Expertos en eficiencia energética coinciden: dejar un ventilador de techo encendido toda la noche consume cerca de 0.4 kWh y suele gastar mucho menos que el aire acondicionado, aunque el costo en México depende de la tarifa de CFE

El consumo nocturno depende de la potencia del aparato, las horas de uso y la tarifa de electricidad aplicada en cada vivienda.

Un ventilador puede utilizar hasta 20 veces menos electricidad que un aire acondicionado portátil, pero el impacto en el recibo cambia según el aparato, las horas de uso y la tarifa doméstica

Dormir durante una noche de calor puede convertirse en un reto cuando la temperatura permanece elevada dentro de la casa. En esas condiciones, muchas personas dejan encendido el ventilador de techo, el minisplit o un aire acondicionado portátil durante varias horas, aunque esto puede aumentar el consumo registrado en el siguiente recibo de luz.

La comparación difundida originalmente por Men’s Health se basa en datos de Milieu Centraal, un centro especializado en eficiencia energética de Países Bajos. Su estimación muestra que un ventilador consume alrededor de 5.5 kWh durante 110 horas, mientras un aire acondicionado portátil puede utilizar 110 kWh en el mismo periodo.

El cálculo europeo señalaba un costo cercano a 0.10 euros por noche, pero esa cantidad no debe convertirse directamente a pesos. En México, el precio depende de la tarifa de CFE, la localidad, la temporada y el bloque de consumo en el que se encuentre cada hogar.

¿Cuánto consume un ventilador de techo durante ocho horas?

Si un ventilador utiliza 5.5 kWh durante 110 horas, su consumo promedio es de aproximadamente 0.05 kWh por hora. Al mantenerlo encendido durante ocho horas, el gasto eléctrico sería cercano a 0.4 kWh por noche.

Esta cifra es una referencia. El consumo real puede cambiar según la potencia, la velocidad seleccionada, el tamaño del ventilador y la eficiencia del motor. Para obtener un cálculo más preciso es necesario revisar la etiqueta del aparato, donde aparece su potencia en watts.

El ventilador tampoco reduce la temperatura del aire. Su función es moverlo para facilitar que el cuerpo pierda calor y que el sudor se evapore, lo que genera una sensación de frescura mientras la persona permanece bajo la corriente.

¿Cuánta electricidad utiliza un aire acondicionado por noche?

La diferencia frente al aire acondicionado puede ser amplia. De acuerdo con la tabla de Milieu Centraal, un sistema fijo tipo single split consume aproximadamente 80 kWh durante 110 horas. Esto equivale a cerca de 5.8 kWh en ocho horas.

Un aire acondicionado portátil utiliza alrededor de 110 kWh en ese mismo periodo, por lo que podría consumir cerca de 8 kWh durante una noche. Un sistema multisplit, diseñado para climatizar dos o más habitaciones, alcanza unos 180 kWh en 110 horas, equivalentes a aproximadamente 13.1 kWh en ocho horas.

En términos de consumo, el ventilador puede utilizar hasta 20 veces menos electricidad que un aire acondicionado portátil. Sin embargo, los aparatos no cumplen la misma función: el ventilador produce sensación de frescura, mientras el aire acondicionado extrae calor y reduce la temperatura del cuarto.

El ventilador puede ayudar a dormir durante una noche calurosa con un consumo mucho menor que el aire acondicionado.

¿Cómo calcular el costo en el recibo de CFE?

No existe una cantidad única que aplique para todos los hogares mexicanos. CFE maneja las tarifas domésticas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, además de la tarifa Doméstica de Alto Consumo. Cada una puede tener cargos y bloques diferentes.

Para calcular el consumo de un aparato puede utilizarse esta fórmula:

Potencia en watts ÷ 1,000 × horas de uso = consumo en kWh

Un ventilador de 50 watts encendido ocho horas tendría este resultado:

50 ÷ 1,000 × 8 = 0.4 kWh

Después se debe revisar el recibo de CFE para identificar qué tarifa corresponde al domicilio y en qué bloque se cobrarán los kilowatts-hora adicionales. Por ello, dos viviendas con el mismo ventilador podrían pagar cantidades distintas.

¿Usar aire acondicionado puede llevar una vivienda a la tarifa DAC?

Una noche de uso no provoca por sí sola el cambio a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, conocida como DAC. CFE determina esta clasificación mediante el promedio móvil del consumo de los últimos 12 meses.

El límite depende de la tarifa de cada localidad. Va desde 250 kWh mensuales para la tarifa 1 hasta 2 mil 500 kWh para la tarifa 1F. Cuando el promedio supera el límite correspondiente, el servicio se reclasifica como de alto consumo.

Usar diariamente uno o varios equipos de aire acondicionado durante muchas horas puede elevar el consumo acumulado. Por eso conviene revisar periódicamente el recibo y comparar el gasto con el mismo periodo del año anterior.

¿Cómo refrescar la habitación con menos electricidad?

CFE recomienda colocar el aire acondicionado entre 24 y 26 grados Celsius, mantener cerradas puertas y ventanas y evitar enfriar habitaciones vacías. También es importante limpiar los filtros y evitar que el sol caliente directamente el espacio.

Otra opción es combinar el aire acondicionado con un ventilador. El movimiento ayuda a distribuir el aire fresco, lo que permite seleccionar una temperatura menos baja y reducir el tiempo de trabajo del equipo.

La diferencia principal queda clara: un ventilador puede consumir cerca de 0.4 kWh durante ocho horas, frente a los 5.8, 8 o 13.1 kWh estimados para distintos sistemas de aire acondicionado. El costo final dependerá del equipo instalado y de la tarifa aplicada en cada recibo de CFE.