Carlos Slim invertirá 4 mil millones de pesos para transformar 45 mil metros cuadrados del Centro Histórico de Puebla con 700 departamentos, comercios, oficinas y espacios destinados a actividades culturales y conciertos

Carlos Slim presentó un proyecto de Grupo Carso que contempla invertir 4 mil millones de pesos para desarrollar 700 departamentos y nuevos espacios comerciales y culturales en la zona de San Francisco, Puebla. (El Universal)

El proyecto de Grupo Carso busca reactivar la zona de San Francisco mediante un desarrollo de uso mixto con vivienda, comercio, servicios y espacios culturales, aunque su avance todavía depende de las autorizaciones correspondientes

Una inversión de 4 mil millones de pesos busca modificar la actividad urbana en una de las zonas históricas de Puebla. Grupo Carso, encabezado por Carlos Slim Helú, presentó un proyecto para intervenir alrededor de 45 mil metros cuadrados en el sector de San Francisco, dentro del entorno del Centro Histórico.

De acuerdo con información difundida por Infobae, la propuesta contempla la construcción de 700 departamentos, además de espacios comerciales, oficinas, servicios, áreas educativas y recintos para actividades culturales y conciertos. El desarrollo combinará vivienda y actividades económicas en un mismo complejo.

La presentación del proyecto se realizó en el Ayuntamiento de Puebla, donde Slim explicó que la intención es generar mayor actividad en una zona que, pese a encontrarse dentro del Centro Histórico, todavía tiene áreas con potencial para recibir nuevos negocios, viviendas y actividades de entretenimiento.

700 departamentos, algunos para venta y otros para renta

Uno de los componentes centrales será la construcción de aproximadamente 700 departamentos. Las viviendas estarán destinadas tanto a venta como a renta y formarán parte de un desarrollo de uso mixto.

La propuesta también contempla dos niveles de corredores comerciales y estacionamientos subterráneos que podrían alcanzar cuatro niveles. Entre los servicios considerados se encuentran cafeterías, supermercado, farmacia y otros establecimientos.

El diseño busca conectar las distintas áreas mediante andadores, patios, plazas y puentes peatonales, además de integrar inmuebles y espacios que ya existen en la zona.

El proyecto considera predios relacionados con el entorno de Paseo de San Francisco, así como áreas próximas a la exfábrica de Los Ángeles, CasaReyna, el Centro de Convenciones y otros puntos de referencia de este sector de Puebla.

Comercio, oficinas y espacios para conciertos

La propuesta no se limita a la vivienda. Grupo Carso plantea incorporar espacios para comercio, oficinas, educación y actividades culturales, con la intención de mantener una mayor presencia de personas durante distintos momentos del día.

Uno de los elementos señalados por Slim es la posibilidad de contar con espacios adecuados para conciertos y otros eventos dentro de esta zona de Puebla.

El empresario explicó que el objetivo es aprovechar distintos tamaños de recintos para ampliar la oferta de actividades en el Centro Histórico y evitar que la actividad relacionada con espectáculos se concentre únicamente en otros puntos de la ciudad.

El proyecto toma como referencia la recuperación de algunas zonas del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde, de acuerdo con Slim, la incorporación de vivienda, comercios y actividades culturales ayudó a incrementar la presencia de personas en el primer cuadro.

¿Cuántos empleos generaría el proyecto?

Las estimaciones presentadas contemplan la generación de alrededor de 1,500 empleos fijos y 2,500 indirectos.

La expectativa está relacionada con las distintas actividades que formarían parte del desarrollo, desde vivienda y comercio hasta oficinas, servicios, educación y entretenimiento.

La intervención también busca aumentar la actividad económica de la zona de San Francisco al incorporar nuevos residentes y establecimientos en un sector con valor histórico y patrimonial.

El proyecto todavía necesita autorización del INAH

Aunque la inversión ya fue anunciada, las obras no pueden comenzar de manera automática.

La zona se encuentra dentro del entorno patrimonial del Centro Histórico de Puebla, por lo que el proyecto debe someterse a las autorizaciones correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El organismo tiene entre sus atribuciones revisar las intervenciones que puedan afectar inmuebles históricos, elementos protegidos o la imagen urbana de las zonas bajo protección patrimonial. El propio catálogo del INAH identifica el Centro Histórico de Puebla como una Zona de Monumentos Históricos y señala su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Slim señaló que Grupo Carso prevé presentar el expediente correspondiente para iniciar el proceso de autorización. Por ello, la ejecución del proyecto dependerá de que se obtengan los permisos necesarios.

El Ayuntamiento de Puebla también participará dentro de sus atribuciones en el proceso relacionado con licencias y disposiciones urbanas.

Un proyecto de varias etapas

La propuesta representa, por ahora, un proyecto anunciado y sujeto a autorizaciones, no una obra terminada ni un desarrollo que ya opere.

Las publicaciones recientes sobre la presentación señalan que el proyecto se desarrollará por etapas y que la primera fase contempla un periodo de alrededor de dos años.

Con la inversión prevista, Grupo Carso busca modificar el uso y la actividad de una superficie cercana a 45 mil metros cuadrados, incorporando vivienda, comercio y espacios de servicios en una zona con importancia histórica para Puebla.

La dimensión del proyecto también explica por qué la revisión patrimonial será una parte determinante antes de que comiencen las obras.