‘El Capitán Sol’ fue rastreado por huachicol en Europa con movimientos en Francia, Grecia y España pero fue capturado en México

"El Capitán Sol" era la pieza clave de una red de marinos corruptos liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda. | Especial GH

La investigación realizada por la FGR establece la supuesta participación del exmarino en la estructura operativa criminal.

MÉXICO. — Tras un seguimiento internacional que duró casi 300 días, autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol” o “El Fantasma”.

El capitán de corbeta en retiro era el último de los 13 integrantes prófugos señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de pertenecer a una red dedicada al contrabando de hidrocarburos en aduanas marítimas.

De acuerdo con datos publicados por el diario Reforma, la captura ocurrió a las 00:52 horas durante la ejecución de una orden de cateo y aprehensión en una residencia del Fraccionamiento Villa Verona, en la localidad de San Juan de Ocotán.

"El Capitán Sol" era la pieza clave de una red de marinos corruptos liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda.

En el operativo participaron elementos de la FGR, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes previamente rastrearon los desplazamientos del investigado por domicilios nacionales y países como Francia, Grecia, Mónaco y España.

¿Quién es “El Capitán Sol” y cuál era su trayectoria en áreas de seguridad?

El perfil de Solano Ruiz se caracterizó por mantener una baja visibilidad pública dentro de las áreas de inteligencia operativa:

Origen y formación: Nació en Totolapan, Veracruz, en 1978 e ingresó a las filas de la Armada de México.

Nació en Totolapan, Veracruz, en 1978 e ingresó a las filas de la Armada de México. Pasos por inteligencia: En 2010 fue enviado al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia ( CENAPI ).

En 2010 fue enviado al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia ( ). Cargos administrativos: En 2015 asumió la secretaría particular de Gustavo Salas en el CENAPI y posteriormente lo acompañó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ( SEIDO ).

En 2015 asumió la secretaría particular de Gustavo Salas en el CENAPI y posteriormente lo acompañó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ( ). Baja institucional: Dejó su cargo en la SEIDO en marzo de 2017 y causó baja definitiva de la Marina en febrero de 2018, obteniendo una pensión mensual de 18 mil 785 pesos.

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¿Cuál era su función dentro de la red de contrabando de hidrocarburos?

La investigación realizada por la FGR establece la supuesta participación del exmarino en la estructura operativa del grupo criminal:

Enlace para sobornos: La fiscalía lo señala como el presunto encargado de entregar pagos indebidos a autoridades para facilitar el contrabando de combustible en aduanas marítimas.

La fiscalía lo señala como el presunto encargado de entregar pagos indebidos a autoridades para facilitar el contrabando de combustible en aduanas marítimas. Vínculo con articuladores: La acusación indica que actuaba bajo las órdenes de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

La acusación indica que actuaba bajo las órdenes de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Origen de las denuncias: La red fue denunciada por el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien coincidió con Solano Ruiz en la Armada en la década de 1990 y alertó sobre las irregularidades en las aduanas antes de ser asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.

La ofensiva de Sheinbaum contra el huachicol fiscal suma detenciones y controles en aduanas, mientras Fernando Farías avanza hacia México y el Capitán Sol obtiene un nuevo revés para la Fiscalía. Foto: Especial

Incongruencias financieras: Apuestas millonarias y patrimonio en la mira

Las indagatorias patrimoniales puestas a disposición de la autoridad judicial revelaron un contraste significativo entre los ingresos formales de Solano Ruiz y sus gastos reales:

Gastos en casinos: Entre 2015 y 2023, la FGR documentó desembolsos por 52.1 millones de pesos en el Hipódromo de las Américas y establecimientos de la cadena Big Bola.

Entre 2015 y 2023, la FGR documentó desembolsos por en el Hipódromo de las Américas y establecimientos de la cadena Big Bola. Uso de efectivo: El 99.73% de dichos pagos en casas de apuestas se realizó mediante dinero en efectivo .

El . Incremento patrimonial: La fiscalía sostiene que en ese mismo periodo se registró un aumento no justificado en la adquisición de inmuebles, depósitos bancarios y joyas, lo que contrasta con su pensión militar.

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El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y será presentado ante un juez de control en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se formulará la imputación por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.