en los hechos investigados.

Qué falta por aclarar

La respuesta de la FGR establece su postura sobre los señalamientos contra Andy López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, pero no resuelve todas las preguntas relacionadas con el funcionamiento de la presunta red de contrabando de combustible.

Entre los aspectos relevantes está el avance de las investigaciones sobre las operaciones portuarias y aduaneras, la identificación de posibles participantes adicionales y la presentación de pruebas que permitan determinar responsabilidades individuales.

También será importante conocer si las autoridades incorporan nuevos elementos a las carpetas de investigación y si estos modifican la situación jurídica de alguna de las personas mencionadas.

Por ahora, el punto central es que la FGR considera insuficientes las declaraciones de Farías Laguna para iniciar una investigación contra los dos políticos, mientras continúa con el expediente principal sobre el presunto contrabando de hidrocarburos.

Las acusaciones y las respuestas institucionales deben valorarse por separado. La existencia de señalamientos no acredita culpabilidad, del mismo modo que la ausencia de elementos suficientes para abrir una investigación en este momento no equivale a una resolución judicial definitiva sobre los hechos.