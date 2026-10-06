¿Quiénes son los hermanos Talibán ligados al posible atentado contra Miguel Ángel Navarro? Uno está en la lista de la DEA y el otro tenía información sobre los vuelos del gobernador

De acuerdo con la Fiscalía estatal, la detención de “Talibán II” permitió asegurar cinco teléfonos celulares, cuatro Samsung y uno Google.

Jorge Octavio García Calderón, alias “Tavo” o “El Talibán”, figura como prófugo en los registros de la DEA por delitos relacionados con heroína y lavado de dinero. Su hermano, identificado por las autoridades como “Talibán II”, fue detenido en Nayarit y tenía en cinco teléfonos información sobre matrículas, horarios y pasajeros de vuelos oficiales, incluidos traslados del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

La investigación cobró nueva relevancia después del desplome de un Cessna Citation I/SP 501, matrícula XB-BAR, ocurrido el domingo 4 de octubre en Ixtlán del Río, aeronave utilizada ocasionalmente por el mandatario. Navarro Quintero no viajaba a bordo, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit mantiene abierta la hipótesis de que el accidente pudiera estar relacionado con un intento de ataque dirigido contra él.

En el accidente murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, con destino a Aguascalientes y perdió contacto después de modificar su trayectoria para regresar hacia Tepic. Los restos fueron localizados posteriormente en la zona de Los Mezquites, en Ixtlán del Río.

La fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo ha insistido en que todavía no existe una conclusión sobre las causas del desplome. La investigación busca determinar si la información encontrada en los teléfonos de “Talibán II” tiene alguna relación con el accidente.

¿Qué información tenía “Talibán II” sobre los vuelos de Navarro?

De acuerdo con la Fiscalía estatal, la detención de “Talibán II” permitió asegurar cinco teléfonos celulares, cuatro Samsung y uno Google.

Según la fiscal Heredia, en los dispositivos aparecieron conversaciones que contenían matrículas de aeronaves, horarios de vuelo y nombres de personas que abordarían determinados aviones. Entre esos datos estaban movimientos relacionados con el gobernador.

La funcionaria mostró como ejemplo una conversación fechada el 20 de febrero de 2026, en la que presuntamente se anticipaba un traslado aéreo de Navarro para el día siguiente.

La existencia de esa información es uno de los elementos que llevó a la Fiscalía a analizar si grupos criminales tenían acceso anticipado a la agenda aérea del mandatario. Parte de los datos extraídos de los teléfonos fue entregada a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional para sus propias investigaciones.

La fiscal explicó que la dependencia no descarta que el gobernador pudiera haber sido el objetivo debido a que utilizaba ocasionalmente la aeronave accidentada.

Sin embargo, que existiera información sobre sus vuelos no demuestra por sí mismo que el desplome haya sido provocado ni que hubiera un atentado contra Navarro. Esa relación es precisamente uno de los puntos que las autoridades buscan establecer.

El desplome de la aeronave abrió una nueva línea de investigación

El accidente ocurrió cuatro días antes de la fecha actual y llevó a la Fiscalía a revisar antecedentes de amenazas y posibles planes contra el gobernador.

El Cessna Citation I/SP 501 salió de Tepic rumbo a Aguascalientes el 4 de octubre. Después de aproximadamente 18 minutos de vuelo modificó su trayectoria, aparentemente para regresar, y posteriormente desapareció de los radares.

La aeronave terminó estrellándose en una zona serrana de Ixtlán del Río. Navarro no estaba a bordo, por lo que el mandatario resultó ileso.

La investigación se desarrolla además en un contexto en el que la FGE ya había informado sobre un presunto plan para atacar al gobernador y a la propia fiscal.

¿Qué ocurrió con “Talibán I”?

La historia de los dos hermanos se remonta a semanas antes del desplome.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, “Talibán II” recibió una llamada en la que le informaron que su hermano había sido asesinado en un punto de reunión de Ixtlán del Río.

El hombre habría salido de su domicilio y detectado que un vehículo seguía a su esposa. Durante la persecución sufrió un accidente en Jalisco y recibió disparos.

Inicialmente, la Fiscalía lo trató como víctima, incluso mientras buscaba localizar a su esposa. Durante una entrevista comenzó posteriormente a proporcionar información que, de acuerdo con la autoridad, podía implicarlo en los hechos.

La diligencia cambió entonces de carácter y se le informaron sus derechos como imputado.

La Fiscalía sostiene que, a partir de esa declaración y del análisis de los teléfonos, comenzó a conocer información relacionada con los movimientos de funcionarios y con posibles planes violentos.

Jorge Octavio García Calderón aparece en la lista de fugitivos de la DEA

El hermano identificado como “Talibán I” es señalado como Jorge Octavio García Calderón, alias “Tavo”.

Su nombre aparece en la base oficial de fugitivos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La agencia lo identifica como Jorge Octavio Garcia-Calderon y registra como alias “Tavo”.

La ficha estadounidense señala que es buscado por presuntas violaciones federales relacionadas con:

Conspiración para distribuir heroína.

Distribución y posesión de heroína con intención de distribuirla.

Conspiración para lavado de dinero.

La DEA registra como última dirección conocida Ixtlán de Río, Nayarit, y señala que la jurisdicción del caso corresponde a Colorado. El registro también advierte que podría estar armado y ser peligroso, y pide a la población no intentar detenerlo.

Es importante precisar que la ficha de la DEA constituye una acusación y una búsqueda judicial, no una sentencia que establezca culpabilidad.

¿Murió “El Talibán”?

Hasta ahora, no existe confirmación pública de la muerte de García Calderón.

En septiembre circularon versiones sobre un supuesto enfrentamiento en el sur de Nayarit en el que habría muerto. Posteriormente también se difundió la versión de que la Fiscalía tenía un cuerpo sin identificar que podía corresponder al fugitivo.

La FGE negó entonces que el cuerpo mencionado en esas publicaciones correspondiera a García Calderón.

Por ello, aunque las autoridades estatales han manejado la hipótesis de que “Talibán I” murió, su fallecimiento continúa sin confirmación pública mediante la identificación de un cuerpo.

Los abogados relacionados con “El Jardinero”

La investigación también llevó a las autoridades hasta dos abogados identificados como Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera, cuyos cuerpos fueron localizados en la zona donde presuntamente habría sido visto por última vez García Calderón.

Según la información presentada por la Fiscalía, ambos tenían vínculos con Audias Flores Silva, “El Jardinero”, identificado por autoridades como integrante de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía no ha establecido públicamente qué papel desempeñaban los abogados en los hechos ni cómo se relaciona exactamente su muerte con la de “Talibán I”.

Las narcomantas que ya habían señalado a Navarro

Antes del desplome de la aeronave, el nombre de “Tavo” o “Talibán” ya había aparecido en mensajes dirigidos contra el gobernador y la fiscal.

Uno de ellos fue colocado el 15 de agosto en el Puente de Los Lobos, en Tepic, junto con los cuerpos de dos personas.

El mensaje contenía amenazas contra Miguel Ángel Navarro Quintero y Elvia Ludmila Heredia Verdugo, y estaba firmado con referencias al CJNG y a “Tavo” o “Talibán”.

La aparición de esas amenazas forma parte del contexto que actualmente revisan las autoridades, aunque una amenaza previa tampoco demuestra por sí misma que los responsables del mensaje hayan provocado el desplome de la aeronave.

¿Por qué dice Navarro que lo amenazaron?

El propio gobernador vinculó las amenazas recibidas durante su administración con la recuperación de 750 hectáreas que, según su versión, fueron reintegradas al patrimonio estatal.

Navarro afirmó que después de recuperar los terrenos recibió una petición para devolverlos. Posteriormente, según su relato, la exigencia cambió y se le pidió regresar 400 hectáreas y conservar 250.

El mandatario aseguró que no aceptaría esas condiciones y pronunció una frase que sintetizó su postura frente a las amenazas: “Prefiero muerto valiente que vivo cobarde”.

La Fiscalía ha relacionado a abogados vinculados con “El Jardinero” con las presiones alrededor de esos terrenos, aunque los detalles jurídicos y patrimoniales del caso permanecen bajo investigación.

Un primer plan contra Navarro y la fiscal fue detectado en septiembre

El posible atentado contra el gobernador no comenzó con el accidente aéreo.

El 9 de septiembre, la fiscal Heredia informó que la FGE había detectado un presunto plan para atacar tanto a ella como a Navarro durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Nuevo Nayarit en agosto.

Según la Fiscalía, los agresores habían identificado las rutas que ambos funcionarios utilizarían para regresar hacia Tepic y pretendían interceptarlos en la autopista a Compostela.

Las autoridades reportaron entonces 10 personas detenidas, además de cuatro narcomantas y un homicidio que, según la investigación estatal, estarían relacionados con el mismo entramado.

El gobernador confirmó que sus rutas fueron modificadas a partir de la información obtenida por los servicios de inteligencia.

Miguel Ángel Navarro

¿Qué investiga ahora la Fiscalía de Nayarit?

La investigación actual tiene, al menos, varias líneas que deben separarse para evitar confundir hechos comprobados con hipótesis:

1. Las causas del desplome.Las autoridades deben establecer qué provocó la pérdida de control y posterior caída del Cessna.

2. El acceso a información sobre los vuelos.La Fiscalía analiza cómo llegó a manos de particulares información sobre matrículas, horarios y pasajeros.

3. La posible relación con “Talibán II”.Se investiga el origen de los mensajes encontrados en sus teléfonos y su eventual conexión con los movimientos del gobernador.

4. La posible participación de grupos criminales.La Fiscalía ha relacionado al detenido con el CJNG, pero las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

5. La hipótesis de un atentado contra Navarro.La propia Fiscalía ha dicho que no la descarta, pero tampoco ha presentado una conclusión que establezca que el desplome fue deliberadamente provocado.

6. La muerte de Jorge Octavio García Calderón.Mientras no exista identificación oficial de sus restos, su fallecimiento permanece como una hipótesis no confirmada públicamente.

El caso conecta tres episodios distintos

El expediente adquiere especial relevancia porque tres hechos ocurridos en semanas consecutivas ahora están siendo analizados dentro de una misma investigación: el presunto plan para emboscar a Navarro y a la fiscal en agosto, la información sobre los vuelos encontrada en los teléfonos de “Talibán II” y el desplome del avión utilizado ocasionalmente por el gobernador.

La existencia de esos tres elementos está documentada en los reportes públicos de las autoridades; lo que todavía debe probarse es si forman parte de una misma operación y, particularmente, si el accidente del 4 de octubre fue un atentado. La Fiscalía mantiene abierta esa posibilidad mientras continúan los peritajes y las investigaciones de inteligencia.

Por ahora, el dato confirmado es que dos tripulantes murieron en el desplome, Navarro no estaba en la aeronave, la Fiscalía investiga un posible atentado y uno de los hermanos señalados, Jorge Octavio García Calderón, permanece registrado por la DEA como fugitivo.