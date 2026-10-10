Mientras los mexicanos en 2030 tendrán una jornada laboral de 40 horas, en Rusia tienen prohibido excederse de ese tiempo y se dan 28 días de vacaciones a partir de los 6 meses trabajados

En México se debate una reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030, mientras que en Rusia la ley ya establece ese límite y otorga vacaciones adicionales a quienes realizan trabajos riesgosos o en condiciones extremas. Foto: Especial

Los trabajadores mexicanos esperan más tiempo libre en el futuro, mientras en Rusia la ley ya garantiza ese derecho y lo refuerza con descansos adicionales en casos especiales.

La discusión sobre la jornada laboral avanza por caminos distintos en México y Rusia. Mientras el Gobierno mexicano plantea reducir la semana de trabajo de 48 a 40 horas, la legislación rusa ya reconoce ese límite como regla general.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el plan mexicano prevé una transición escalonada entre 2027 y 2030. El objetivo, según Marath Bolaños López, titular de la dependencia, es evitar “impactos abruptos” en las empresas y permitir una aplicación ordenada.

¿Cómo bajaría la jornada laboral en México?

El esquema de la STPS contempla una reducción de dos horas por año hasta llegar a 40 horas semanales.

El calendario sería:

2027 : 46 horas semanales

: 2028 : 44 horas semanales

: 2029 : 42 horas semanales

: 2030: 40 horas semanales

La propuesta también incluye apoyos para facilitar la adaptación de empresas, sobre todo pequeñas y medianas.

Entre las medidas planteadas están:

Estímulos fiscales

Apoyos a pymes

Incentivos para quienes adopten la reducción antes de 2030

para quienes adopten la reducción antes de 2030 Ajustes graduales para evitar impactos operativos

¿Qué busca México con la semana de 40 horas?

Informes indican que una jornada de 40 horas elevaría 9.2% los salarios y reduciría el desempleo al 2.9%, mientras podrían disminuir riesgos cardiovasculares por la sobrecarga laboral que México lidera ante la OCDE | Magnific

La reducción de la jornada laboral busca mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal. También se plantea como una medida para modernizar las condiciones laborales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha respaldado la reducción de horas como una política que puede favorecer:

Mayor productividad

Menos accidentes laborales

Mejor descanso

Más tiempo personal y familiar

Condiciones laborales sostenibles

En México, el debate se enfoca en toda la población trabajadora. No está limitado a personas en actividades de riesgo.

Sin embargo, quedan puntos por definir:

Pago de horas extra

Reorganización de turnos

Apoyos para empresas

Vigilancia del cumplimiento

Posibles sanciones

Rusia ya tiene jornada máxima de 40 horas

Trabajadores rusos en condiciones extremas.

En Rusia, el Código Laboral establece que la jornada ordinaria no puede exceder las 40 horas semanales. Cualquier tiempo adicional se considera hora extraordinaria y debe pagarse con recargo.

El modelo ruso también reconoce jornadas reducidas para grupos específicos:

Menores de 16 años : hasta 24 horas semanales

: hasta Jóvenes de 16 a 18 años : hasta 35 horas semanales

: hasta Personas con discapacidad : hasta 35 horas semanales

: hasta Trabajadores en actividades riesgosas: hasta 36 horas semanales

Este enfoque vincula la duración del trabajo con la protección de la salud y las condiciones particulares de cada trabajador.

Vacaciones pagadas y descansos adicionales en Rusia

La legislación rusa concede 28 días de vacaciones pagadas al año. Ese derecho se adquiere después de seis meses de servicio continuo.

También contempla descansos adicionales para quienes laboran en:

Zonas de clima extremo

Actividades peligrosas

Condiciones laborales difíciles

Entornos con mayor desgaste físico o riesgo

El Código Laboral no fija una cifra única de días extra para todos esos casos. El beneficio puede variar según la categoría laboral.

¿Qué implicaría para trabajadores y empresas mexicanas?

(Shutterstock)

Para las personas trabajadoras en México, la semana de 40 horas podría significar más tiempo libre, mejor descanso y mayor equilibrio personal.

Para las empresas, el cambio implicaría revisar:

Horarios

Turnos

Costos operativos

Contrataciones

Productividad

Pago de horas extra

El debate confirma que la jornada laboral ya no se mide sólo por horas trabajadas. También se relaciona con salud, descanso, productividad y calidad de vida.

México busca llegar a 40 horas mediante una transición gradual. Rusia ya reconoce ese límite con vacaciones pagadas y protecciones para sectores específicos.