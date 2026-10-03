Miles marchan en CDMX por el 58 aniversario de Tlatelolco; sobrevivientes, jóvenes y madres buscadoras mantienen viva la exigencia de justicia

Un manifestante sostiene una muñeca que representa al expresidente Gustavo Díaz Ordaz durante una protesta en conmemoración del aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968, cuando soldados dispararon contra manifestantes estudiantiles, el jueves 2 de octubre de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La movilización de este viernes volvió a presentar aquel episodio como una referencia histórica para las generaciones posteriores.

Miles de personas marcharon este viernes desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hasta el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 58 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968, en una movilización que reunió a sobrevivientes, familiares, estudiantes, colectivos sociales y nuevas generaciones que retomaron las demandas de memoria, justicia y rechazo a la represión.

La jornada volvió a colocar en las calles de la capital uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea de México. A 58 años de la represión contra el movimiento estudiantil, los participantes reivindicaron la memoria de las víctimas y enlazaron aquellas demandas con problemáticas que permanecen vigentes, entre ellas la desaparición de personas, la impunidad y las exigencias de justicia de colectivos de familiares.

La marcha fue encabezada por integrantes del Comité 68 y sobrevivientes de aquella época, acompañados por contingentes juveniles, estudiantes, organizaciones sociales y madres buscadoras.

La movilización avanzó por las principales calles del Centro Histórico hasta llegar a la explanada del Zócalo, donde los contingentes mantuvieron las consignas y los reclamos dirigidos al Estado.

Del 2 de octubre de 1968 a las demandas de las nuevas generaciones

La conmemoración tiene como punto de partida la tragedia ocurrida el 2 de octubre de 1968, cuando una concentración estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas fue reprimida por fuerzas del Estado, en un contexto marcado por la movilización estudiantil y la proximidad de los Juegos Olímpicos de México 1968.

El movimiento de aquel año había colocado entre sus principales demandas la liberación de presos políticos y el fin de la represión estatal, además de reivindicaciones relacionadas con las libertades democráticas.

Organizaciones y participantes de las conmemoraciones han sostenido durante décadas que la represión dejó más de 300 personas asesinadas, heridas o desaparecidas, mientras que las cifras oficiales de víctimas nunca permitieron esclarecer plenamente la magnitud de la tragedia.

La movilización de este viernes volvió a presentar aquel episodio como una referencia histórica para las generaciones posteriores.

Para algunos asistentes, mantener la marcha no significa únicamente recordar a quienes participaron en el movimiento estudiantil, sino preservar las condiciones para que las nuevas generaciones puedan ejercer derechos que en 1968 eran severamente restringidos.

Uno de los participantes, Fernando López, acudió para rendir homenaje a las víctimas y recordó que su hermano y su primo vivieron las consecuencias de aquella jornada.

“Realmente fue un acto muy lamentable que venimos a conmemorar, gracias a ellos nos estamos manifestando libremente y sin represión como antes; porque antes no nos dejaban manifestarnos”.

Miles de mexicanos protestan por el 55 aniversario de la masacre de Tlatelolco, que cometió el Estado el 2 de octubre de 1968 contra cientos de estudiantes, y para denunciar que la Comisión de la Verdad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha esclarecido los hechos por la obstrucción del Ejército, hoy en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

Jóvenes, madres buscadoras y los 43 de Ayotzinapa

Uno de los elementos centrales de la movilización fue la convivencia entre los contingentes históricos y las organizaciones que actualmente mantienen distintas exigencias de justicia.

Estudiantes caminaron junto a colectivos sociales y madres buscadoras de personas desaparecidas, mientras en la marcha también aparecieron referencias a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Durante el recorrido, grupos de jóvenes con el rostro cubierto realizaron pintadas en paredes de Eje Central, con mensajes relacionados con los estudiantes asesinados en 1968 y con los normalistas de Ayotzinapa.

Las consignas mostraron cómo la conmemoración del 2 de octubre se ha convertido también en un espacio para incorporar otras causas sociales y políticas.

Entre los mensajes escuchados durante la jornada estuvieron:

“¡Fuera el Estado!”

“¡Somos los nietos del 68!”

Demandas de justicia para las víctimas de desaparición.

Mensajes relacionados con los estudiantes asesinados en 1968 y los normalistas de Ayotzinapa.

Pancartas en apoyo a distintas causas internacionales, incluidas banderas de Palestina.

La presencia de madres buscadoras añadió una dimensión contemporánea a la movilización: la exigencia de que la búsqueda de personas desaparecidas y el esclarecimiento de los casos sean asumidos como responsabilidades del Estado.

“Quiero que tenga un país en paz”

Entre los asistentes también estuvieron personas que participaron en la marcha desde una perspectiva familiar y generacional.

Una mujer embarazada, cuyo padre sobrevivió a los acontecimientos de 1968, explicó que acudió a la movilización con una preocupación centrada en el futuro de sus hijos.

“Quiero que tenga un país en paz, que pueda ir de fiesta, estudiar tranquilamente”.

Su testimonio refleja una de las ideas que atravesaron la marcha: la memoria del 68 no se limita a quienes vivieron directamente aquellos acontecimientos, sino que también alcanza a sus hijos, nietos y a jóvenes que consideran aquella experiencia parte de la historia de las libertades políticas en México.

Para los asistentes de mayor edad, la participación de las nuevas generaciones resulta fundamental para evitar que las demandas del movimiento estudiantil queden reducidas a un episodio del pasado.

La presencia juvenil fue, precisamente, uno de los elementos más visibles de la movilización.

“Si no hay justicia, habrá revolución”

La marcha también permitió expresar inconformidades relacionadas con otros problemas sociales y políticos.

Entre los manifestantes estuvo Gilberto Legona, quien resumió su postura con una consigna de fuerte contenido político:

“Si no hay justicia, habrá revolución”.

Las consignas dirigidas contra el Estado y las exigencias de justicia convivieron con el homenaje a las víctimas de 1968 y con referencias a desapariciones ocurridas décadas después.

De esta manera, la marcha funcionó simultáneamente como acto de memoria histórica y espacio de protesta contemporánea.

Una memoria que pasa de generación en generación

Para quienes participaron en la movilización, la conmemoración del 2 de octubre mantiene una dimensión que trasciende la fecha.

Los sobrevivientes y familiares de aquella generación acudieron para recordar a quienes fueron asesinados, heridos o desaparecidos, mientras estudiantes y jóvenes retomaron las calles para expresar demandas relacionadas con problemas actuales.

La frase escuchada entre los participantes —“gracias a ellos nos estamos manifestando libremente”— sintetizó una de las principales interpretaciones de los asistentes sobre el legado del movimiento de 1968: la defensa del derecho a manifestarse y a expresar inconformidades frente al poder público.

La marcha también mostró que las generaciones posteriores han incorporado sus propias causas a esa memoria.

Las referencias a Ayotzinapa, las desapariciones, las madres buscadoras y otras luchas sociales hicieron del recorrido un puente entre acontecimientos separados por décadas.

Del Tlatelolco de 1968 al Zócalo

La movilización comenzó en el mismo espacio donde ocurrió la matanza: la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Desde ahí, los contingentes avanzaron hacia el Centro Histórico hasta llegar a la explanada del Zócalo, donde concluyó la jornada.

A 58 años de los acontecimientos, la marcha volvió a colocar en el espacio público las demandas de memoria, justicia y no repetición, además de las exigencias de distintos colectivos que consideran que la impunidad continúa siendo un problema central.

El 2 de octubre permanece así como una fecha de referencia para el movimiento social mexicano: una jornada en la que la memoria de la represión de 1968 se encuentra con las demandas de las generaciones que llegaron después.

“Dos de octubre no se olvida” volvió a expresarse, no solamente como una consigna de memoria histórica, sino como una forma de mantener presente la exigencia de esclarecer los hechos y garantizar que las nuevas generaciones puedan ejercer sus libertades sin recurrir al miedo ni a la represión.