AMLO defendió a Rocha Moya en su nuevo libro y asegura que lo acusan con “pruebas inventadas”
López Obrador sostuvo que el caso responde a una estrategia recurrente de agencias estadounidenses para presionar a funcionarios mexicanos.
MÉXICO. — El expresidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázarez.
El diario Reforma publicó en fragmentos de su libro Pueblo, el exmandatario catalogó el expediente estadounidense como un proceso basado en “pruebas hechizas” y motivaciones político-electorales.
López Obrador sostuvo que el caso responde a una estrategia recurrente de agencias estadounidenses para presionar a funcionarios mexicanos y desviar la atención de sus problemas internos de salud pública y migración.
Las acusaciones del Departamento de Justicia y el seguimiento de 5 meses
El trasfondo judicial y la postura expresada en la obra del expresidente contemplan los siguientes puntos clave:
- Origen del caso: El 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una imputación contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios o exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos de soborno y asociación con el Cártel de Sinaloa.
- Evaluación del proceso: Al revisar lo ocurrido cinco meses después de la revelación del caso, López Obrador afirmó:
“Nuestros vecinos han aplicado el modus operandi de casi siempre; el de uso de testigos protegidos, el manejo de publicidad, las filtraciones, calumnias, los guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, la fabricación de expedientes con pruebas hechizas, premio o castigo y muchos otros viejos trucos”.
- Motivación electoral: El exmandatario aseguró que el procedimiento busca engañar al electorado estadounidense:
“Se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadounidenses sobre que México es el causante de la drogadicción en Estados Unidos”.
La postura del Gobierno de México y el estatus en la FGR
Respecto a la actuación de las autoridades mexicanas frente a los seudoseñalamientos extranjeros, el texto recopila la postura oficial del Ejecutivo federal y del órgano de procuración de justicia:
- Criterio de la presidenta Claudia Sheinbaum: López Obrador destacó que la mandataria mexicana determinó de forma oportuna que solo se procederá si existen pruebas contundentes, advirtiendo que de lo contrario se denunciará la intromisión extranjera.
- Cita del libro sobre la postura presidencial:
“Si no había elementos para proceder y solo se trataba de una acusación con propósitos políticos y propagandísticos, se informaría al pueblo y se denunciarían el chantaje, la represalia y la intromisión del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a los mexicanos”.
- Avance de las investigaciones locales: En julio, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que hasta ese momento no contaba con los elementos probatorios mínimos exigidos por la ley mexicana para proceder contra Rocha o Inzunza, manteniendo abierta la indagatoria.
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¿Qué trasfondo señala la obra sobre la política antidrogas de EE. UU.?
En el análisis presentado en Pueblo, el expresidente concluye que Washington utiliza el combate al narcotráfico y la amenaza de clasificar como “narcoterroristas” a funcionarios extranjeros como un mecanismo de presión política contra gobiernos que no se alinean a sus decisiones.
Señala además que esta dinámica evita atender de fondo las causas del consumo de drogas dentro de la propia sociedad estadounidense.