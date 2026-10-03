Trump descarta prohibir las exportaciones de diésel mientras el G7 libera 100 millones de barriles durante cuatro meses ante la escasez de combustibles y el aumento del petróleo provocado por la guerra con Irán

Donald Trump descartó prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos mientras el G7 acordó liberar reservas para aumentar la oferta y contener la presión sobre los precios. (REUTERS)

La Casa Blanca dio marcha atrás a una medida que había puesto en alerta a los mercados energéticos, mientras el G7 acordó liberar reservas de petróleo y diésel para aumentar la oferta y contener la presión sobre los precios

La posibilidad de que Estados Unidos prohibiera las exportaciones de diésel quedó descartada este viernes, luego de que Donald Trump asegurara que su administración no aplicará esa medida, que había sido planteada durante los últimos días ante el aumento de los precios de los combustibles.

La decisión ocurre en medio de una respuesta coordinada del G7, cuyos integrantes acordaron liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo y productos derivados mediante sus reservas estratégicas para incrementar la disponibilidad de combustibles en el mercado. Reuters confirmó que el acuerdo comenzará de inmediato y tendrá una duración de cuatro meses.

Trump cambia de postura sobre el diésel

Trump había considerado restringir las exportaciones estadounidenses de diésel ante el fuerte incremento de los precios dentro del país. Estados Unidos es uno de los principales proveedores de este combustible para Europa, por lo que una prohibición habría reducido la oferta disponible para otros mercados.

Sin embargo, el presidente estadounidense terminó descartando la medida. “No vamos a aplicar la prohibición de exportación; vamos a hacer lo que se supone que debemos hacer”, declaró antes de viajar a Alabama, de acuerdo con la información publicada por El Economista.

Horas antes, Trump había señalado que Europa contaba con importantes reservas de diésel y que esperaba que fueran liberadas para contribuir a aumentar la oferta mundial.

El mandatario también sostuvo que Estados Unidos tendrá suficiente petróleo y anticipó una eventual reducción de los precios cuando se resuelva la situación relacionada con Irán, aunque no precisó cuándo ocurriría.

El G7 libera reservas para aumentar la oferta

La respuesta internacional contempla la liberación coordinada de 100 millones de barriles a través de la Agencia Internacional de la Energía.

Una parte importante estará concentrada en el diésel durante los primeros 20 días, mientras que el programa completo se extenderá durante cuatro meses. El objetivo es aliviar las restricciones de suministro que han elevado los precios de los combustibles.

El acuerdo también incluye el compromiso de los países del G7 de evitar restricciones a las exportaciones de energía entre sus miembros, un punto que cobró especial relevancia después de la amenaza planteada por Washington.

La medida busca llevar más producto al mercado en un momento en el que los combustibles refinados enfrentan una presión mayor que el petróleo crudo.

¿Por qué aumentó tanto el precio del diésel?

La guerra con Irán ha complicado el suministro energético internacional y ha contribuido al aumento de los precios del petróleo y sus derivados.

A esto se suman problemas en la capacidad de refinación de algunas regiones, incluidos Medio Oriente y Rusia, lo que limita la cantidad de diésel y gasolina que puede producirse y distribuirse.

El resultado ha sido una presión particularmente fuerte sobre los combustibles refinados. De acuerdo con AFP, analistas señalan que las reservas estratégicas pueden ayudar a reducir temporalmente esa presión, aunque están diseñadas principalmente para responder a interrupciones de suministro y no necesariamente para resolver desequilibrios prolongados del mercado.

Estados Unidos enfrenta precios récord de diésel

La presión también se refleja dentro de Estados Unidos. El precio del diésel llegó a alrededor de 6.50 dólares por galón, un nivel récord que afecta especialmente a sectores que dependen de este combustible, como el agrícola y el transporte.

Ese aumento fue uno de los factores que llevó a Trump a considerar una restricción de las exportaciones, con la intención de aumentar la disponibilidad dentro del mercado estadounidense.

No obstante, la propia Administración reconoció el riesgo de que una prohibición tuviera efectos contraproducentes. Reducir las exportaciones podría afectar el suministro internacional y terminar generando nuevas presiones sobre otros combustibles.

¿Qué significa para México?

La decisión también resulta relevante para México porque el país tiene una elevada dependencia del diésel proveniente de Estados Unidos.

Un análisis de Goldman Sachs citado por Reuters señaló que las importaciones estadounidenses representan más de 50% del consumo de diésel en México, además de Ecuador, Chile y Perú.

Por ello, mantener abiertas las exportaciones estadounidenses evita, al menos por ahora, un escenario de reducción adicional del suministro hacia América Latina.

La liberación de reservas del G7 también busca aumentar la disponibilidad mundial y moderar la presión sobre los precios, aunque el comportamiento futuro dependerá de la evolución de la guerra con Irán, la capacidad de las refinerías y la continuidad de los flujos internacionales de combustible.

Por ahora, Trump descartó la prohibición que había puesto en alerta al mercado, mientras el G7 optó por utilizar sus reservas estratégicas como respuesta conjunta al encarecimiento de los combustibles.