Mientras los mexicanos en 2030 tendrán una jornada laboral de 40 horas, en China los trabajadores no tienen fines de semana libres por ser “improductivos” y las empresas les retienen sus sueldos hasta por 3 meses para que permanezcan ahí

Mientras México busca una jornada laboral de 40 horas, en China los empleados trabajan sin descanso y con sueldos retenidos. Foto: Especial

Un empresario español que radica en China contó que los trabajadores de ese país no conocen el descanso de fin de semana e incluso, cuando le dio los días de descanso a su secretaria, ella optó por buscarse un segundo empleo.

México se encamina a una reducción gradual de la jornada laboral hacia un esquema de 40 horas semanales. Mientras tanto, en China persisten condiciones laborales que contrastan con este debate, entre ellas:

Descanso de fin de semana poco común.

Jornadas laborales extensas.

Sueldos retenidos durante varios meses.

Alta competencia entre empresas por trabajadores.

Cambios frecuentes de empleo cuando aparece una mejor oferta.

Según relató:

El trabajador entra a la empresa.

Durante los primeros meses no recibe su sueldo completo.

El primer pago llega hasta después del cuarto mes de trabajo.

Ese dinero retenido funciona como un “colchón”.

Si el empleado se marcha antes, puede perder lo acumulado.

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores hacen banderas de China en Jiaxing, provincia de Zhejiang, China, 25 de septiembre del 2019. REUTERS/Stringer/File Photo (CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS)

“El trabajador entra a la empresa y no recibe su primer sueldo hasta transcurrido el cuarto mes de trabajo”, señaló.

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En ese momento ocurre lo siguiente:

Los empleados reciben los montos retenidos.

Muchos trabajadores aprovechan para cambiar de empresa.

Las fábricas enfrentan rotación de personal.

Las compañías compiten por conservar empleados.

Un pequeño aumento salarial puede provocar renuncias.

Este esquema consiste en:

Trabajar de 9:00 a 21:00 horas .

. Laborar seis días a la semana .

. Tener solo un día de descanso.

Priorizar la productividad inmediata.

Asociar el descanso con menor rendimiento.

En este contexto, muchos trabajadores consideran que quedarse en casa en sábado o domingo puede ser improductivo, sobre todo si sus familiares también siguen trabajando.

México y China, dos modelos laborales en contraste

Mientras México se dirige a una reducción de la jornada laboral, China mantiene dinámicas donde el trabajo extendido sigue teniendo un peso importante.

El contraste puede resumirse así:

México busca avanzar hacia una jornada de 40 horas semanales .

busca avanzar hacia una jornada de . China conserva esquemas laborales con jornadas más largas.

conserva esquemas laborales con jornadas más largas. En México, el debate se centra en el descanso y el equilibrio personal.

En China, muchas empresas priorizan la productividad y la permanencia del personal.

Mientras en México se plantea reducir tiempo de trabajo, en China algunos empleados incluso buscan segundos empleos cuando tienen días libres.

Jornada Laboral: Qué trabajadores serán beneficiados, quiénes quedan fuera y cómo afectará tu rutina diaria. Foto: Canvas

México en camino hacia la reducción a 40 horas semanales

En contraste con otros modelos laborales, México avanza en un debate legislativo para reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planteó que el cambio se realice de manera gradual entre 2027 y 2030, con el fin de que empresas y trabajadores puedan adaptarse al nuevo esquema.

El calendario propuesto quedaría así:

2027: 46 horas semanales.

46 horas semanales. 2028: 44 horas semanales.

44 horas semanales. 2029: 42 horas semanales.

42 horas semanales. 2030: 40 horas semanales.

El titular de la STPS, Marath Bolaños López, explicó que el proceso debe ser progresivo para “evitar impactos abruptos” en las empresas y garantizar que los cambios sean sostenibles.

Mientras México busca una jornada laboral de 40 horas, en China los empleados trabajan sin descanso y con sueldos retenidos. Foto: Especial

¿Qué beneficios tendría reducir la jornada laboral en México?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una jornada laboral más corta puede generar beneficios tanto para trabajadores como para empresas.

Entre los principales efectos esperados se encuentran:

Mejor productividad durante la jornada.

durante la jornada. Menos errores en las actividades laborales.

en las actividades laborales. Reducción de accidentes relacionados con cansancio o jornadas extensas.

relacionados con cansancio o jornadas extensas. Mayor equilibrio entre la vida personal y laboral.

entre la vida personal y laboral. Más tiempo de descanso para los trabajadores.

para los trabajadores. Mejores condiciones para la convivencia familiar y actividades personales.

¿Qué apoyos se han propuesto para las empresas?

Para facilitar la transición, también se han planteado mecanismos de apoyo dirigidos principalmente a empresas que podrían enfrentar mayores retos operativos.

Entre las propuestas se encuentran:

Estímulos fiscales para empresas que adopten la reducción antes del plazo establecido.

para empresas que adopten la reducción antes del plazo establecido. Subsidios para pequeñas y medianas empresas.

para pequeñas y medianas empresas. Ajustes graduales para evitar afectaciones económicas inmediatas.

para evitar afectaciones económicas inmediatas. Acompañamiento institucional durante el proceso de implementación.

¿Cuándo empezaría la primera reducción?

La primera reducción está prevista para 2026 y representaría un primer ajuste en la jornada laboral.

En términos prácticos, el cambio sería:

La jornada pasaría de 48 a 46 horas semanales .

. En una jornada de seis días , esto equivaldría a aproximadamente 20 minutos menos por día .

, esto equivaldría a aproximadamente . La medida funcionaría como el primer paso hacia el objetivo final de 40 horas semanales.

Dos realidades laborales en contraste

Mientras en México los trabajadores esperan contar con más tiempo para descanso y vida personal, en China se mantienen dinámicas laborales que privilegian la rentabilidad y la productividad inmediata.

El contraste se observa en dos modelos distintos:

En México , el debate se enfoca en reducir horas de trabajo de forma gradual.

, el debate se enfoca en reducir horas de trabajo de forma gradual. En China , persisten esquemas con jornadas extensas, trabajo sin fines de semana y salarios diferidos.

, persisten esquemas con jornadas extensas, trabajo sin fines de semana y salarios diferidos. En el caso mexicano, la discusión busca equilibrar productividad con bienestar laboral.

En el caso chino, el énfasis permanece en mantener altos niveles de producción, incluso con mayores cargas para los empleados.

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