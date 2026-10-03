Jornada laboral de 46 horas en 2027: ¿te pueden bajar el sueldo? Esto dice la reforma y qué hacer si tu patrón intenta reducirlo

Menos horas de trabajo, ¿menos sueldo? La reforma laboral aclara qué pasará en 2027 con tu salario

La reducción de la jornada laboral será gradual y no implica una disminución automática del salario o las prestaciones; conoce qué establece la reforma y dónde pedir asesoría si tu sueldo cambia.

Si trabajas en México y te preocupa que la reducción de la jornada laboral termine afectando tu salario, hay una precisión importante: la reforma no permite que te bajen el sueldo simplemente porque vas a trabajar menos horas.

A partir de 2027, la jornada máxima semanal bajará de 48 a 46 horas, como parte del proceso gradual para llegar a las 40 horas en 2030. La reforma establece que esta reducción no debe significar una disminución de los sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores. La disposición forma parte de la reforma laboral aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Su aplicación será gradual durante los próximos años.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México atraviesa una transformación en materia laboral impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, al destacar incrementos al salario mínimo, reformas al sistema de pensiones y nuevos cambios en derechos laborales. | Foto: Especial GH/Presidencia

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¿Me pueden bajar el sueldo cuando la jornada laboral baje a 46 horas?

No por la reducción de la jornada.

La reforma establece expresamente que reducir las horas de trabajo no puede utilizarse como motivo para reducir el salario o las prestaciones de una persona trabajadora. En otras palabras, si actualmente recibes un determinado salario por tu trabajo, el hecho de que en 2027 la jornada máxima pase de 48 a 46 horas no significa que tu patrón pueda simplemente hacer una cuenta proporcional y pagarte menos. La reducción de horas y el salario son dos asuntos distintos dentro de la reforma.

¿Cómo será la reducción de la jornada laboral?

El cambio no ocurrirá de golpe. La reforma contempla una disminución gradual hasta llegar a las 40 horas semanales.

2026: 48 horas semanales.

48 horas semanales. 2027: 46 horas.

46 horas. 2028: 44 horas.

44 horas. 2029: 42 horas.

42 horas. 2030: 40 horas.

Así que durante 2027 el cambio que verán los trabajadores será de dos horas menos en la jornada máxima semanal, no una reducción automática de su sueldo.

¿Qué pasa con mi sueldo y mis prestaciones?

La reforma busca que trabajar menos horas no se traduzca en ganar menos.

El decreto señala que la reducción de la jornada laboral no debe implicar una disminución de los salarios ni de las prestaciones de los trabajadores. Esto es importante porque una cosa es modificar la distribución de las horas de trabajo y otra distinta cambiar las condiciones salariales.

Por ello, un patrón no puede justificar una reducción salarial únicamente diciendo que ahora la jornada legal es menor.

¿Cuándo empieza a aplicarse la jornada de 46 horas?

El primer cambio será en 2027, cuando la jornada máxima semanal pase a 46 horas. La reducción es gradual precisamente para que empresas y trabajadores puedan adaptarse a las nuevas reglas.

La Cámara de Diputados aprobó la reducción gradual de la jornada laboral con amplio respaldo legislativo.

¿Qué pasa si mi patrón quiere bajarme el sueldo?

Si una empresa pretende reducir tu salario argumentando que la jornada laboral disminuyó, conviene revisar el caso concreto y conservar documentos como el contrato, recibos de nómina y cualquier comunicación en la que se informe el cambio.

Puedes solicitar orientación y apoyo ante distintas autoridades laborales, entre ellas la PROFEDET, los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales.

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PROFEDET: asesoría y defensa gratuita para trabajadores

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) brinda orientación legal y, cuando corresponde, representación jurídica gratuita a las personas trabajadoras.