Daniel Bisogno se le va duro a TV Notas, quien ha ventilado fotos con jovencitos

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel Bisogno se le fue duro a la revista TV Notas asegurando que está a punto de entrar en bancarrota por todas las demandas que tiene.

Además el conductor de Ventaneando dijo que él también los podría demandar.

"Es increíble las demandas que tiene esta revista por tantos artistas, no es de extrañar que casi está en bancarrota", comentó Bisogno.

Agregó:

"Hay varios que la tienen demandada y me incluyo que podría yo también".

Te puede interesar: Daniel Bisogno critica a Kimberly Flores por su participación en "La Casa de los famosos"

¿Por qué dijo esto Daniel Bisogno sobre TV Notas?

Los comentarios se dieron luego de que la revista asegurara que Danna Paola sufría violencia de su actual pareja, algo que la actriz desmintió.

Danna dijo en Twitter:

"Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE".

Añadió:

"Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio".

Te puede interesar: ¿Daniel Bisogno lanza indirecta a su jefe Ricardo Salinas Pliego?

Daniel Bisogno tiene pleito con TV Notas por revelar supuesto amorío

Ya van varias publicaciones que ha hecho la revista sobre Daniel en la que revelan la identidad de su supuesto novio, algo que molesta a Bisogno.

El año pasado TV Notas publicó que el conductor de 47 años tiene un romance con un joven 24 años menor, quien es estudiante de la carrera de Derecho y DJ.

El muchacho, según la revista, se llama Jesús Castillo, de 23 años.