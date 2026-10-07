Donald Trump imita a Claudia Sheinbaum al asegurar que con su “hermosa voz” le pidió “por favor” no rebautizar el Golfo de México; además, sostiene que Estados Unidos posee el 93% de la costa, aunque los datos geoespaciales muestran otra proporción

Trump revive la disputa por el Golfo de México, imita a Claudia Sheinbaum y sostiene que Estados Unidos tiene 93% de la costa, aunque los registros disponibles muestran otra proporción. | Crédito: REUTERS/AP/Presidencia

El presidente de Estados Unidos recreó una supuesta llamada con la mandataria mexicana durante un acto con integrantes de la Marina en Baltimore. Trump afirmó además que su país concentra el 93% de la costa del Golfo, pero los datos geoespaciales disponibles no respaldan esa proporción.

MARYLAND.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a imitar públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al asegurar que ella le pidió por teléfono que no cambiara el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”.

Trump hizo el relato el martes 6 de octubre durante un acto con integrantes de la Marina estadounidense en Baltimore, Maryland. Hasta ahora, la Presidencia de México no ha confirmado públicamente que esa conversación haya ocurrido en los términos descritos por el mandatario estadounidense. La declaración de Trump quedó registrada durante su intervención, mientras que documentos oficiales de la Casa Blanca y datos de la Conabio permiten precisar qué cambió realmente Estados Unidos y qué tan sustentada está la afirmación sobre el tamaño de la costa.

Trump contó que recibió una llamada de Sheinbaum después de ordenar el cambio de denominación en 2025. Al recrear el diálogo, imitó la voz de la presidenta mexicana y aseguró que ella le dijo: “No, no, presidente. Por favor, por favor, dígame que no es así”. Después afirmó que respondió que la decisión ya estaba tomada.

¿Qué dijo Trump sobre la supuesta llamada de Claudia Sheinbaum?

Durante su discurso en Baltimore, Trump retomó la controversia que comenzó al inicio de su segundo mandato y relató ante los asistentes cómo, según él, reaccionó Sheinbaum cuando conoció su decisión.

“Fue un momento un poco complicado cuando hice eso. Recibí una llamada de la presidenta de México”, relató Trump. Después describió a la mandataria y reprodujo la frase que asegura haber escuchado: “No, no, presidente. Por favor, por favor, dígame que no es así”.

Trump afirma oootra vez Claudia Sheinbaum rogó para evitar el cambio del nombre del Golfo de México.



👉🏽 “‘¡No, no, presidente!'…Una mujer hermosa. Una voz hermosa. Y dijo: '¡No, no, presidente!'... '¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dígame que no es así!'.” pic.twitter.com/jSPe70cdqU — Jesús García 🐦 (@JesusGar) October 7, 2026

Trump continuó la representación de la conversación diciendo que respondió: “Es así. Lo siento”, antes de recordar que su gobierno modificó la denominación utilizada oficialmente por las agencias federales estadounidenses.

El relato corresponde a la versión ofrecida por Trump. No existe hasta ahora una confirmación pública de Sheinbaum sobre que haya hecho esa petición o utilizado esas palabras durante una llamada con el presidente estadounidense.

¿Es verdad que Estados Unidos tiene el 93% de la costa del Golfo de México?

Después de recrear la supuesta conversación, Trump justificó su decisión con otro argumento. Afirmó que Estados Unidos tiene 93% de la costa del Golfo, mientras que México posee solamente 7%.

Las cifras disponibles sobre la distribución del espacio marítimo del Golfo no muestran una diferencia similar.

El Sistema de Información y Análisis Marino Costero de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) calcula la distribución de sus espacios marítimos de esta manera:

México: 740 mil 475 kilómetros cuadrados, equivalentes al 47.67% .

740 mil 475 kilómetros cuadrados, equivalentes al . Estados Unidos: 695 mil 121 kilómetros cuadrados, equivalentes al 44.75% .

695 mil 121 kilómetros cuadrados, equivalentes al . Cuba: 81 mil 309 kilómetros cuadrados, equivalentes al 5.23% .

81 mil 309 kilómetros cuadrados, equivalentes al . Aguas internacionales: 36 mil 383 kilómetros cuadrados, equivalentes al 2.34%.

Imagen del Golfo de México captada en Google Maps.

Los cálculos de Conabio se basan en información geoespacial del Flanders Marine Institute sobre mares territoriales y zonas económicas exclusivas.

Estas cifras miden espacio marítimo y no longitud de litoral, por lo que no sirven para calcular de manera directa qué porcentaje de costa pertenece a cada país. Sin embargo, tampoco respaldan por sí mismas la afirmación de Trump de una relación de 93% frente a 7%.

La propia orden ejecutiva estadounidense señala que la costa de Estados Unidos sobre el Golfo abarca más de 1,700 millas, pero no establece que esa extensión represente el 93% del litoral total.

¿Trump cambió oficialmente el nombre de todo el Golfo de México?

No a nivel internacional.

Trump firmó el 20 de enero de 2025 la orden ejecutiva 14172, denominada Restoring Names That Honor American Greatness. El documento ordenó que el gobierno federal estadounidense adoptara el nombre “Gulf of America” para el área de la plataforma continental estadounidense delimitada por Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida hasta las fronteras marítimas con México y Cuba.

El presidente Donald Trump, a la derecha, habla con los periodistas acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, y la esposa de este, Kathryn Burgum, a bordo del Air Force One, donde Trump firmó una proclamación que declara el 9 de febrero como el Día del Golfo de América, durante su viaje desde West Palm Beach, Florida, a Nueva Orleans, el domingo 9 de febrero de 2025. | Crédito: AP/Ben Curtis

La medida obliga a las dependencias federales estadounidenses a utilizar esa denominación en mapas, documentos y comunicaciones oficiales.

Eso no significa que Estados Unidos pueda modificar unilateralmente el nombre utilizado por México, Cuba u organismos internacionales.

Sheinbaum resumió esa diferencia el 21 de enero de 2025:

“Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México”, dijo durante su conferencia matutina.

¿Qué ha dicho Sheinbaum sobre el “Golfo de América”?

La presidenta mexicana ha rechazado desde enero de 2025 que el decreto estadounidense tenga efectos sobre todo el Golfo.

La presidenta Claudia Sheinbaum mostró la respuesta de Google sobre cambio de nombre al Golfo de México. | Crédito: Presidencia/Canva

Tras revisar el documento firmado por Trump, sostuvo que Estados Unidos puede establecer una denominación para el espacio bajo su jurisdicción, pero no modificar de manera unilateral el nombre internacional del cuerpo de agua.

El gobierno mexicano también argumentó que “Golfo de México” es una denominación histórica registrada desde siglos antes de la existencia de Estados Unidos y utilizada en instrumentos y referencias internacionales.

La discusión incluso llegó a plataformas digitales. En febrero de 2025, Sheinbaum cuestionó que Google mostrara “Golfo de América” fuera del área estadounidense contemplada por la orden de Trump y sostuvo que el decreto no podía extenderse sobre las zonas correspondientes a México y Cuba.

¿Por qué Sheinbaum habló de llamar “América Mexicana” a Estados Unidos?

Antes de que Trump firmara formalmente el decreto, Sheinbaum respondió con ironía a su propuesta durante una conferencia del 8 de enero de 2025.

Frente a un mapa histórico, preguntó:

“¿Por qué no le llamamos ‘América Mexicana’? Se oye bonito, ¿no?”

La frase no correspondió a una propuesta oficial para cambiar el nombre de Estados Unidos. Fue una respuesta política a la intención de Trump de rebautizar el Golfo.

En esa misma intervención, Sheinbaum recordó que la denominación Golfo de México tiene siglos de uso histórico y señaló que aparece en referencias anteriores a la fundación de Estados Unidos.

¿Cómo se llama entonces el Golfo actualmente?

El nombre depende del contexto en el que se consulte.

Dentro de la administración federal estadounidense, Trump ordenó utilizar “Gulf of America” para la zona definida en su decreto. La Casa Blanca incluso proclamó el 9 de febrero de 2025 como el primer “Gulf of America Day”.

México mantiene oficialmente la denominación Golfo de México, y el gobierno de Sheinbaum ha insistido en que una orden presidencial estadounidense no puede modificar por sí sola una denominación internacional ni extender sus efectos sobre jurisdicciones mexicanas o cubanas.

La nueva declaración de Trump, más de un año después de firmar el decreto, reabre esa disputa. Esta vez, además del nombre, el mandatario estadounidense incorporó una supuesta conversación privada con Sheinbaum y una cifra sobre el dominio estadounidense del Golfo que no aparece respaldada en la información oficial consultada.

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