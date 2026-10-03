Tras las lluvias de Polo en Navojoa, Defensa y Guardia Nacional brindan auxilio en Bacabachi y Jirocobampo, mientras continúa la entrega de alimentos a comunidades afectadas de Sonora

Elementos de Defensa Nacional y Guardia Nacional brindan auxilio a la población afectada por las lluvias en Bacabachi y Jirocobampo. FOTO: ESPECIAL

Alfonso Durazo mantiene el seguimiento a los apoyos para familias y la rehabilitación de caminos, con 198 personas aún en refugios temporales.

GUAYMAS, Sonora.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional brindan auxilio a habitantes de Bacabachi y Jirocobampo, en Navojoa, afectados por las lluvias del huracán “Polo”, mediante la aplicación del Plan DN-III-E.

La atención incluye la entrega de prendas de vestir en Bacabachi, mientras en comunidades de Sonora que mantienen mayores necesidades continúan los puentes aéreos para trasladar alimentos. De acuerdo con el reporte del 2 de octubre, 198 personas permanecían en refugios temporales.

¿QUÉ APOYOS RECIBEN BACABACHI Y JIROCOBAMPO?

Elementos de Defensa Nacional se movilizaron a ambas comunidades de Navojoa para brindar auxilio a la población afectada por las lluvias, en coordinación con la Guardia Nacional.

En Bacabachi, personal de la Subsecretaría de Concertación Social, adscrita a la Secretaría de Gobierno del Estado, realizó además la entrega de prendas de vestir con apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Estas acciones forman parte del despliegue de los tres niveles de Gobierno para atender a las familias y avanzar en la recuperación de las comunidades.

El Plan DN-III-E se aplica en comunidades de Navojoa afectadas por las lluvias del huracán. FOTO: ESPECIAL

MANTIENEN TRASLADO AÉREO DE ALIMENTOS EN SONORA

En las comunidades que permanecen con mayores necesidades se mantienen puentes aéreos para trasladar alimentos, con apoyo de aeronaves de:

Secretaría de Marina.

Defensa Nacional.

Policía Estatal de Seguridad Pública.

Las autoridades también realizan recorridos de evaluación y atención directa para identificar necesidades y acelerar la entrega de apoyos.

Las labores dan continuidad a la atención de las comunidades que registraron inundaciones y daños en sus vías de acceso tras el paso de “Polo”.

Aeronaves de Marina, Defensa Nacional y Policía Estatal apoyan el traslado de alimentos a comunidades afectadas de Sonora. FOTO: ESPECIAL

¿QUÉ CAMINOS RECIBEN REPARACIONES TRAS POLO?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Junta de Caminos del Estado de Sonora coordinan la evaluación de daños y la recuperación de tramos carreteros federales y estatales.

El reporte señala que ya se realizan reparaciones en los siguientes puntos:

Sahuaripa–San Nicolás.

La Atravesada.

Navojoa–Tesia.

Bacoachi.

Carretera Nacozari–Agua Prieta.

La información disponible no precisa fechas de conclusión ni condiciones de circulación en cada punto intervenido.

Estos trabajos se suman a las acciones de recuperación que previamente permitieron reabrir el tramo Ciudad Obregón–Guaymas y restablecer la energía eléctrica a la mayoría de los usuarios afectados.

REPORTAN 198 PERSONAS EN REFUGIOS TEMPORALES

Con corte al reporte del 2 de octubre, 198 personas permanecían en refugios temporales, mientras continuaban los recorridos en las comunidades con mayores afectaciones.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño mantiene el seguimiento a las acciones de atención y recuperación en los municipios al sur de Sonora afectados por las lluvias derivadas de “Polo”.

El despliegue busca atender a las familias, restablecer servicios y rehabilitar caminos e infraestructura dañada. Las acciones se desarrollan a través del Comité de Operación de Emergencia (COE).