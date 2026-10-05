Exalcalde de Juchitán Emilio Montero niega ser líder de “Los Cromos”, organización que la Fiscalía de Oaxaca vincula con el CJNG, asegura que no está prófugo y pide que se investiguen los señalamientos en su contra

Emilio Montero Pérez, exalcalde de Juchitán y exdirector del IEEPO, negó pertenecer a “Los Cromos” o al CJNG y aseguró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades. (Foto: redes sociales)

El exalcalde de Juchitán de Zaragoza también rechazó pertenecer al grupo criminal y afirmó que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad. Sus declaraciones contrastan con los señalamientos difundidos por autoridades e investigaciones que lo relacionan con la estructura delictiva en el Istmo de Tehuantepec

El exalcalde de Juchitán de Zaragoza, Emilio Montero Pérez, difundió una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales y estatales, así como a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en la que rechazó pertenecer a “Los Cromos” o al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la carta, difundida a través de Facebook, el exfuncionario sostuvo que los señalamientos en su contra carecen de sustento. Según información de Infobae, Montero también aseguró que no está prófugo de la justicia y reiteró que está dispuesto a presentarse ante las autoridades si es requerido.

El exalcalde afirmó además que teme por su seguridad y la de su familia. En su escrito señaló que el grupo delictivo habría intentado someterlo, pero aseguró que nunca lo permitió.

“No pertenezco a los ‘Cromos’ ni al CJNG”, escribió Montero en la carta.

¿Qué dice la Fiscalía de Oaxaca sobre “Los Cromos”?

La versión del exalcalde contrasta con los señalamientos atribuidos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que “Los Cromos” surgió como una organización local y posteriormente estableció una alianza con el CJNG, al que, según la Fiscalía, sirve como estructura criminal en distintos municipios del Istmo de Tehuantepec.

Entre los municipios mencionados se encuentran Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

De acuerdo con esa información, Montero ha sido señalado como presunto líder de esa estructura criminal en la región. Sin embargo, esos señalamientos no equivalen por sí mismos a una sentencia judicial en su contra.

La carta del exalcalde busca precisamente responder a esas acusaciones y dejar constancia de su propia versión ante las autoridades.

Montero asegura que está dispuesto a comparecer

Uno de los puntos centrales de la defensa del exfuncionario es su afirmación de que no se encuentra prófugo.

Montero sostuvo que puede presentarse ante cualquier autoridad que solicite su comparecencia y dejó asentada esa disposición en su carta.

“Reitero una vez más mi plena disposición de comparecer ante cualquier autoridad que me requiera”, afirmó.

También aseguró que el grupo delictivo al que ahora se le vincula habría intentado ejercer presión sobre él. Según su versión, el líder de “Los Cromos” ya estaría identificado por las autoridades y confió en que las corporaciones correspondientes realizarán las investigaciones y, en su caso, las detenciones.

Emilio Montero difundió una carta dirigida a Claudia Sheinbaum en la que negó pertenecer a “Los Cromos” o al CJNG y aseguró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades. (Redes Sociales)

Los señalamientos que Montero rechaza

La información difundida sobre el caso incluye acusaciones más amplias contra el exfuncionario.

Informes de inteligencia citados en la información de origen lo señalan como una persona que presuntamente habría ordenado ataques contra integrantes de grupos rivales desde su llegada a la presidencia municipal en 2019.

También se le atribuyen supuestos acuerdos para facilitar la llegada del CJNG a la región, respaldo a actividades de narcomenudeo, adquisición de armas y participación en una presunta red de extorsión a migrantes entre 2024 y 2025.

Estas acusaciones forman parte de los señalamientos que Montero rechaza.

El exalcalde sostiene que la campaña en su contra responde también a intereses políticos y a su paso por cargos públicos de relevancia en Oaxaca.

El conflicto con Héctor Sánchez López

En su carta, Montero también respondió a las declaraciones de Héctor Sánchez López, a quien identifica como una de las personas que lo señaló como cabeza de una estructura delictiva.

El exalcalde atribuyó esas acusaciones a un conflicto que, según su versión, comenzó cuando asumió la presidencia municipal de Juchitán.

Montero afirmó que entonces detectó una nómina que, según dijo, favorecía a Sánchez López con más de 2 millones de pesos mensuales y que decidió retirar ese beneficio.

El exfuncionario sostuvo que esa decisión provocó un conflicto entre ambos. También aseguró tener pruebas de lo ocurrido, aunque no presentó esos documentos junto con la carta pública.

Su salida del IEEPO ocurrió después de una detención

Montero también fue director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

El 25 de septiembre presentó su renuncia al cargo, dos días después de la detención del exalcalde de Juchitán Miguel Sánchez Altamirano.

En ese momento, Montero explicó que su salida buscaba evitar que la situación afectara al IEEPO, al Gobierno de Oaxaca, al Gobierno Federal o a Morena.

Posteriormente, en su carta, aseguró que había advertido previamente sobre las amenazas que recibía.

Según su propia versión, dejó constancia de esas amenazas en ocho carpetas de investigación por ese delito.

¿Qué está confirmado y qué son señalamientos?

Hasta ahora, existen dos versiones claramente diferenciadas.

Por un lado, Emilio Montero niega pertenecer a “Los Cromos” o al CJNG, rechaza haber colaborado con la organización y afirma estar dispuesto a comparecer ante las autoridades.

Por otro, la Fiscalía de Oaxaca y los informes citados en las investigaciones periodísticas lo señalan como presunto integrante o dirigente de una estructura relacionada con el CJNG en el Istmo de Tehuantepec.

La diferencia es relevante: mientras la Fiscalía sostiene una línea de investigación y existen señalamientos en su contra, eso no debe presentarse como una condena judicial ni como una responsabilidad penal ya acreditada.

El caso permanece vinculado a las investigaciones sobre “Los Cromos” y su presunta relación con el CJNG en Oaxaca. La eventual responsabilidad de Montero deberá determinarse mediante las autoridades competentes y, en su caso, los procedimientos judiciales correspondientes.