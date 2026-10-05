AMLO defendió a Rocha Moya en su nuevo libro y asegura que lo acusan con “pruebas inventadas”

Rocha Moya asegura que AMLO impuso su candidatura en Sinaloa luego de que en las encuestas internas no se viera favorecido. | Crédito: X @rochamoya_

López Obrador sostuvo que el caso responde a una estrategia recurrente de agencias estadounidenses para presionar a funcionarios mexicanos.

MÉXICO. — El expresidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázarez.

El diario Reforma publicó en fragmentos de su libro Pueblo, el exmandatario catalogó el expediente estadounidense como un proceso basado en “pruebas hechizas” y motivaciones político-electorales.

López Obrador sostuvo que el caso responde a una estrategia recurrente de agencias estadounidenses para presionar a funcionarios mexicanos y desviar la atención de sus problemas internos de salud pública y migración.

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Las acusaciones del Departamento de Justicia y el seguimiento de 5 meses

El trasfondo judicial y la postura expresada en la obra del expresidente contemplan los siguientes puntos clave:

Origen del caso: El 29 de abril , el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una imputación contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios o exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos de soborno y asociación con el Cártel de Sinaloa.

El , el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una imputación contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios o exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos de soborno y asociación con el Cártel de Sinaloa. Evaluación del proceso: Al revisar lo ocurrido cinco meses después de la revelación del caso, López Obrador afirmó:

“Nuestros vecinos han aplicado el modus operandi de casi siempre; el de uso de testigos protegidos, el manejo de publicidad, las filtraciones, calumnias, los guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, la fabricación de expedientes con pruebas hechizas, premio o castigo y muchos otros viejos trucos”.

Morena se deslinda del regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa: Monreal le pide reconsiderar. | Archivo GH

Motivación electoral: El exmandatario aseguró que el procedimiento busca engañar al electorado estadounidense:

“Se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadounidenses sobre que México es el causante de la drogadicción en Estados Unidos”.

La postura del Gobierno de México y el estatus en la FGR

Respecto a la actuación de las autoridades mexicanas frente a los seudoseñalamientos extranjeros, el texto recopila la postura oficial del Ejecutivo federal y del órgano de procuración de justicia:

Criterio de la presidenta Claudia Sheinbaum: López Obrador destacó que la mandataria mexicana determinó de forma oportuna que solo se procederá si existen pruebas contundentes, advirtiendo que de lo contrario se denunciará la intromisión extranjera.

López Obrador destacó que la mandataria mexicana determinó de forma oportuna que solo se procederá si existen pruebas contundentes, advirtiendo que de lo contrario se denunciará la intromisión extranjera. Cita del libro sobre la postura presidencial:

“Si no había elementos para proceder y solo se trataba de una acusación con propósitos políticos y propagandísticos, se informaría al pueblo y se denunciarían el chantaje, la represalia y la intromisión del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a los mexicanos”.

Avance de las investigaciones locales: En julio, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que hasta ese momento no contaba con los elementos probatorios mínimos exigidos por la ley mexicana para proceder contra Rocha o Inzunza, manteniendo abierta la indagatoria.

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Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, regresó a su cargo y movió elementos de su gabinete, mientras la Fiscalía General de la República aclaró que las carpetas de investigación que tiene a su persona todavía no han sido cerradas. | Imagen: Archivo GH y Gobierno de Sinaloa

¿Qué trasfondo señala la obra sobre la política antidrogas de EE. UU.?

En el análisis presentado en Pueblo, el expresidente concluye que Washington utiliza el combate al narcotráfico y la amenaza de clasificar como “narcoterroristas” a funcionarios extranjeros como un mecanismo de presión política contra gobiernos que no se alinean a sus decisiones.

Señala además que esta dinámica evita atender de fondo las causas del consumo de drogas dentro de la propia sociedad estadounidense.