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¿Vives en San Luis? Ya está abierta la convocatoria para el desfile de la Revolución

El tradicional Desfile Cívico-Deportivo se realizará el 16 de noviembre; podrán participar escuelas, asociaciones, organismos y corporaciones.

¿Vives en San Luis? Ya está abierta la convocatoria para el desfile de la Revolución

Archivo GH

Por Redacción GH  

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San Luis Río Colorado, Sonora.— Si formas parte de una escuela, asociación u organismo y quieres participar en el tradicional desfile de la Revolución Mexicana, ya puedes registrarte para integrar uno de los contingentes que recorrerán las calles de San Luis Río Colorado el próximo 16 de noviembre.

El 30 Ayuntamiento, a través de la Dirección de Educación Municipal, abrió la convocatoria para participar en el Desfile Cívico-Deportivo, con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

La invitación está dirigida a instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior, así como a organismos públicos y privados reconocidos en la comunidad.

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Los contingentes podrán participar a pie o mediante carros alegóricos, con propuestas relacionadas con San Luis Río Colorado, las costumbres, cultura y tradiciones de Sonora, además de pasajes históricos y personajes de la Revolución Mexicana.

¿Dónde y cuándo registrarse?

Las instituciones interesadas deberán acudir a la Dirección de Educación Municipal, ubicada en avenida Juárez y calle Quinta.

El registro estará disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Para formalizar la participación será necesario llenar el formato oficial de registro y entregar una semblanza de la institución de máximo media cuartilla.

La Dirección de Educación Municipal invitó a escuelas y organizaciones de la comunidad a sumarse a esta celebración, que busca mantener la tradición del desfile y compartir con la población elementos de la cultura e identidad de San Luis Río Colorado y Sonora.

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