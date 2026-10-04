Trump crea la “Fuerza de Superinteligencia” de Estados Unidos y da 120 días a Jay Clayton para evaluar riesgos de la IA mientras busca mantener ventaja frente a China

Estados Unidos crea una “Fuerza de Superinteligencia” para competir en inteligencia artificial con China; Trump pone a Jay Clayton al frente y pide un informe en 120 días. (Crédito: REUTERS)

La nueva Fuerza de Superinteligencia coordinará la política federal sobre inteligencia artificial, analizará riesgos de seguridad y entregará recomendaciones directamente a Donald Trump; la Casa Blanca busca mantener ventaja frente a China sin recurrir, por ahora, a una regulación amplia.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la creación de la llamada Fuerza de Superinteligencia (SIF) y nombró al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, como responsable de coordinar los esfuerzos federales relacionados con inteligencia artificial. La medida importa porque concentra en un nuevo grupo la revisión de los riesgos, oportunidades y respuesta gubernamental ante esta tecnología, en momentos en que crecen las advertencias sobre ciberataques y otros posibles daños. Según Reuters y el anuncio difundido por Trump en Truth Social, el equipo tendrá 120 días para preparar un informe; todavía no se conocen todas las políticas que terminará recomendando ni si derivarán en nuevas regulaciones obligatorias.

La denominada Super Intelligence Force no es una fuerza militar ni una nueva corporación de seguridad. Se trata de un grupo de trabajo federal encargado de coordinar áreas del Gobierno y mantener diálogo con empresas de inteligencia artificial, consumidores, organizaciones religiosas y otros sectores. Trump sostiene que su objetivo será asegurar que Estados Unidos conserve el liderazgo mundial en lo que su administración ha comenzado a llamar “superinteligencia”.

¿Qué es la Fuerza de Superinteligencia creada por Trump?

La Super Intelligence Force, identificada por las siglas SIF, tendrá como función revisar de manera conjunta los principales asuntos relacionados con el desarrollo y uso de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Trump explicó que el grupo buscará coordinar al Gobierno con diferentes sectores para “garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo” en esta tecnología y proteger los intereses de la población estadounidense.

Entre sus tareas estarán:

Evaluar riesgos y oportunidades relacionados con la inteligencia artificial.

relacionados con la inteligencia artificial. Revisar cómo responde actualmente el Gobierno ante incidentes vinculados con esta tecnología.

Analizar los mecanismos para reportar ciberataques, infracciones y otros incidentes .

. Identificar áreas en las que las agencias federales podrían mejorar su capacidad de respuesta.

Recomendar cuál debería ser el papel del Gobierno federal frente al desarrollo de sistemas avanzados de IA.

Coordinar conversaciones con empresas tecnológicas, consumidores y otros sectores involucrados.

El grupo deberá presentar sus conclusiones en un plazo de 120 días, de acuerdo con Reuters y The Wall Street Journal.

¿Por qué Trump utiliza el término “superinteligencia” en lugar de inteligencia artificial?

Trump ha impulsado en las últimas semanas el uso del término “superinteligencia” para referirse a tecnologías que hasta ahora se englobaban bajo el concepto de inteligencia artificial.

Por ello, el nombre del nuevo grupo utiliza directamente esa expresión: Super Intelligence Force.

El cambio forma parte de la estrategia de comunicación de la administración estadounidense alrededor de esta tecnología y no significa, por sí solo, que todos los sistemas actuales hayan alcanzado técnicamente un nivel de “superinteligencia”.

Reuters reportó este domingo que incluso Elon Musk anunció el cambio de nombre de una unidad de inteligencia artificial de SpaceX para adoptar las siglas “SI”, después del impulso de Trump a esta nueva terminología.

¿Quién es Jay Clayton y qué hará como nuevo zar de la IA?

Trump designó al actual director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, como nuevo responsable de coordinar la política de inteligencia artificial de la administración.

FOTO DE ARCHIVO. Jay Clayton, nominado por el presidente estadounidense Donald Trump para ser Director de Inteligencia Nacional, testifica durante una audiencia de confirmación del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de julio de 2026. (Crédito: REUTERS/Nathan Howard) (Nathan Howard/REUTERS)

Clayton encabezará la Fuerza de Superinteligencia y deberá integrar información proveniente de distintas agencias antes de formular recomendaciones para la Casa Blanca.

“El riesgo de no ser los primeros es elevado”, declaró Clayton a The Wall Street Journal al explicar la importancia que la administración concede a mantener la ventaja tecnológica estadounidense.

Su participación también coloca los temas de seguridad nacional en el centro de la discusión sobre inteligencia artificial.

El equipo estudiará, entre otras cuestiones, la capacidad que ya tiene el Gobierno para reaccionar ante:

Ataques informáticos.

Uso indebido de sistemas de IA.

Incidentes que involucren sistemas automatizados.

Posibles vulnerabilidades de seguridad.

Riesgos derivados del avance de modelos cada vez más capaces.

¿Quiénes participarán en el nuevo grupo sobre inteligencia artificial?

Trump informó que, además de Clayton, el grupo contará con responsables de distintas áreas del Gobierno federal.

Entre los funcionarios mencionados se encuentran:

Andrew Ferguson , presidente de la Comisión Federal de Comercio.

, presidente de la Comisión Federal de Comercio. Emil Michael , director de Tecnología del Pentágono.

, director de Tecnología del Pentágono. Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.

El grupo reportará sus conclusiones directamente al presidente Trump y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

La composición refleja que la discusión no estará limitada a asuntos tecnológicos. También incorpora temas relacionados con defensa, regulación económica, administración pública y seguridad nacional.

¿Por qué Estados Unidos está revisando ahora los riesgos de la IA?

La creación del grupo ocurre mientras aumenta la discusión pública en Estados Unidos sobre los posibles efectos de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

Trump le apuesta a la IA y avanza para competir con China. | Crédito: REUTERS/Canva

Investigadores, legisladores y especialistas han expresado preocupación por riesgos relacionados con:

Ciberseguridad.

Sistemas que actúan con mayor autonomía.

Uso de IA en actividades delictivas.

Desinformación.

Aplicaciones militares.

Pérdida de empleos.

Fallas difíciles de controlar en modelos avanzados.

Reuters informó que legisladores tanto demócratas como republicanos han solicitado medidas adicionales ante los posibles riesgos asociados con el desarrollo de estas tecnologías.

Las advertencias van desde riesgos inmediatos, como ataques informáticos, hasta escenarios de mayor alcance planteados por algunos investigadores sobre sistemas futuros con capacidades superiores a las actuales.

Estas últimas proyecciones representan advertencias y escenarios de riesgo, no hechos confirmados sobre lo que necesariamente ocurrirá.

¿Trump planea imponer nuevas regulaciones a las empresas de IA?

No necesariamente.

Hasta ahora, Trump ha defendido un enfoque con menos intervención regulatoria, al considerar que demasiadas restricciones podrían reducir la capacidad de Estados Unidos para competir tecnológicamente con China.

Un día antes del anuncio de la Fuerza de Superinteligencia, Reuters reportó que la Casa Blanca seguía favoreciendo salvaguardas voluntarias acordadas con empresas tecnológicas en lugar de imponer reglas federales amplias y obligatorias.

El nuevo grupo podría modificar o complementar esa estrategia después de entregar su informe.

Precisamente una de sus tareas será recomendar qué papel debería asumir el Gobierno federal y determinar si las facultades existentes son suficientes para atender incidentes relacionados con inteligencia artificial.

Por ahora, no se ha anunciado una nueva ley general de IA como consecuencia directa de la creación de la SIF.

¿Qué papel tendrá China en la estrategia de Trump sobre inteligencia artificial?

La competencia con China es uno de los factores que explican la estrategia estadounidense.

Trump ha argumentado que una regulación demasiado estricta podría frenar a las empresas de Estados Unidos y permitir que China avance con mayor rapidez.

El mandatario dijo además que no desea trabajar con el presidente chino Xi Jinping en una regulación conjunta de esta tecnología, según Reuters.

La posición coloca el desarrollo de inteligencia artificial no sólo como un asunto comercial o tecnológico, sino también como una cuestión de competencia geopolítica y seguridad nacional.

¿Es la primera vez que Trump nombra a un zar de inteligencia artificial?

No.

Clayton es el segundo funcionario encargado de coordinar decisiones sobre inteligencia artificial durante el segundo mandato de Trump.

El inversionista de capital de riesgo David Sacks ocupó anteriormente el puesto de zar de IA y continuó participando como una de las voces de la administración favorables a mantener una regulación limitada.

La designación de Clayton supone ahora una mayor participación del aparato de inteligencia estadounidense en la elaboración de la política federal sobre esta tecnología.

¿Qué ocurrirá durante los próximos 120 días?

El principal resultado esperado será el informe de la Fuerza de Superinteligencia.

El documento deberá establecer:

Qué riesgos considera prioritarios el Gobierno.

Qué oportunidades representa la inteligencia artificial para Estados Unidos.

Si las agencias cuentan con suficientes herramientas para atender incidentes.

Qué mecanismos federales pueden reforzarse.

Qué funciones debería asumir Washington frente a las empresas desarrolladoras.

Si son necesarias nuevas medidas regulatorias o legislativas.

Hasta que ese documento sea entregado, no puede darse por hecho que Estados Unidos vaya a aprobar nuevas restricciones para la IA.

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