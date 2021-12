¿El hijo Yahir no es gay?: Exnovio de Tristan asegura que solo lo utilizó

ESTADOS UNIDOS.- Trsitan, el hijo de Yahir, no ha dejado de estar envuelto en polémicas luego de una serie de escándalos que incluyen sus problemas con las drogas y sus intereses en el cine para adultos.

Hace unas semanas, el joven estuvo presente en el programa Chisme no like ofreciendo una entrevista en la que presentó a su novio, Axel. En esta ocasión el hijo del cantante quiso declarar ante las cámaras su bisexualidad y aseguró que su pareja lo estaba ayudando con su problema de adicciones.

Sin embargo, este 8 de diciembre, el ahora exnovio de Tristan habló en el mismo programa sobre la ruptura de la relación y aseguró que su expareja solo lo utilizó para ganarse el apoyo de la comunidad LGBT. Dijo que Tristan no es gay ni bisexual y que todo se trató de un engaño del que él también fue víctima.

"Axel Mart, ¿qué pasó? ¿Tristán no es bisexual?", le preguntó Javier Ceriani. "No, nos engañó a todos, incluso a mí. O sea, es muy extraña la situación, es muy frustrante, vaya, su papá lo ha dicho, esto es una pesadilla que me tocó compartir este tiempo. […] Yo lo terminé a él. Él trató de terminarme a mí, pero la verdad es que quien necesita a la otra parte es él", comentó.

Axel agregó que cuando conoció a Tristan estaba en muy malas condiciones, en la calle y sin dinero. Fue luego de que juntos grabaran un video sexual que subieron a Only Fans que el joven pudo recuperarse económicamente. También mencionó que, por desgracia, Tristan está usando ese dinero para sus adicciones y no para poner un negocio con su mamá como le había prometido.

Fingió por dinero

Cabe recordar que la pareja grabó este video que publicaron en la plataforma de contenido erótico y que recaudó más de 160 mil pesos, según Axel. Trsitan se quedó con estas ganancias y por esta razón Axel puso el video en modo público, para que dejara de generarle ingresos a su exnovio.

Luego de hablar de estos temas, Ceriani le preguntó directamente sobre el motivo por el que afirma que Tristan no es bisexual. “Dos veces tuvimos relaciones sexuales y las dos veces él quiso que se grabara el momento”, dijo Axel. Después agregó que a Tristan solo le atraen las mujeres y que su relación con él fue una forma de hacer dinero para salir de la situación en la que se encontraba.

Fuera de la cámara, nunca quiso, ni siquiera interactuar. A mí se me hizo todo muy raro hasta que al final se desenmascaró y empezó a ser como realmente era y me dijo 'estoy harto de fingir algo que no soy', es algo que no entiendo", concluyó Axel.

Finalmente, los conductores comentaron que la actitud de Tristan debe ser en gran parte a causa de las sustancias que consume. Hasta el momento, Tristan no ha hecho declaraciones sobre la ruptura, pero los periodistas le dejaron saber que tiene el espacio abierto para replicar las acusaciones de su expareja.