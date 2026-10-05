Sheinbaum pide que embajador de EEUU y gobernador de Querétaro expliquen primera piedra de academia de policía 

Sheinbaum pide que embajador de EU y gobernador de Querétaro expliquen primera piedra de academia de policía

La Presidenta cuestionó que Mauricio Kuri y Ronald Johnson colocaran la primera piedra del proyecto sin considerar al Gobierno de México y recordó que cualquier capacitación de agencias estadounidenses debe contar con autorización de la SRE.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que tanto Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, como el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson expliquen porqué pusieron la primera piedra de una academia internacional de policía sin tomar en cuenta al gobierno de México.

¿Por qué lo invitan? Un gobierno estatal no tiene que ver directamente con delincuencia organizada, son delitos federales. Y no con el Gabinete de Seguridad”, dijo.

Sheinbaum Pardo cuestionó el que se haya puesto la primera piedra con el embajador de Estados Unidos y el gobernador de Querétaro.

La mandataria precisó que no puede haber un capacitación en México de ninguna agencia de Estados Unidos sin la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

No debe ser, cualquier agencia, institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México, por razones de seguridad tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Ley de Seguridad Nacional”, indicó.

De la misma forma, el embajador, aclaró, “sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Sobre declaraciones de AMLO

La Presidenta también fue cuestionada sobre la descripción que hace el ex presidente Andrés Manuel López Obrador del embajador, quien lo califica como un entrometido policía, que debe ser más ecuánime y menos prepotente.

Es una opinión que tiene el presidente López Obrador, yo soy la Presidenta de México, mis declaraciones siempre tienen que estar en el marco de buscar buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

La mandataria no ahondó en la opinión de López Obrador sobre el embajador pero aprovechó para poner “un ejemplo” y retomar lo ocurrido entre el diplomático y el gobierno de Querétaro.