Sara Carter, zar antidrogas de Estados Unidos, advierte que Trump irá contra gobernadores y civiles que colaboren con cárteles mexicanos: “No nos importa si eres el gobernador”

“Te encontraremos”: Sara Carter lanza advertencia a gobernadores y funcionarios vinculados con cárteles mexicanos y asegura que EEUU mantendrá la persecución contra sus colaboradores. | Crédito: AP/REUTERS

La funcionaria del gobierno de Donald Trump aseguró que Washington buscará responsabilizar a quienes ayuden a organizaciones criminales, sin importar su cargo, mientras reconoce la cooperación con México y mantiene la presión contra las redes de protección del narcotráfico.

WASHINGTON.- Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos y conocida como la zar antidrogas, advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump perseguirá a cualquier persona que colabore con los cárteles mexicanos, incluidos gobernadores, otros funcionarios públicos y civiles. Las declaraciones, atribuidas a una entrevista con Voz News y difundidas este 8 de octubre, amplían el mensaje de Washington contra las redes que respaldan al narcotráfico, aunque la funcionaria no identificó en las citas difundidas a personas específicas ni anunció nuevas órdenes de detención.

La advertencia ocurre en un contexto de investigaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, entre ellas las que involucran a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.

Carter aseguró que Estados Unidos mantiene coordinación con el gobierno mexicano, pero insistió en que su administración continuará buscando a quienes faciliten las operaciones de los cárteles. Sus declaraciones deben entenderse como una postura de política antidrogas y no como la confirmación de nuevas acusaciones penales.

¿Qué dijo Sara Carter sobre los gobernadores que colaboren con cárteles mexicanos?

Durante la entrevista, Carter afirmó que la instrucción del presidente Donald Trump es actuar contra quienes ayuden, protejan o mantengan relaciones de colaboración con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“No nos importa si son gobernadores. Iremos tras ustedes”.



Sara Carter, zar antidrogas del Presidente Trump, vuelve a advertir a políticos vinculados al narco.



No es la primera vez. Ya es parte de una estrategia de presión sobre México.



A 26 días de las elecciones en EUA,… pic.twitter.com/3D33zIvw80 — Nathan Wolf 🇲🇽 (@nwlust) October 8, 2026

La funcionaria sostuvo que ocupar un cargo público no sería motivo para quedar fuera de las acciones del gobierno estadounidense.

No nos importa si eres el gobernador o si eres la persona que trabaja en la plaza en una tiendita pequeña. Te vamos a encontrar, vamos a ir tras de ti y nos vamos a asegurar de que pagues el precio”.

La frase, difundida como traducción al español de sus declaraciones, refleja que la administración estadounidense busca dirigir su estrategia tanto contra los integrantes de los cárteles como contra las personas que les proporcionen apoyo.

El mensaje contempla tres grupos de posibles colaboradores:

Funcionarios públicos: autoridades que presuntamente faciliten o protejan actividades criminales.

Personas particulares: civiles que participen en operaciones o colaboren deliberadamente con los cárteles.

Redes de apoyo: personas vinculadas con organizaciones que Estados Unidos haya designado como terroristas extranjeras.

La declaración no establece que todas las personas relacionadas o señaladas públicamente por presuntos vínculos con el narcotráfico sean culpables. Cualquier responsabilidad penal debe determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.

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¿La advertencia de Estados Unidos está dirigida a Rubén Rocha Moya?

Las declaraciones de Carter adquieren relevancia por las acusaciones que autoridades estadounidenses han formulado contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

ILUSTRATIVA DE ARCHIVO. Omar García Harfuch (SSPC) visitó Sinaloa varias veces cuando Rubén Rocha Moya aún era gobernador antes de pedir licencia. | Crédito: X @rochamoya_

Sin embargo, la funcionaria no mencionó expresamente a Rocha Moya en las declaraciones difundidas de esta entrevista. Por lo tanto, no hay elementos para afirmar que su advertencia constituya una nueva acusación contra el político mexicano.

El caso del gobernador con licencia tiene antecedentes que permiten entender el contexto:

Abril de 2026: autoridades estadounidenses formularon acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.

1 de mayo: Rocha Moya solicitó licencia temporal para separarse del gobierno de Sinaloa mientras avanzaban las investigaciones.

21 de agosto: el político se reincorporó al cargo, después de más de tres meses de ausencia.

23 de agosto: volvió a solicitar una licencia temporal de carácter indefinido, tras las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya ha rechazado los señalamientos en su contra.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó el 21 de agosto que la Fiscalía General de la República mantenía abiertas investigaciones relacionadas con diez personas señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense.

La dependencia también explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores había solicitado a Washington las pruebas que sustentaran las acusaciones.

Hasta la información oficial consultada, las investigaciones mencionadas no constituyen una sentencia que establezca la responsabilidad penal del gobernador.

¿Qué dijo Sara Carter sobre la cooperación de México y Estados Unidos contra el narcotráfico?

Aunque sus declaraciones estuvieron dirigidas contra los colaboradores de las organizaciones criminales, Carter también reconoció que existe coordinación entre los gobiernos mexicano y estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum en el Desfile Militar del 16 de septiembre en la defensa de la soberanía. | Crédito: Presidencia

La funcionaria planteó que ambos países deben encontrar puntos de coincidencia para enfrentar las operaciones de tráfico de drogas y evitar que las organizaciones continúen actuando en sus territorios.

Lo que digo es que se unan a nosotros, lo detengan, podemos poner un fin a los cárteles trabajando juntos”.

En la entrevista, Carter también cuestionó por qué ambos países deberían permitir que estas organizaciones mantengan sus actividades.

Su postura coincide con los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos de 2026, documento oficial que plantea desarticular las redes de suministro, perseguir los recursos financieros de las organizaciones criminales y reducir el consumo de drogas.

El documento contempla actuar tanto contra las estructuras operativas del narcotráfico como contra los mecanismos que permiten financiar y mantener sus actividades.

¿Qué puede hacer Estados Unidos contra funcionarios mexicanos acusados de colaborar con cárteles?

Las autoridades estadounidenses cuentan con diversos instrumentos legales para actuar contra personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, una advertencia pública no equivale a una orden de captura, sanción o solicitud de extradición.

Dependiendo de las pruebas, la legislación aplicable y las decisiones de las autoridades competentes, las acciones pueden incluir:

Investigaciones penales: para determinar si existen delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero u otras actividades criminales.

Restricciones migratorias: como la revocación de visas o la negativa de ingreso a Estados Unidos, conforme a las disposiciones aplicables.

Sanciones financieras: contra personas o entidades vinculadas con actividades ilícitas, cuando se cumplen los requisitos legales.

Solicitudes de extradición: mediante los procedimientos establecidos entre ambos países.

En una entrevista con N+ Univision difundida el 20 de septiembre, Carter señaló que Estados Unidos podía revocar visas a personas sospechosas de colaborar con los cárteles, como parte de las medidas para proteger a la población estadounidense.

Esto no significa que Washington pueda detener directamente a cualquier persona dentro del territorio mexicano sin atender las leyes y los mecanismos de cooperación correspondientes.

¿Quién es Sara Carter y cuál es su función en el gobierno de Donald Trump?

Sara Carter es la responsable de coordinar la política nacional antidrogas de la Casa Blanca.

Sara Carter, la zar antidrogas de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. | Crédito: X @SaraCarterDC

El Senado estadounidense confirmó su nombramiento el 6 de enero de 2026, con 52 votos a favor y 48 en contra, según informó la presidencia de Estados Unidos.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) asesora al presidente estadounidense en temas de control de drogas y coordina prioridades entre las instituciones federales.

El puesto es conocido públicamente como zar antidrogas, aunque su denominación oficial es directora de la ONDCP.

Entre sus responsabilidades se encuentran la coordinación de estrategias de prevención, tratamiento de adicciones y combate al tráfico ilícito de drogas.

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