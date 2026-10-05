Peso mexicano se debilita frente al dólar tras movimiento de la Fed

Peso mexicano se deprecia 5.92% tras alza de la Fed y toca 18.16. Foto: Canvas y Instagram museobancodemexico

Conoce qué ocurrió con el peso frente al dólar entre septiembre y octubre, qué factores explican el movimiento y cómo influyó el cambio en las tasas de interés de Estados Unidos.

El peso mexicano se depreció 5.92% frente al dólar entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, al pasar de 17.1482 a 18.1637 pesos por dólar, después del incremento de 25 puntos base aplicado por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El dato corresponde al tipo de cambio de cierre de jornada publicado por el Banco de México (Banxico). La Fed elevó el 16 de septiembre su rango objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, de acuerdo con su comunicado oficial.

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¿Cuánto se depreció el peso mexicano frente al dólar?

De acuerdo con los datos citados por El Economista, el peso registró una depreciación de 5.92% en el periodo analizado y se ubicó en 18.1637 pesos por dólar al cierre del 2 de octubre.

En ese mismo periodo, el dólar ganó terreno frente a varias monedas internacionales. El Índice Dólar (DXY), que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, avanzó 2.56%, de 99.39 a 101.93 unidades.

¿Qué otras monedas se depreciaron?

Según la comparación publicada por El Economista, el peso mexicano registró la mayor depreciación entre las divisas mencionadas para ese periodo.

Peso mexicano: -5.92%

-5.92% Peso colombiano: -4.66%

-4.66% Corona sueca: -2.73%

-2.73% Euro: -2.59%

-2.59% Rand sudafricano: -2.45%

-2.45% Dólar canadiense: -2.38%

-2.38% Yen japonés: -1.78%

-1.78% Libra esterlina: -1.77%

-1.77% Franco suizo: -1.22%

-1.22% Real brasileño: -1.19%

-1.19% Rupia india: -0.38%

-0.38% Yuan chino: +0.10%

¿Por qué cayó el peso después del aumento de tasas de la Fed?

La Reserva Federal elevó el 16 de septiembre de 2026 su tasa de referencia en 25 puntos base, hasta un rango de 3.75% a 4%. La decisión entró en vigor el 17 de septiembre.

El análisis citado por El Economista señala que entre los factores asociados con el debilitamiento del peso están la reducción del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, una corrección del valor de la moneda y una mayor demanda de coberturas ante la volatilidad externa.

El diferencial entre las tasas de Banxico y la Fed se ubicó en 2.50 puntos porcentuales, de acuerdo con el análisis de Enrique Covarrubias, director de Análisis de Actinver, citado en el medio.

“La diferencia entre la tasa de interés del Banxico y la de la Fed se redujo a 2.50 puntos porcentuales, su nivel más bajo desde 2007 (en comparación con los 6.25 puntos alcanzados en 2023)”, dijo.

También aseguró que alrededor del 90% de la depreciación fue una corrección técnica de mercado y no una señal de deterioro de la economía mexicana.

“A finales de agosto el peso se encontraba sobrevaluado (”caro"), por lo que el ajuste permitió que el dólar alcanzara y superara ligeramente su valor justo estimado por el modelo de Actinver (18.00 pesos por dólar)“, agrego.

¿Cuál es el tipo de cambio del peso frente al dólar?

Banxico reportó para el 2 de octubre de 2026 un tipo de cambio de cierre de jornada de 18.1637 pesos por dólar. Para la misma fecha, el tipo de cambio FIX fue de 18.1903 pesos por dólar.

El portal del banco central señala que el régimen cambiario mexicano es de libre flotación y que sus registros incluyen los principales indicadores del mercado cambiario.

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¿Qué sigue para el peso mexicano?

El comportamiento del peso dependerá, entre otros factores, de las decisiones posteriores de la Fed, la evolución de las tasas de interés en México y Estados Unidos, los datos económicos estadounidenses y las condiciones de riesgo internacional.

El Economista reportó que estrategas de Banorte mantenían una expectativa de cierre de 17.30 pesos por dólar para 2026 y 17.45 para 2027, aunque esas cifras corresponden a proyecciones y pueden modificarse conforme cambien las condiciones financieras.