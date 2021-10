Mijares quiere organizar un concierto a beneficio del Baby’O, el famoso bar de Acapulco que incendiaron

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Mijares habría propuesto organizar un concierto a beneficio de la discoteca Baby’O, de Acapulco Guerrero, luego de que el pasado 29 de septiembre se incendió y se declaró por autoridades como pérdida total.

Eduardo Cesarman, propietario del Baby’O, aseguró que el antro fue incendiado por personas desconocidas y no ellos, como se ha especulado desde el miércoles pasado, ya que el inmueble no estaba asegurado y no podrían cobrar ningún seguro.

Bastante preocupado y molesto por la situación, el empresario comentó que, aunque no pudo ver las cámaras de seguridad captaron porque se dañaron, se comprobó que personas sin identificar, ingresaron al lugar y rociaron gasolina para después prenderle fuego.

Destacó que Manuel Mijares y otros famosos, están dispuestos a realizar un concierto para recaudar fondos para reconstruir el lugar, y aunque le parece muy buena idea, primero tiene que ver cómo quisieran hacerlo.

Se me hace una súper idea y creo que se puede lograr. Hay mucha gente, muchos que han sido clientes y quieren aportar”, expresó.



El Baby’O era un fuente de empleo para 80 familias

Eran cerca las 21:30 horas del pasado miércoles, 29 de septiembre, cuando se supo que uno de los lugares favoritos de celebridades como Luis Miguel, situado en la zona turística de Acapulco, Guerrero, se estaba incendiando.

De inmediato surgió el rumor de que los dueños del lugar posiblemente lo habían incendiado para cobrar el seguro del lugar y aprovechar para remodelarlo, pero el empresario aseguró que no fue sí, ya que lamentablemente no contaban con seguro.

“Lo quiero aclarar porque empiezan los chismes de que fue un corto circuito, de que nosotros lo quemamos. No estaba asegurado para este tipo de incidentes, si había o hay un seguro por incendios, pero no por incendios provocados… nunca habíamos tenido un problema ni Raphael (el otro propietario) ni yo y menos para que llegue a un incendio del lugar”, apuntó.

Eduardo Cesarman resaltó que de lo que están seguros es que fue una agresión directa para el lugar, pero desconocen si el mensaje era dirigido para ellos o para alguien más, y agradeció que a la hora del siniestro no hubiera nadie en el lugar.

El empresario subrayó que lo que es más lamentable de todo es que 80 familias se vieron afectadas por el incidente, ya que la discoteca era una fuente de empleo y probablemente no tengan empleo en mucho tiempo.