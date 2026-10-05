Militarizaron las aduanas para frenar la corrupción y el contrabando, pero seis años después la FGR investiga una red de huachicol fiscal en Matamoros con 13 personas bajo orden de aprehensión, entre ellas dos tenientes coroneles ligados al presunto tráfico de 144 millones de litros de combustible

Seis años después de militarizar las aduanas, el contrabando de combustible sigue en Tamaulipas y el puente Los Indios aparece como uno de los principales puntos de ingreso. | Especial

La estrategia iniciada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador colocó a las Fuerzas Armadas en tareas de control y vigilancia aduanera, pero una investigación de la FGR y reportes de Agencia Reforma muestran que el contrabando de combustibles continúa en Tamaulipas y que servidores públicos están bajo investigación.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal comenzó en 2020 a incorporar a las Fuerzas Armadas al control de las aduanas con el objetivo declarado de combatir la corrupción, el contrabando y el tráfico de armas y drogas. Seis años después, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoce que investiga uno de los esquemas de contrabando de combustibles de mayor dimensión detectados en México, con operaciones concentradas en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. La Fiscalía ha reportado aseguramientos, órdenes de aprehensión y una red en la que presuntamente participaron empresas, operadores logísticos y servidores públicos.

Agencia Reforma reporta además que al menos 13 funcionarios de esa aduana han sido señalados por la FGR dentro de una presunta red de huachicol fiscal. Entre ellos ubica a dos tenientes coroneles que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026 y que, de acuerdo con la información del medio, permanecen prófugos. Reforma relaciona el caso con el tráfico de 144 millones de litros de hidrocarburos durante 2025. Estos últimos datos no aparecen detallados en el comunicado público de la Fiscalía consultado, por lo que deben entenderse como información atribuida a la investigación periodística.

El caso coloca nuevamente bajo revisión la estrategia aduanera iniciada durante el sexenio de López Obrador. La Presidencia sostuvo en 2021 y 2022 que entregar responsabilidades a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina permitiría reducir prácticas de corrupción y reforzar el control de mercancías. El propio expresidente afirmó posteriormente que había sido un “acierto” asignar a las Fuerzas Armadas estas tareas.

¿Por qué el Ejército y la Marina tomaron funciones en las aduanas de México?

La transformación comenzó en 2020, cuando el Gobierno de López Obrador ordenó aumentar la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en puertos y aduanas.

Crédito: Aduanas de México

En septiembre de ese año, el entonces Servicio de Administración Tributaria informó oficialmente que elementos de Marina comenzarían a incorporarse a las aduanas del país como parte de una estrategia para:

combatir el contrabando de armas y drogas;

reducir actos de corrupción;

reforzar las labores de inteligencia y vigilancia;

aumentar la recaudación fiscal.

Para abril de 2021, López Obrador decía públicamente que las aduanas fronterizas, portuarias y aeroportuarias quedarían bajo control de las Fuerzas Armadas y vinculaba la decisión con problemas previos de corrupción y contrabando.

Un año después, en marzo de 2022, la Presidencia informó que Marina ya se encontraba a cargo de 17 aduanas marítimas y dos interiores, mientras el mandatario defendía los resultados de la medida.

¿Qué investiga actualmente la FGR en la Aduana de Matamoros?

La Fiscalía confirmó en 2026 que mantiene una investigación sobre un esquema de contrabando de combustibles con operaciones concentradas en la Aduana de Matamoros.

La dependencia informó que, como parte de estas investigaciones, se habían conseguido:

el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos ;

; 129 ferrotanques asegurados;

asegurados; tractocamiones y autotanques;

órdenes de aprehensión;

detenciones y vinculaciones a proceso de presuntos integrantes de la organización;

seguimiento a una red formada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente relacionados.

La propia FGR calificó esta investigación como uno de los esquemas de contrabando de combustibles de mayor dimensión detectados en México.

La investigación sigue abierta y la existencia de órdenes de aprehensión o señalamientos no equivale a una sentencia. La responsabilidad penal de cada persona deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

¿Quiénes son los militares señalados en el caso de Matamoros?

De acuerdo con Agencia Reforma, entre los funcionarios investigados se encuentran los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes habrían encabezado la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026.

El reporte periodístico señala que ambos son buscados por las autoridades y relaciona la investigación con una operación mediante la cual se habrían introducido ilegalmente 144 millones de litros de hidrocarburos durante 2025.

Reforma señala que, en total, por lo menos 13 funcionarios de la Aduana de Matamoros estarían incluidos en la investigación.

La FGR confirma públicamente que investiga a servidores públicos dentro de la red, aunque en el comunicado oficial consultado no identifica a esas personas ni confirma públicamente la cifra de 144 millones de litros.

¿Qué es el huachicol fiscal y cómo funciona?

El término huachicol fiscal se utiliza para describir esquemas destinados a introducir o comercializar combustibles evitando el pago correcto de impuestos y contribuciones.

A diferencia del robo tradicional de combustible directamente de ductos, este mecanismo puede involucrar operaciones de importación en las que la carga es declarada de forma incorrecta, se utiliza documentación irregular o se oculta la verdadera naturaleza del producto.

El incentivo económico está en la diferencia entre el costo de introducir el combustible de manera irregular y el precio al que posteriormente puede colocarse en el mercado.

Esto también afecta la recaudación pública porque las mercancías que ingresan legalmente al país deben cumplir con las contribuciones y obligaciones correspondientes. La propia Agencia Nacional de Aduanas establece que las importaciones pueden estar sujetas al pago de contribuciones al comercio exterior.

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¿Por dónde estaría entrando el combustible a Matamoros?

Fuentes consultadas por Agencia Reforma señalan que una parte del movimiento se habría concentrado en el Puente Internacional Los Indios, también conocido como Tratado de Libre Comercio-Los Indios.

El cruce se encuentra aproximadamente a 33 kilómetros de la zona urbana de Matamoros, en un área rodeada por rancherías y poblados.

Según el reporte, el flujo de pipas habría aumentado porque los accesos y las carreteras que conectan con otras zonas del país cuentan con menor vigilancia que otros puntos fronterizos.

Esta explicación procede de fuentes citadas por Reforma y no de un reporte público de la FGR, por lo que no constituye por sí misma una conclusión judicial.

¿Quién es “El Señor de los Buques” y qué relación tendría con la operación?

Agencia Reforma identifica a Roberto Blanco Cantú, también referido como Roberto Brown Cantú, con el alias de “El Señor de los Buques”, como uno de los presuntos operadores señalados por autoridades mexicanas en investigaciones sobre huachicol en Matamoros.

Tras depositar un millón de dólares como fianza en Houston, Rigoberto Brown Cantú afronta acusaciones federales por corrupción comercial e impone presión sobre la estructura logística de evasión tributaria en las aduanas mexicanas.

Según el reporte, el empresario habría utilizado diferentes vías para trasladar hidrocarburos:

buques que llegaban a puertos mexicanos;

pipas vinculadas a empresas transportistas;

carrotanques de ferrocarril.

El medio señala que permanece prófugo.

La FGR, por su parte, ha reconocido que las investigaciones sobre contrabando de combustibles abarcan distintas modalidades logísticas. En otro tramo de sus operaciones ha reportado aseguramientos de 170 ferrotanques con 18.9 millones de litros de combustible en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, además de investigaciones relacionadas con más de 70 personas físicas y morales en nueve estados.

¿El problema terminó después de los operativos en Matamoros?

No hay elementos para afirmar que el contrabando de combustible haya terminado.

Agencia Reforma señala que, pese a operativos de la FGR, el Ejército y la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como a investigaciones contra antiguos funcionarios, el movimiento irregular de combustible continúa en la zona fronteriza.

El reporte también menciona decomisos recientes y operaciones contra grupos criminales, entre ellos los llamados “Escorpiones”, relacionados con el Cártel del Golfo.

La FGR sostiene que su estrategia ya no está limitada al aseguramiento del combustible, sino que busca seguir las estructuras financieras, empresariales y logísticas que permiten estas operaciones.

¿Qué tan grande es el negocio del contrabando de combustible?

El fenómeno no se limita al lado mexicano de la frontera.

El coronel Freeman F. Martin, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, encabeza la corporación estatal encargada de operaciones de seguridad e investigaciones en ese estado. El DPS de Texas mantiene además unidades dedicadas a investigar robo y tráfico de productos petroleros.

De acuerdo con el reporte de Agencia Reforma, Martin declaró ante legisladores de Texas que el contrabando de combustibles genera miles de millones de dólares para organizaciones criminales mexicanas y que sus ingresos ya pueden competir con los obtenidos mediante el tráfico de drogas.

La magnitud exacta de esas ganancias no puede establecerse a partir de los documentos oficiales consultados.

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