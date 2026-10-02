Cae en Zapopan Miguel Ángel “N”, el “Capitán Sol”, pieza clave del operativo de la Secretaría de Marina contra la red de huachicol fiscal vinculada a los hermanos Farías Laguna

La captura fue coordinada por Semar, FGR y SSPC.

ZAPOPAN.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue detenido en Zapopan, Jalisco, Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”.

Contra él existía una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Miguel Ángel “N” es acusado de participar en la red de huachicol fiscal operada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

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Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026

¿Quién es Miguel Ángel “N”, conocido como “Capitán Sol”?

Miguel Ángel “N” también es identificado como Miguel Ángel Solano Ruiz, o “Capitán Sol”, un capitán de corbeta retirado.

La FGR lo señala como enlace operativo entre mandos navales, empresarios y exfuncionarios de aduanas dentro de una estructura de contrabando de combustible. Hasta su detención, permanecía prófugo.

De acuerdo con información de El Universal, se le acusa de ser el principal operador de una red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira, Tampico y Guaymas.

Además, según ese medio, fungió como enlace con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

¿Cómo se suma esta detención a los hermanos Farías Laguna?

El Universal recuerda que Fernando Farías fue arrestado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires y continúa su proceso legal. Su hermano fue capturado a inicios de septiembre de 2025.

Estas detenciones forman parte del operativo contra los implicados en el “golpe de timón en la lucha contra la corrupción y la impunidad” anunciado por Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

¿Qué acusa la FGR al “Capitán Sol”?

La Fiscalía General de la República identifica a Solano Ruiz como una pieza que habría conectado a los hermanos Farías con funcionarios de las aduanas.

Según el testimonio de uno de los testigos incorporados a la investigación de la red de huachicol, Solano habría enviado dinero a funcionarios para permitir la descarga de los buques.

De acuerdo con información publicada anteriormente por Reforma, el testimonio señala pagos de 1.75 millones de pesos por embarcación. El mismo expediente ubica 31 buques relacionados con operaciones de combustible de contrabando en Altamira y Tampico.

¿Por qué se investiga su posible vínculo con la muerte de dos marinos?

En enero, la FGR investigó si el capitán Miguel Ángel, conocido como “El Capitán Sol”, tuvo participación directa o indirecta en la muerte de dos marinos presuntamente vinculados a una red de huachicol fiscal que operaba en aduanas.

¿Qué sigue para el detenido?

Tras su captura en Zapopan, Jalisco, Miguel Ángel “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

La FGR continúa con las investigaciones para determinar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

La coordinación entre Semar, FGR y SSPC se mantiene como parte de las acciones contra el huachicol fiscal y la corrupción en aduanas.

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