Familia de Renee Good demanda al gobierno de Estados Unidos tras su muerte en enero a manos de un agente de ICE y presenta dos acciones legales que cuestionan las circunstancias del operativo federal en Minneapolis

La familia de Renee Good, quien murió tras recibir un disparo de un agente del ICE el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, presentó dos demandas civiles contra el gobierno federal, agentes y funcionarios. | Crédito: REUTERS y redes sociales

Las demandas también señalan a Jonathan Ross, Stephen Miller, Kristi Noem y otras personas.

La familia de Renee Good, quien murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado 7 de enero en Minneapolis, presentó dos demandas civiles contra el gobierno federal, agentes y funcionarios, entre ellos Jonathan Ross, el oficial señalado como responsable de dispararle.

Las acciones legales buscan exigir responsabilidades por la muerte de Good y también cuestionan las circunstancias que llevaron a la presencia de agentes federales en el lugar.

De acuerdo con CBS News, las demandas fueron presentadas por la familia de Renee Good contra el gobierno de Estados Unidos, agentes federales y funcionarios.

Los abogados que representan a sus familiares explicaron que las dos acciones legales tienen objetivos relacionados, pero distintos, y plantearon acusaciones que deberán ser analizadas dentro del proceso judicial.

¿Qué ocurrió con Renee Good?

Renee Good murió el 7 de enero, después de que el agente de ICE Jonathan Ross le disparara en Portland Avenue, en Minneapolis, en el contexto de un operativo federal de aplicación de las leyes migratorias.

A partir de estos hechos, la familia inició acciones legales contra el gobierno federal y distintas personas relacionadas con el operativo.

Benjamin Berkman, abogado de la familia, explicó que las dos demandas buscan abordar diferentes aspectos del caso:

Una de ellas se concentra en lo ocurrido en Portland Avenue el 7 de enero. La segunda aborda las razones por las que Ross y otros agentes se encontraban en ese lugar.

¿Qué reclama la primera demanda?

La primera demanda señala al gobierno de Estados Unidos como único demandado.

La familia reclama una muerte por negligencia conforme a la legislación de Minnesota y menciona diversas conductas que, según la demanda, contribuyeron a la muerte de Renee Good.

Entre ellas se encuentran:

Agresión.

Lesiones.

Detención ilegal.

Imposición intencional de angustia emocional.

Negligencia.

Los abogados sostienen que esta demanda busca establecer responsabilidades por las decisiones tomadas por Ross y otros agentes durante los acontecimientos del 7 de enero.

Antonio Romanucci, otro de los abogados que representan a la familia, declaró que “el día de la rendición de cuentas ha llegado” para el gobierno de Estados Unidos y sus agencias ICE y CBP.

También sostuvo que cuando el poder gubernamental cruza un límite debe existir responsabilidad.

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¿Por qué presentaron dos demandas?

Los representantes legales de la familia explicaron que las dos demandas abordan cuestiones distintas relacionadas con la muerte de Renee Good.

Berkman resumió la diferencia entre ambas acciones al señalar que la primera se refiere a lo ocurrido en Portland Avenue el 7 de enero, mientras que la segunda busca cuestionar por qué Jonathan Ross y otros agentes se encontraban allí.

Según el abogado, la segunda demanda plantea que existió una actuación coordinada del gobierno federal para perseguir, hostigar y atemorizar a comunidades somalíes e hispanas de Minnesota, así como para silenciar a personas que se oponían a esas acciones.

Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones planteadas por la familia en la demanda y deberán ser examinadas dentro del proceso correspondiente.

¿A quiénes señala la segunda demanda?

La segunda acción legal incluye como señalados al agente Jonathan Ross, al subdirector de personal de la Casa Blanca Stephen Miller, a la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y a otras personas.

La demanda acusa una “conspiración para interferir con los derechos civiles por parte de altos funcionarios federales, agentes federales de inmigración y actores privados”.

También plantea una acusación de conspiración discriminatoria contra las comunidades somalíes e hispanas, además de una supuesta intención de silenciar a quienes las apoyan.

Berkman explicó que esta segunda demanda pretende abordar el contexto más amplio en el que se produjo la presencia de agentes federales en Portland Avenue.

Becca Good habla públicamente por primera vez

La presentación de las demandas también estuvo acompañada por las primeras declaraciones públicas de Becca Good, pareja de Renee Good, desde la muerte ocurrida el 7 de enero.

De acuerdo con CBS News, Becca Good describió a Renee como “el amor de mi vida” y habló sobre el impacto que su muerte tuvo en su familia.

El mundo entero tuvo que ver cómo nuestro universo entero era destruido”, dijo durante la conferencia de prensa.

También recordó que Renee era una persona a quien le gustaba leer, que tenía sentido del humor y que “encontraba belleza en cada momento”.

Becca Good habló además de su hijo de seis años, quien comenzó un nuevo ciclo escolar y tendrá que vivir momentos de su infancia sin su madre.

Según sus palabras, una de las mayores dificultades ha sido verlo crecer sin Renee a su lado.

¿Qué dijo Becca Good sobre las demandas?

Durante su intervención, Becca Good explicó que la familia busca que las acciones legales representen un paso hacia el tipo de mundo que Renee quería para su hijo.

Hoy estamos dando un paso para construir un mundo que Renee habría querido”, afirmó.

También señaló que es el mundo en el que promete trabajar cada noche cuando acuesta a su hijo y que pretende construir para él.

En otro momento, Becca Good dijo que no odia a las personas que, según sus palabras, les quitaron a Renee, pero pidió que comprendan las consecuencias que sus acciones tuvieron para la familia.

Le quitaron una madre a sus hijos”, afirmó.

El caso llega después de una audiencia en el Congreso

Las demandas fueron presentadas pocos días después de que Donna y Brent Ganger, madre y hermano de Renee Good, declararan ante el Congreso.

Ambos participaron en una audiencia conjunta relacionada con disparos mortales ocurridos durante los últimos dos años a manos de agentes federales de inmigración.

La participación de los familiares ante el Congreso y la presentación de las dos demandas forman parte de las acciones emprendidas por la familia para buscar responsabilidades por la muerte de Renee Good.

Por ahora, las acusaciones sobre la actuación de los agentes, funcionarios y otras personas señaladas corresponden a los argumentos presentados por la familia en sus demandas.

El proceso legal deberá determinar qué aspectos de esas acusaciones pueden ser acreditados y qué responsabilidades, en su caso, corresponden a los involucrados.

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