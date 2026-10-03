Protestas estudiantiles en Francia escalan con 5 mil detenidos y 564 escuelas afectadas por reclamos sobre las condiciones educativas

Policía antidisturbios francesa durante una protesta de estudiantes de secundaria franceses cerca del instituto Lycée Faidherbe en Lille, como parte de las protestas a nivel nacional para exigir la contratación de profesores sustitutos, mayores recursos y mejores condiciones de aprendizaje, en Francia, 1 de octubre de 2026. REUTERS/Noemie Olive

Miles de estudiantes se movilizaron contra la falta de inversión, el deterioro de planteles y otros problemas del sistema escolar.

Las protestas estudiantiles que comenzaron en Francia por las condiciones de las escuelas se extendieron durante la semana hasta convertirse en movilizaciones en distintas partes del país, con bloqueos, enfrentamientos con la policía, daños en planteles y miles de detenciones.

Para el viernes, el Ministerio de Educación Nacional informó que 564 escuelas habían sido afectadas, mientras cientos de estudiantes continuaban las protestas.

De acuerdo con The Independent y The Guardian, las movilizaciones comenzaron con bloqueos pacíficos de escuelas alrededor de París, pero posteriormente se extendieron a otras ciudades después de que el principal sindicato francés de estudiantes de secundaria convocara a un bloqueo nacional. A las protestas se sumaron estudiantes universitarios y otras personas.

La situación también ha dejado personas lesionadas. El Ministerio de Educación informó de 65 trabajadores de escuelas heridos, incluidos 40 directores, mientras que más de 300 policías resultaron lesionados durante los disturbios, según los reportes citados.

¿Por qué comenzaron las protestas estudiantiles en Francia?

El origen de las movilizaciones está relacionado con las condiciones de la educación secundaria (que abarca la educación de jóvenes entre 15 y 18 años) y con reclamos de estudiantes que consideran que el sistema educativo enfrenta problemas de financiamiento, infraestructura y personal.

Entre las demandas mencionadas por estudiantes se encuentran:

Falta de inversión pública en educación.

Salones con hasta 40 alumnos.

Edificios escolares deteriorados.

Ausencia de profesores y otros trabajadores.

Salarios de los docentes.

Diferencias en las oportunidades educativas relacionadas con el origen social.

Problemas con el sistema digital para solicitar el ingreso a universidades.

Altas temperaturas dentro de las aulas durante las olas de calor de mayo y junio.

Jornadas escolares consideradas demasiado largas.

Reducción en apoyos económicos para estudiantes.

Algunos estudiantes también denunciaron problemas específicos en los edificios, como filtraciones, presencia de cucarachas y partes de techos que se desprendían durante las clases.

En París, una estudiante identificada como Sophia, de 17 años, explicó a The Guardian que quienes participaban en los bloqueos querían ser escuchados por el gobierno.

Solo queremos que el gobierno nos escuche”, afirmó. “La escuela es un derecho, no un privilegio”

¿Cómo se extendieron las manifestaciones?

Las primeras movilizaciones consistieron en bloqueos de escuelas alrededor de París. Posteriormente, la convocatoria de un sindicato nacional de estudiantes de secundaria llevó las protestas a otras partes de Francia.

La movilización dejó de centrarse únicamente en las condiciones escolares y comenzó a incorporar críticas más amplias contra el gobierno, a las que se sumaron estudiantes universitarios y otras personas.

Para el viernes, cientos de escuelas permanecían cerradas o bloqueadas. The Independent reportó que al menos 400 preparatorias habían cerrado, lo que representaba aproximadamente una de cada 10.

El Ministerio de Educación informó posteriormente que 564 escuelas habían sido afectadas.

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¿Qué está pasando dentro de las escuelas?

Los bloqueos han impedido el desarrollo normal de las clases en numerosos planteles.

En algunos casos, las actividades educativas tuvieron que realizarse de manera remota debido a los daños registrados en las instalaciones.

En París se reportaron daños por fuego en las entradas de dos escuelas, Léonard de Vinci y Gaston-Bachelard.

¿Cuántas personas han sido detenidas?

El ministro del Interior francés, Laurent Nunez, informó el viernes a TF1 que la policía había detenido a alrededor de 5 mil personas desde el lunes.

Según el funcionario, la mayoría de los detenidos eran adolescentes.

Las protestas comenzaron con bloqueos escolares y posteriormente derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad en distintos puntos.

El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, declaró previamente a RTL que los padres de las personas que causaran daños materiales deberían pagar las reparaciones correspondientes.

¿Cuántas personas han resultado heridas?

La movilización ha dejado personas lesionadas entre estudiantes, trabajadores de la educación y policías.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, informó que 65 trabajadores escolares resultaron heridos, entre ellos 40 directores.

Por otra parte, más de 300 policías resultaron lesionados durante los disturbios, según la información proporcionada por The Independent.

También se han reportado estudiantes heridos.

¿Qué denuncian los estudiantes sobre la actuación policial?

Los estudiantes han acusado a la policía de utilizar una fuerza que consideran excesiva durante las manifestaciones.

Entre las acciones denunciadas está el uso de gas lacrimógeno y bastones para dispersar a los manifestantes.

Uno de los casos ocurrió en la ciudad de Tours, donde un estudiante de 16 años resultó lesionado el miércoles afuera de su escuela secundaria después de recibir un impacto en un ojo de un LBD-40, un lanzador de proyectiles utilizado por la policía francesa.

El arma ha sido utilizada anteriormente durante protestas y ha provocado lesiones graves, de acuerdo con The Independent.

También se abrió una investigación después de que un adolescente de 14 años de Val-d’Oise sufriera lesiones graves en la boca y la mandíbula. Según la información proporcionada, se investiga una acusación de que policías lo golpearon y utilizaron contra él un lanzador de proyectiles de goma.

El abogado de la familia afirmó que el menor pensó que “iba a morir”.

Estas acusaciones forman parte de investigaciones y testimonios sobre la actuación policial durante las protestas.

¿Qué dice el gobierno francés sobre las manifestaciones?

El gobierno francés reconoció que los reclamos de los estudiantes sobre las condiciones educativas son legítimos, pero condenó los hechos que calificó como “violencia urbana”.

La respuesta oficial ocurre mientras las autoridades enfrentan una movilización que se extendió desde París hacia otras partes del país.

El conflicto combina las demandas relacionadas con la educación con un rechazo más amplio hacia determinadas decisiones del gobierno.

¿Las protestas continuarán?

Los estudiantes consultados por The Guardian señalaron que esperan mantener las movilizaciones durante la siguiente semana.

La movilización comenzó con una demanda centrada en las condiciones de las escuelas, pero posteriormente incorporó otros reclamos relacionados con el gobierno, la educación, los apoyos económicos y diferentes asuntos políticos.

Mientras tanto, cientos de planteles permanecen afectados y las autoridades continúan contabilizando los daños y las personas lesionadas.

Por ahora, el movimiento estudiantil mantiene como uno de sus principales reclamos que el sistema educativo cuente con condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan estudiar y aprender.

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