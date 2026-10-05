Las empresas en México que recorten sueldos o mantengan controles de asistencia en papel enfrentarán revisiones del SAT e IMSS por la reforma de las 40 horas

La implementación de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en México exige que los centros de trabajo eliminen esquemas informales de contratación y control de personal para evitar contingencias legales.

Especialistas laborales advierten que la adaptación a la reducción de la jornada aumentará los costos operativos entre 20% y 30% en las organizaciones.

MÉXICO.- La implementación de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en México exige que los centros de trabajo eliminen esquemas informales de contratación y control de personal para evitar contingencias legales. La adaptación a este marco normativo representará un incremento de entre 20% y 30% en los costos operativos de las organizaciones debido a los siguientes factores:

Contratación de nuevo personal para cubrir los turnos o tiempo faltante.

para cubrir los turnos o tiempo faltante. Reestructuración de las plantillas de trabajadores.

de trabajadores. Inversión en tecnología para la gestión y control de asistencia.

De acuerdo con información publicada por El Economista, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantendrán una fiscalización interconectada. Si durante una inspección se detectan inconsistencias en el registro de la jornada o en el pago de horas extraordinarias, las autoridades activarán revisiones y sanciones paralelas contra los patrones.

La implementación de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en México exige que los centros de trabajo eliminen esquemas informales de contratación y control de personal para evitar contingencias legales. Foto: Pexel, Canvas

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¿Qué prácticas operativas deben eliminar los patrones?

Especialistas laborales enfatizan que las empresas deben erradicar de forma inmediata cuatro prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores:

Encadenamiento de contratos temporales: Recurrir de forma sucesiva a contratos por tiempo determinado para ocultar relaciones laborales subordinadas y evadir el pago de horas extra.

Recurrir de forma sucesiva a contratos por tiempo determinado para ocultar relaciones laborales subordinadas y evadir el pago de horas extra. Simulación de servicios: Adoptar esquemas de contratación civil o mercantil para simular independencia y eludir obligaciones patronales.

Adoptar esquemas de contratación civil o mercantil para simular independencia y eludir obligaciones patronales. Disminución proporcional del sueldo: Pretender recortar el salario bajo el pretexto de trabajar menos horas, violando el principio de que el sueldo es un derecho adquirido e irrenunciable.

Pretender recortar el salario bajo el pretexto de trabajar menos horas, violando el principio de que el sueldo es un derecho adquirido e irrenunciable. Controles de asistencia informales: Mantener bitácoras físicas en papel o reportes vía mensajería instantánea, ya que la normativa exigirá formalmente sistemas electrónicos de registro.

Pretender recortar el salario bajo el pretexto de trabajar menos horas, violando el principio de que el sueldo es un derecho adquirido e irrenunciable.

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¿Cuáles son los sectores con mayor impacto económico?

El impacto financiero derivado de la reducción de la jornada no afectará a todas las industrias por igual, sino que se concentrará principalmente en:

La industria manufacturera que opera bajo esquemas de tres turnos.

que opera bajo esquemas de tres turnos. Empresas con equipos comerciales masivos o fuerza de ventas en campo.

A este panorama se suma la incertidumbre por la falta de reglas secundarias definitivas sobre la obligación de implementar registros electrónicos, complicando el control del tiempo extraordinario en personal con movilidad. Germán de la Garza de Vecchi, socio de la firma Fisher Phillips, advierte que la eventual aplicación del pago de tiempo extra a personal administrativo abre la puerta a un incremento en demandas y reclamos laborales.

Por otra parte, las excepciones a los límites de la jornada únicamente aplicarán para sectores muy específicos como transporte, embarcaciones, aviación, plataformas petroleras y agentes comerciales.

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¿Qué se requiere para mantener la productividad sin cerrar negocios?

Debido a que trabajar un mayor número de horas no equivale a una mayor eficiencia —situando a México en los últimos lugares de productividad dentro de la OCDE—, las organizaciones están obligadas a adoptar dos medidas estratégicas:

Reestructurar sus procesos internos para hacerlos más ágiles. Integrar innovación tecnológica en la operación diaria.

César Maillard Cárdenas, socio de Maillard Abogados Laborales, junto con otros expertos, coincide en que se requiere un acompañamiento especial a las micro y pequeñas empresas para mitigar el impacto financiero derivado de los nuevos costos y evitar el cierre de negocios.

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