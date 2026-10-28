La Marina detiene en Oaxaca a “El Semáforo”, señalado como sucesor de “El Tanque” en el CJNG, en una operación que amplía las acciones federales contra la estructura criminal con presencia en Veracruz y la zona limítrofe

La Marina detuvo en Oaxaca a “El Semáforo”, señalado como presunto sucesor de “El Tanque” dentro del CJNG; el operativo también dejó el aseguramiento de armas, vehículos y otros bienes valuados en más de 8.8 millones de pesos. (Gabinete de Seguridad)

El operativo en San Juan Bautista Tuxtepec también dejó la detención de una presunta operadora logística y el aseguramiento de armas, vehículos y otros bienes valuados en más de 8.8 millones de pesos

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a Carlos César Cruz Muñoz, alias “El Semáforo”, señalado como presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura ocurrió en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, donde también fue detenida una mujer identificada como Ana Gabriela “N”, a quien las autoridades atribuyen funciones de operación logística dentro de la organización.

Según la información difundida por la Marina y retomada por La Jornada y El Universal, el detenido habría ocupado el segundo nivel dentro de la estructura criminal en la región y es señalado como posible sucesor de Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, quien fue capturado el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. Las autoridades relacionan a ambos presuntos integrantes con una estructura que habría operado en zonas de Veracruz y Oaxaca.

La detención de “El Semáforo” se suma a las acciones federales dirigidas contra integrantes de esa organización. Sin embargo, la identificación de un posible sucesor no demuestra por sí sola que exista una sustitución formal en el mando ni permite determinar cómo cambiarán las operaciones del grupo tras el arresto.

¿Qué se sabe de la operación en Tuxtepec?

El operativo fue resultado de labores de inteligencia naval y coordinación entre las instituciones federales. Durante la intervención, los elementos de seguridad detuvieron a las dos personas y aseguraron distintos bienes que, de acuerdo con la valoración difundida por las autoridades, tienen un valor conjunto de 8 millones 837 mil pesos.

Entre lo asegurado se encuentran:

Armas y granadas , además de sustancias ilícitas.

, además de sustancias ilícitas. Cuatro vehículos .

. Seis motocicletas .

. Dos cuatrimotos .

. Un inmueble.

La cifra corresponde al valor estimado de los bienes reportados en el operativo. No representa una medición de las finanzas totales de la organización ni permite establecer, por sí misma, el impacto económico que la intervención tendrá sobre sus actividades.

¿Qué relación tendría “El Semáforo” con “El Tanque”?

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, Carlos César Cruz Muñoz era considerado un mando regional y ocupaba una posición relevante dentro de la estructura investigada. Su nombre quedó relacionado con la sucesión de “El Tanque” después de la captura de este último en Jalisco.

La detención de Iván Cazarín Molina, el 5 de octubre, había sido reportada como parte de las acciones contra presuntos operadores regionales del CJNG. Ahora, las autoridades señalan a “El Semáforo” como posible sucesor en esa estructura.

El antecedente permite ubicar la nueva captura dentro de una secuencia de operativos, pero es necesario distinguir entre la posición que las autoridades atribuyen a los detenidos y lo que pueda acreditarse durante las investigaciones. La sucesión señalada es una hipótesis de las autoridades sobre la estructura criminal, no una conclusión judicial definitiva.

Las autoridades relacionan al grupo con actividades en Veracruz y Oaxaca

Los reportes oficiales y periodísticos sitúan las presuntas actividades de la estructura en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, además de zonas cercanas al límite con Oaxaca.

Esta referencia geográfica amplía el contexto de la detención: aunque el operativo ocurrió en Tuxtepec, las investigaciones se relacionan con una zona que abarca localidades de dos entidades. Las autoridades también han vinculado a los detenidos con presuntas actividades delictivas en la región, señalamientos que deberán investigarse y acreditarse mediante los procedimientos correspondientes.

El alcance territorial reportado ayuda a explicar por qué la operación fue realizada mediante la coordinación de distintas dependencias federales. No obstante, la información pública disponible no permite establecer con precisión qué actividades se atribuyen a cada detenido en cada localidad ni cuál era el grado de control que presuntamente ejercían.

La captura se suma a otras 16 detenciones

El Gabinete de Seguridad informó que esta operación se suma a la detención de otros 16 presuntos integrantes del mismo grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca.

El dato coloca el arresto de “El Semáforo” dentro de una serie de acciones contra personas señaladas por su posible participación en la estructura. Sin embargo, el número de detenciones no equivale al de personas condenadas ni confirma que el grupo haya sido desmantelado.

Para dimensionar los resultados será necesario conocer el avance de las investigaciones, las imputaciones que se formulen y las resoluciones judiciales correspondientes.

¿Qué sigue para los detenidos?

Tras el operativo, Carlos César Cruz Muñoz y Ana Gabriela “N” fueron trasladados en un helicóptero naval desde Tuxtepec hasta la Base Aeronaval de Veracruz. Posteriormente, fueron llevados en avión a la Ciudad de México y puestos a disposición del Ministerio Público, de acuerdo con la información publicada por La Jornada y El Universal.

A partir de ese momento, corresponde a la autoridad ministerial integrar la carpeta de investigación y determinar los pasos legales procedentes. La situación jurídica de cada persona deberá establecerse conforme al proceso correspondiente.

La detención no equivale a una sentencia condenatoria. Los señalamientos sobre su presunta pertenencia al CJNG, sus funciones dentro de la organización y su posible relación con delitos deben ser examinados por las autoridades competentes.

La captura representa una nueva acción federal contra personas identificadas como presuntos integrantes de una estructura criminal con actividades reportadas en Veracruz y Oaxaca. Su alcance definitivo dependerá del desarrollo de las investigaciones y de los resultados que puedan acreditarse ante las autoridades judiciales.