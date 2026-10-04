El príncipe heredero de Abu Dhabi impulsa inversiones de decenas de miles de millones de dólares para construir puertos, oleoductos y nuevas rutas que reduzcan la dependencia del estrecho de Ormuz ante Irán

Abu Dhabi impulsa una estrategia para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz mediante nuevos puertos, oleoductos e infraestructura que permitan mantener sus exportaciones ante posibles interrupciones. (AP)

Abu Dhabi busca proteger sus exportaciones de petróleo, petroquímicos y otros productos estratégicos mediante infraestructura que permita utilizar rutas alternativas ante las crecientes tensiones con Teherán

El príncipe heredero de Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed Al Nahyan, encabeza una estrategia para reducir la dependencia del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de energía. El plan contempla inversiones de decenas de miles de millones de dólares en puertos, oleoductos e infraestructura para mantener abiertas otras vías de exportación.

De acuerdo con información de Bloomberg Línea, el proyecto tomó mayor relevancia después del conflicto con Irán, mientras Abu Dhabi busca proteger su infraestructura estratégica frente a posibles ataques. La estrategia, conocida dentro del emirato como “Ormuz Cero”, pretende disminuir al mínimo la exposición de su economía a este paso marítimo.

Abu Dhabi pone miles de millones sobre la mesa

Semanas antes de que comenzara la guerra con Irán, Sheikh Khaled asumió el control de un fondo soberano con alrededor de 300 mil millones de dólares en activos. Desde entonces, esa estructura financiera se ha convertido en una pieza importante para impulsar proyectos destinados a modificar las rutas comerciales del emirato.

Una de las primeras operaciones relevantes es el plan para privatizar Abu Dhabi Ports Co., un activo estratégico cuyo valor se estima en casi 9 mil millones de dólares. El objetivo es generar recursos y atraer capital para ampliar la infraestructura portuaria fuera de la zona más expuesta al estrecho.

Fuentes citadas por Bloomberg señalan que el fondo podría destinar decenas de miles de millones de dólares adicionales a nuevos puertos e infraestructura logística, especialmente en zonas que permitan mantener el movimiento de mercancías sin depender directamente de Ormuz.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para el traslado de petróleo, gas y otras materias primas provenientes de países productores de Medio Oriente.

Para Abu Dhabi, el problema no se limita al tránsito marítimo. Una interrupción prolongada también podría afectar sus exportaciones de petróleo, productos petroquímicos, aluminio y otras mercancías.

Por eso, la estrategia busca que una mayor cantidad de productos pueda salir del territorio emiratí mediante rutas terrestres, oleoductos y puertos ubicados fuera del estrecho.

Fujairah se convierte en una pieza clave

Una de las zonas con mayor importancia dentro del proyecto es Fujairah, en la costa del golfo de Omán. Su ubicación, fuera del estrecho de Ormuz, permite utilizar una salida marítima alternativa hacia el océano Índico.

La empresa petrolera estatal ADNOC trabaja en un segundo oleoducto que permitirá aumentar la capacidad de exportación a través de Fujairah. Sheikh Khaled, quien también preside el comité ejecutivo de la junta de ADNOC, ordenó acelerar el proyecto en mayo.

La infraestructura no elimina todos los riesgos. Fujairah se encuentra relativamente cerca de Irán, por lo que continúa expuesta a posibles ataques con drones o misiles de corto alcance.

De hecho, en marzo, restos de drones provocaron un incendio en una zona vinculada con el comercio de petróleo en Fujairah, una señal de que las rutas alternativas tampoco están completamente fuera del alcance del conflicto regional.

Abu Dhabi busca atraer capital privado

El emirato tampoco pretende financiar por sí solo toda esta transformación. En mayo, su fondo soberano alcanzó un acuerdo con BlackRock, Temasek Holdings y ADNOC para invertir conjuntamente hasta 30 mil millones de dólares en proyectos relacionados con transporte de energía, logística e infraestructura hidráulica.

La participación de grandes administradores de activos permite combinar capital privado con el financiamiento de Abu Dhabi para desarrollar proyectos de gran escala.

Los fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos administran en conjunto alrededor de 2 billones de dólares, una capacidad financiera que permite al país impulsar inversiones destinadas a modificar parte de sus rutas comerciales y energéticas.

La estrategia no se limita al petróleo

Los oleoductos pueden ofrecer una alternativa para el transporte de crudo, pero no todos los productos pueden trasladarse con la misma facilidad por tierra.

El gas natural, el aluminio y otras mercancías requieren infraestructura portuaria y marítima, por lo que Abu Dhabi necesita desarrollar una red más amplia para mantener sus exportaciones en caso de que el estrecho de Ormuz quede bloqueado o resulte demasiado peligroso para los buques mercantes.

El propio gobierno emiratí ha planteado que busca alcanzar una “dependencia cero de Ormuz”, independientemente de que el paso marítimo permanezca abierto o enfrente nuevas interrupciones.

Irán representa el principal riesgo

La estrategia ocurre en un contexto de creciente tensión entre Emiratos Árabes Unidos e Irán. En agosto, Emiratos anunció que rompería sus vínculos económicos con Teherán después de acusar a Irán de realizar ataques con misiles balísticos.

La presión también se extiende a otras rutas estratégicas de la región. Los hutíes respaldados por Irán avanzaron hacia zonas cercanas a la costa del mar Rojo, alrededor de Bab el-Mandeb, otro punto de paso fundamental para el comercio internacional.

El desafío para Abu Dhabi es que construir infraestructura alternativa no significa quedar completamente protegido. Expertos citados por Bloomberg advierten que los puertos del este de Emiratos siguen estando al alcance de ataques procedentes de Irán.

La analista Sanam Vakil, de Chatham House, consideró que la política de reducir la dependencia de Ormuz es importante, aunque el emirato también debe prepararse para posibles ataques contra infraestructura ubicada fuera del estrecho.

Una apuesta que puede cambiar las rutas de exportación

El proyecto de Abu Dhabi representa una apuesta de largo plazo para reducir la vulnerabilidad de su economía ante una posible interrupción de Ormuz. Para conseguirlo, el emirato necesita combinar puertos, oleoductos, logística, infraestructura energética y capital privado.

La estrategia también podría beneficiar a administradores internacionales de activos que participen en la construcción de estas nuevas instalaciones. Al mismo tiempo, aumenta la importancia de Fujairah como salida energética y comercial alternativa.

El objetivo final es que Abu Dhabi pueda mantener sus exportaciones incluso ante una nueva crisis en Ormuz. Sin embargo, la cercanía geográfica con Irán significa que ninguna ruta alternativa está completamente aislada de los riesgos militares que atraviesan actualmente Medio Oriente.