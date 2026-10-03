Detienen al alcalde y exalcalde de Suchiapa, Chiapas, durante Operación Enjambre; suman 21 capturados por investigación de corrupción

Jorge Lorenzo Lara Cordero y Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos junto con otras 19 personas; autoridades investigan posibles delitos de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa

El alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos durante un operativo realizado la madrugada de este sábado 3 de octubre en el municipio. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la acción forma parte de la Operación Enjambre y dejó un total de 21 personas detenidas, entre ellas mandos y elementos de la Policía Municipal.

La detención ocurrió después de una investigación que comenzó tras la fuga de un detenido de la cárcel municipal de Suchiapa el pasado 25 de septiembre. Días después fue detenido el entonces director de la Policía Municipal, Jesús Antonio “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de evasión de un detenido. La Fiscalía General del Estado de Chiapas había informado que también investigaba si otros servidores públicos tuvieron participación.

Las autoridades federales reportaron que las 21 personas detenidas son investigadas por hechos relacionados con abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa. La situación jurídica de cada persona deberá determinarse de manera individual conforme avance el proceso judicial.

¿Qué pasó con el alcalde de Suchiapa?

Jorge Lorenzo Lara Cordero, presidente municipal en funciones, fue detenido durante las primeras horas del sábado en la colonia San Esteban, en Suchiapa.

De acuerdo con reportes que citan el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió alrededor de las 5:30 horas. También fue detenido en el mismo operativo el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El operativo contó con la participación de instituciones federales y estatales. Los reportes señalan la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y autoridades de procuración de justicia de Chiapas.

¿Cuántas personas fueron detenidas?

La captura del alcalde y el exalcalde formó parte de una operación más amplia.

El Gabinete de Seguridad informó de 21 personas detenidas en Suchiapa. Entre ellas se encuentran:

Jorge Lorenzo Lara Cordero, presidente municipal.

Alexis Nucamendi Gómez, exalcalde.

Mandos de la Policía Municipal.

Elementos de la corporación policial.

La información disponible hasta este sábado indica que las investigaciones están relacionadas con posibles delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Esto significa que la detención no corresponde únicamente a una investigación contra el alcalde. El despliegue alcanza a distintos integrantes de la estructura municipal y policial.

¿Por qué comenzó la investigación en Suchiapa?

El antecedente se remonta al 25 de septiembre, cuando autoridades realizaron un operativo contra el narcomenudeo en Suchiapa.

La Fiscalía General del Estado informó que durante esa intervención fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron narcóticos. Los detenidos quedaron bajo resguardo en la cárcel municipal.

Sin embargo, ese mismo día uno de ellos, identificado como Humberto “N”, alias “La Gretel”, escapó del lugar.

A partir de la evasión, la Fiscalía inició una investigación para determinar cómo ocurrió la fuga y si hubo participación de servidores públicos. El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó entonces que ya se habían identificado vehículos y personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Posteriormente fue detenido Jesús Antonio “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Suchiapa. La Fiscalía señaló que era investigado por el delito de evasión de un detenido.

En ese momento, el fiscal estatal explicó que las indagatorias continuarían para establecer si existía responsabilidad de otros funcionarios.

¿Qué relación tiene la fuga con la detención del alcalde?

Este punto requiere precisión.

La fuga del detenido es el antecedente directo conocido públicamente de la investigación que llevó primero a la captura del director de la Policía Municipal y posteriormente al operativo contra integrantes de la estructura municipal.

Sin embargo, no debe afirmarse como un hecho probado que el alcalde haya ordenado o participado en la fuga mientras la autoridad judicial no determine responsabilidades.

Los primeros reportes difundidos este sábado relacionaron las detenciones con las investigaciones posteriores a la evasión. Al mismo tiempo, el Gabinete de Seguridad informó que las 21 personas son investigadas por abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Por ello, corresponde esperar el desarrollo de las audiencias y la información que proporcionen las autoridades sobre los cargos específicos contra cada detenido.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre es un esquema de coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia para investigar posibles redes de complicidad entre servidores públicos y grupos delictivos.

En el caso de Suchiapa, el operativo involucró a autoridades federales y estatales y se concentró en integrantes de la administración municipal y de la Policía Municipal.

La acción ocurre además en un contexto en el que Suchiapa ya había sido objeto de otros operativos de seguridad.

En abril de 2025, por ejemplo, el Gabinete de Seguridad informó sobre cateos y detenciones de policías municipales en el mismo municipio durante acciones coordinadas con autoridades estatales.