Pedro Sola: ¿Vicente Fernández estaría dispuesto a seguir en el hospital?

MÉXICO.- La salud de Vicente Fernández ha sido objeto de muchos rumores que su familia se ha encargado de desmentir. Recientemente se dijo que la esposa del cantante, doña Cuquita, estaba pensando desconectar al charro de su respirador. Sin embargo, Vicente Fernández Jr. dejó claro por medio de sus redes sociales que esto es totalmente falso.

El último comunicado que publicó la familia de "El charro de Huentintán" asegura que sigue en el mismo estado que hace semanas: con una progresión lenta, pero estable. A pesar de que se encuentra respirando por medio de traqueotomía, los fernández afirman que está consciente y se comunica con quienes lo visitan.

En el programa de Ventaneando que se trasmitió este martes, los conductores dieron lectura al informe de salud semanal y aprovecharon para discutir sobre el tema. Durante la charla, Pedro Sola llegó a preguntarse cuál sería la voluntad del cantante si estuviera en condiciones de decidir.

"Yo me pregunto: si don Vicente estuviera consciente, ¿estaría dispuesto a seguir así?", dijo el conductor tras escuchar las condiciones en las que se encuentra el intérprete. "No lo sabemos, Pedro, pero tampoco es bueno que de pronto estén publicando cosas que no son", dijo Pati Chapoy en referencia al rumor de que planeaban desconectarlo.

Vicente Fernández Jr. contra los rumores

En el programa mostraron un audio en el que el hijo del cantante habla sobre todas las afirmaciones de los medios que no son ciertas. Desmintió que don Vicente tuviera muerte cerebral, Covid-19 o que estuviera desahuciado. También reveló que el cantante no puede hablar y que se comunica por medio de señales.

Es por ello que los conductores concluyeron que don Vicente puede comunicar sus deseos a su familia y que seguramente no hay posibilidades de que quiera dejar los esfuerzos de los médicos, como se cuestionó Pedro Sola.