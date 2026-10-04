Ruffo afirma que recibió mensaje para que “le baje” mientras permanece bajo prisión domiciliaria

Ernesto Ruffo Appel sostuvo un encuentro con panistas en su domicilio de Ensenada. Foto: Cortesía

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que continúa impulsando sus planteamientos políticos pese a la medida cautelar y propuso revisar con certificadores internacionales procesos relacionados con Pemex y aduanas.

Ensenada BC.- Aunque permanece bajo prisión domiciliaria y no puede salir de su domicilio, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, afirmó que continúa impulsando sus planteamientos y aseguró haber recibido un mensaje en el que le pidieron que “le baje”.

“Aunque yo por lo pronto no pueda salir de aquí, estoy empujando lo que puedo, y ya anoche me mandaron un mensaje de que le baje, andan acorralados, eso es lo que yo siento, y eso es peligroso porque cuando alguien anda acorralado luego te tira el zarpazo”, expresó durante un encuentro con panistas en su domicilio de Ensenada.

Ruffo Appel enfrenta acusaciones por los delitos de delincuencia organizada y relacionados con hidrocarburos. Durante la reunión, planteó una propuesta para transparentar el funcionamiento de instituciones federales.

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¿Qué propuso Ruffo para transparentar Pemex y aduanas?

El exgobernador planteó que se convoque a certificadores internacionales para revisar información relacionada con la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los libros de las aduanas.

Vamos a ofrecerle a la presidenta Sheinbaum: ¿por qué no traemos certificadores internacionales que vengan a revisar la producción de Pemex, o los libros de las aduanas, tan sencillo como eso para que transparente su acción, a ver qué hace?”

Durante el encuentro estuvieron presentes la dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano; el senador José Máximo García; el diputado federal César Damián Retes; integrantes de la estructura estatal y dirigentes de los Comités Directivos Municipales del partido en Baja California.

Ruffo llama a panistas a asumir una postura activa

Ruffo Appel también habló sobre quienes considera sus adversarios políticos y afirmó que estos se han ido “arrinconando” debido a asuntos que, desde su perspectiva, carecen de transparencia.

“Los adversarios políticos, que no me gusta decir adversarios, pero ellos solos se han ido arrinconando con todos estos asuntos de poca transparencia”, manifestó.

El exgobernador sostuvo que la ciudadanía necesita transparencia y liderazgo, por lo que llamó a los integrantes del PAN a mantener una postura activa y destacar sus trayectorias.

“Hay que entonces descollar, destacar, salir, hablar, proponer y sobre todo las trayectorias de cada quien”, concluyó.