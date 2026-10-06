Trump asegura que protestas estudiantiles en Francia son por migración e islam, aunque las demandas se centran en las condiciones escolares

La jornada del martes 6 de octubre fue una de las más numerosas desde que comenzó el movimiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las protestas estudiantiles que se han extendido por Francia no están relacionadas con las condiciones de las escuelas, sino con la migración y el islam.

En un mensaje publicado en Truth Social, y reportado por Reuters e Infobae, el mandatario afirmó que Francia enfrenta una “migración masiva fuera de control” y sostuvo que el islam busca “apoderarse” del país.

La declaración ocurre mientras miles de estudiantes, profesores y padres participan en manifestaciones en distintas ciudades francesas para reclamar mejores condiciones en las escuelas.

Entre las principales demandas están la sustitución de maestros ausentes, jornadas escolares menos extensas, más tiempo para comer y reparaciones en edificios educativos. Reuters señaló que las protestas no tienen entre sus demandas la inmigración ni cuestiones religiosas.

¿Qué dijo Donald Trump sobre las protestas en Francia?

Trump publicó el martes un mensaje en Truth Social en el que relacionó directamente las movilizaciones con la inmigración y el islam.

Lo que está pasando en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control”.

Después agregó:

Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande”.

La declaración fue difundida mientras Francia enfrentaba una nueva jornada de movilizaciones y enfrentamientos entre manifestantes y policías en varias ciudades.

Trump no presentó en ese mensaje pruebas que demostraran que la protesta estudiantil tuviera un origen religioso o migratorio. Reuters reportó que las demandas de los manifestantes están centradas en la situación del sistema educativo.

¿Por qué protestan los estudiantes en Francia?

Las movilizaciones comenzaron en septiembre en zonas de las afueras de París y posteriormente se extendieron a otras ciudades.

Los estudiantes reclaman principalmente mejores condiciones para acudir a clases. Entre los problemas señalados están:

Falta de profesores y dificultad para sustituir a los docentes ausentes.

Jornadas escolares que pueden extenderse de las 8:00 a las 18:00 horas.

Pausas insuficientes para comer.

Edificios escolares con problemas de mantenimiento.

con problemas de mantenimiento. Salones con filtraciones y otros desperfectos.

Falta de recursos para atender las necesidades de los planteles.

Infobae reportó que las primeras movilizaciones comenzaron el 17 de septiembre en un liceo de las afueras de París. Reuters también confirmó que las protestas comenzaron en septiembre y posteriormente adquirieron una dimensión nacional.

Por ello, aunque Trump presentó las manifestaciones como una consecuencia de la migración, las demandas difundidas por los estudiantes están relacionadas con la educación pública.

Las protestas se extendieron por varias ciudades

La jornada del martes 6 de octubre fue una de las más numerosas desde que comenzó el movimiento.

El Ministerio del Interior francés calculó que alrededor de 256 mil personas participaron en las marchas, incluidas unas 56 mil en París. Las organizaciones estudiantiles elevaron la cifra a unos 450 mil manifestantes en todo el país y 100 mil en la capital.

Reuters reportó una estimación oficial superior a 250 mil participantes y señaló que las organizaciones convocantes calcularon alrededor de 450 mil.

En París, la movilización comenzó en la plaza de la República y avanzó hacia la plaza de la Nación. Varias estaciones del Metro fueron cerradas como medida de seguridad.

También hubo manifestaciones en ciudades como Estrasburgo, Lyon, Rennes, Toulouse, Marsella y Nantes.

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¿Hubo enfrentamientos con la Policía?

Sí. En distintos puntos de Francia se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos que participaron en actos violentos. Reuters informó que también hubo daños a establecimientos y enfrentamientos en varias ciudades.

El Ministerio del Interior informó de 488 personas detenidas durante la jornada del martes, mientras que las autoridades francesas reportaron decenas de agentes lesionados.

La situación se agravó después de que un adolescente perdiera una mano durante las protestas del lunes. Reuters reportó que el menor habría recogido una granada policial y que las autoridades abrieron una investigación sobre el incidente.

Para el martes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que al menos 215 adolescentes y 85 trabajadores de escuelas habían resultado heridos durante los enfrentamientos. Además, más de 700 policías habían sufrido lesiones.

¿Las protestas tienen relación con el islam o la migración?

No hay evidencia presentada por las autoridades o los organizadores que permita afirmar que ese sea el origen de las protestas.

La afirmación corresponde a Donald Trump y forma parte de su interpretación sobre la situación francesa.

Reuters señaló expresamente que las demandas de los estudiantes no están relacionadas con la religión ni con la inmigración, sino con la falta de personal, el financiamiento y las condiciones de las escuelas.

Por eso, es importante distinguir entre lo que Trump afirmó y lo que han planteado los manifestantes.

Las protestas sí han derivado en enfrentamientos y actos de violencia en algunas ciudades, pero su origen documentado está relacionado con problemas del sistema educativo francés.