Precio del dólar cae ligeramente ante el peso mexicano y así cotiza el tipo de cambio este lunes 5 de octubre

El peso mexicano muestra una ligera apreciación frente al dólar. Consulta el tipo de cambio en los principales bancos de México.

MÉXICO.- El precio del dólar en México hoy, lunes 5 de octubre de 2026, se ubica alrededor de los 18.19 pesos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico). En el mercado internacional, el cruce USD/MXN ronda los 18.18 pesos por dólar, aunque la cotización puede registrar movimientos a lo largo de la jornada.

El peso mexicano inicia la semana alrededor de los 18.18 pesos por dólar, pendiente de los movimientos de la divisa estadounidense y de las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Los mercados asignan ahora una probabilidad de 80% de que la Fed mantenga sin cambios sus tasas en octubre, frente al 36% registrado una semana antes.

En el panorama internacional, el dólar gana terreno frente a otras monedas, mientras el euro cayó a su nivel más bajo en 17 meses ante las preocupaciones fiscales y políticas en Francia. El índice dólar avanzaba 0.30%, hasta 102.23 puntos, después de tocar 102.53, su nivel más alto desde abril de 2025. Entre los movimientos destacados:

El euro llegó a 1.1161 dólares .

. El yen operaba alrededor de 157.92 unidades por dólar .

. Los mercados siguen anticipando una posible subida de tasas de la Fed en diciembre.

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¿Cuál es el tipo de cambio promedio hoy?

Foto: Border Zoom

El tipo de cambio promedio del dólar en ventanilla este lunes es el siguiente:

1 dólar = 18.12 pesos mexicanos

Compra: 17.80

17.80 Venta: 18.43

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Tipo de cambio hoy en los principales bancos de México

Durante este día, las instituciones financieras reportan los siguientes precios del dólar en México:

Afirme

Compra: 17.30

Venta: 18.90

Banco Azteca

Compra: 16.80

Venta: 18.74

Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se muestra afuera de una casa de cambio, en Ciudad de México, México. 4 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Banorte

Compra: 16.90

Venta: 18.50

BBVA

Compra: 17.21

Venta: 18.64

Banamex

Compra: 17.63

Venta: 18.65

Diario Oficial de la Federación (DOF)

18.19

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