Trump dice que dejar que Irán ataque Los Ángeles o San Diego sería un “pequeño precio” por mantener la seguridad de EEUU

Trump anunció que se reunirá con su equipo de seguridad para tomar una “decisión final” sobre un posible acuerdo con Irán. | Foto: Reuters/Especial.

La Casa Blanca aseguró que el presidente no estaba invitando a Teherán a atacar ciudades estadounidenses, mientras autoridades de California y republicanos cuestionaron sus declaraciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó críticas tras sugerir durante un mitin en Nebraska que un eventual ataque de Irán contra Los Ángeles o San Diego sería un “pequeño precio” a pagar para mantener la seguridad de Estados Unidos y del mundo. La declaración ocurrió mientras defendía el impacto económico de la guerra con Irán y el aumento en los precios de los combustibles.

CNN en Español reportó las declaraciones de Trump durante el acto político realizado el lunes 5 de octubre en Grand Island, Nebraska. Reuters y The Associated Press también confirmaron el contenido de sus palabras y las reacciones que provocaron en California.

La Casa Blanca posteriormente aseguró que Trump no estaba pidiendo que Irán atacara ciudades estadounidenses, sino que advertía sobre el riesgo de permitir que Teherán desarrolle capacidades nucleares.

¿Qué dijo Trump sobre Los Ángeles y San Diego?

Trump habló sobre el aumento de los precios relacionado con la guerra contra Irán y afirmó que se trata de un costo temporal frente a lo que considera el objetivo de mantener la seguridad.

Es un pequeño precio a pagar para mantener al mundo seguro, mantener a nuestro país seguro”, dijo durante el mitin.

Después agregó:

Pueden destruir una ciudad. Dejen que destruyan Los Ángeles, dejen que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño que pagar”.

El comentario fue recibido con aplausos por parte de algunos asistentes al evento, de acuerdo con los reportes sobre el mitin.

Trump también aseguró que el conflicto terminará pronto y sostuvo que los precios de los combustibles volverán a bajar.

¿Trump está diciendo que permitirá un ataque contra ciudades de EEUU?

No existe, hasta ahora, un anuncio oficial que indique que el Gobierno de Estados Unidos permitirá un ataque iraní contra Los Ángeles o San Diego.

La Casa Blanca explicó posteriormente que Trump no estaba llamando a Irán a atacar ciudades estadounidenses. De acuerdo con AP, el argumento del presidente estaba relacionado con el peligro que, según su administración, representaría que Irán tuviera armas nucleares y capacidad para utilizarlas.

La precisión es relevante porque las declaraciones de Trump fueron realizadas durante un mitin político y no mediante una orden, anuncio militar o comunicado oficial que establezca una política para permitir ataques contra ciudades estadounidenses.

¿Por qué mencionó Trump a Los Ángeles y San Diego?

Las dos ciudades fueron mencionadas mientras Trump defendía su política frente a Irán y argumentaba que el conflicto tiene costos económicos para los estadounidenses.

El presidente sostuvo que el incremento en los precios de los combustibles es un efecto que puede ser asumido mientras Estados Unidos busca mantener su seguridad.

La referencia a Los Ángeles y San Diego ocurrió dentro de ese mismo argumento. Sin embargo, Trump no presentó durante el acto información de inteligencia que indicara que Irán estuviera preparando un ataque contra alguna de esas ciudades.

The Los Angeles Times señaló que tampoco estaba claro si las declaraciones estaban basadas en alguna información de inteligencia y recordó que la capacidad iraní para realizar un ataque con misiles contra el territorio continental de Estados Unidos es limitada.

¿Irán puede atacar Los Ángeles o San Diego con misiles?

La capacidad de Irán para alcanzar directamente la costa oeste de Estados Unidos es un punto distinto al comentario político de Trump.

De acuerdo con The Los Angeles Times, Irán ha mantenido un límite declarado de aproximadamente 1,240 millas para el alcance de sus misiles balísticos. Esa distancia no sería suficiente para alcanzar ciudades como Los Ángeles o San Diego desde territorio iraní.

No obstante, funcionarios estadounidenses han advertido durante años sobre el potencial de los programas iraníes de misiles y del desarrollo de tecnología espacial, debido a que esta podría contribuir eventualmente al desarrollo de sistemas de mayor alcance.

Esto no significa que exista actualmente una amenaza confirmada de un ataque iraní contra esas ciudades.

California responde a las declaraciones de Trump

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de autoridades de California.

El gobernador Gavin Newsom criticó al presidente y calificó sus comentarios como “deranged and dangerous”, mientras recordó las disputas que su administración ha mantenido con Trump por el despliegue de fuerzas federales en California.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, también respondió al presidente.

San Diego no es daño colateral”, escribió Gloria. “No somos prescindibles y nunca somos un ‘pequeño precio a pagar’”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también cuestionó las declaraciones y sostuvo que el presidente de Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger a los habitantes del país.

La reacción incluyó además a integrantes del Partido Republicano. Jim Desmond, candidato republicano a la Cámara de Representantes por un distrito de San Diego, se desmarcó de las declaraciones y sostuvo que la seguridad de los estadounidenses debe ser una prioridad.

La declaración ocurre en medio de la guerra entre EEUU e Irán

Las palabras de Trump se producen mientras continúa el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán y persisten sus efectos sobre los mercados energéticos.

El precio de los combustibles se ha convertido en uno de los principales puntos de presión interna para el gobierno estadounidense. Reuters reportó que Trump ha atribuido parte del aumento de la gasolina a la guerra con Irán, pero también a otros factores, entre ellos ataques ucranianos contra infraestructura petrolera rusa y problemas en refinerías estadounidenses.

El conflicto también ha afectado al mercado petrolero debido a la importancia del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas utilizadas para el transporte mundial de petróleo.

Trump ha defendido la intervención estadounidense argumentando que busca impedir que Irán desarrolle armas nucleares y reducir la capacidad militar del gobierno iraní.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento, lo confirmado es que Trump utilizó a Los Ángeles y San Diego como ejemplos durante un mitin para explicar que los costos económicos de la guerra serían, desde su perspectiva, menores frente al objetivo de mantener la seguridad nacional.

También está confirmado que sus palabras provocaron críticas de autoridades de California y de algunos republicanos.

Lo que no está confirmado es que exista una decisión del Gobierno estadounidense para permitir que Irán ataque esas ciudades o que exista información pública que indique que Teherán esté preparando un ataque contra ellas.

La Casa Blanca sostiene que Trump no estaba invitando a Irán a atacar territorio estadounidense, sino planteando el riesgo que representaría que el gobierno iraní adquiriera capacidad nuclear.