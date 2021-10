Cristian Castro podría ser el nuevo conductor de "Ventaneando"; Pati Chapoy le dio el visto bueno

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Daniel Bisogno propusiera a Cristian Castro para formar parte del equipo de conductores de “Ventaneando”, Pati Chapoy le dio el visto bueno y aseguró que lo aceptaría con gusto.

Fue al inicio de la emisión del lunes pasado, donde Daniel Bisogno le comentó a Pati Chapoy que desconocía las dotes de reportero que tenía Cristian Castro y descubrió que le “encanta el chisme”, por lo que pensaba que podría ser buen elemento en el programa.

Además lo que platicamos. Cristian Castro debería estar sentado en ‘Ventaneando’, Pati. No sabes… se burlaba de Mijares sin parar. Le decía: ‘Ya cuéntanos… aquí en este programa se cuenta’, dice. ¡Agárrense! Porque tuvo que soltar todo mi Manuelito”, comentó el presentador.

Entre la plática, Pati interrumpió a Bisogno y le dijo que Cristian debería de estar con ellos, aprobando así, la propuesta de su compañero.

Y es que el fin de semana pasado, Daniel Bisogno viajó a Los Ángeles, California, donde Cristian Castro y Manuel Mijares, presentaron su primer concierto juntos, como parte de su gira por diferentes ciudades de Estados Unidos y México.



Verónica Castro le habría dicho a Daniel Bisogno qué preguntas hacerle a su hijo

Entre las anécdotas que Bisogno le platicó a su jefa, salió el nombre de Verónica Castro, quien se habría comunicado por teléfono con el conductor, de 48 años, y le habría sugerido qué tipo de preguntas hacerle a su hijo, aunque Daniel lo negó después de que Chapoy lo “ventaneara”.

“No tanto para qué le preguntara, pero sí estuvo al pendiente de toda la entrevista y: ‘¿Cómo te trataron estos pen…jos?’, me dijo. ‘Perfectamente, mi Vero’, le dije, porque si no, ella habla y olvídate la que arma. Lo máximo”, externó el periodista.

En las últimas semanas, Verónica Castro ha protagonizado algunos titulares de los noticieros, al revelarse su posible regreso a las telenovelas con un melodrama que la ayudó a alcanzar fama mundial.

Se trata de “Los Ricos También Lloran”, telenovela que protagonizó en 1979, con Rogelio Guerra y Rocío Banquels, y que Televisa retomará para realizar una nueva versión con Claudia Martín y Sebastián Rulli.

De acuerdo a Juan José Origel, Verónica Castro ya estaría en pláticas con el productor del proyecto que se estrenará en 2022 y, de aceptar, aparecería en cinco de los 60 capítulos con los que contará esta nueva versión.