Yahir se pronuncia sobre la supuesta sobredosis de su hijo Tristán

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los cantantes norteños más populares es Yahir, quien consiguió la fama gracias a su participación en el reality show más popular de TV Azteca, "La Academa".

Sin embargo, en las últimas semanas ha destacado la polémica que gira entorno a su hijo Tristán Othon Fierro, quien reveló a los medios que quería convertirse en un reconocido actor porno y que ya cuenta con contenido en la plataforma de OnlyFans.

Ademas, en días pasados se rumoró que el joven tuvo que ser internado en un hospital debido a una sobredosis, y es que en su encuentro con los conductores de "Chisme No Like", Tristán reveló que seguía consumiendo sustancias químicas y le costaba trabajo dejar de hacerlo, aunque lo estaba intentando.

Pese a su esfuerzo por alejarse de las drogas, parece ser que Othon tuvo alguna recaída que lo habría llevado al nosocomio, según indicaron los rumores. Ante esto, el intérprete sonorense señaló que todo se trataba de una mentira, así lo dio a conocer durante su encuentro con la prensa.

Fue durante este fin de semana que Erik y Mía Rubín ofrecieron su primer concierto presencial en la Ciudad de México, quienes se presentaron al lado de grandes celebridades como Kalimba y Yahir, para luego plantarse frente a los medios de comunicación para poner un alto a los rumores que surgieron sobre Tristán.

En dichas declaraciones, Yahir expresó que la sobredosis de la que tanto hablaban los medios de comunicación se trataba de un falso rumor y que jamás mentiría al respecto, pues está abierto a hablar de la relación que tiene con su primogénito.

Es mentira, totalmente mentira, todos hemos sido muy respetuosos, yo nunca le he sacado la vuelta a nada y al contrario, me gusta hablar de la relación que tenemos desde hace tantos años”, indicó Yahir.

Sobre esto, los conductores de "De Primera Mano" coincidieron que la situación por la que está pasando el artista sonorense debe ser muy difícil.

E incluso fue Gustavo Adolfo Infante quien expresó su opinión y comentó que no es sencillo Tristán, pues reconoce que no ha tomado las mejores decisiones a pesar de que Yahir "le ha puesto todo lo que está a su alcance", por lo que espera que se recupere y tome un buen camino".

Tristán niega sobredosis

El hijo de Yahir se manifestó ante las acusaciones de que sufrió una sobredosis, además de amenazar al periodista argentino que había comenzado estos rumores, por lo que el joven decidió poner un fin a estas declaraciones a través de sus redes sociales.

Anda un rumor por ahí de un tipo argentino, flaquito, feísimo, hecho mie$%&... yo creo que se droga más que yo el carnal…¿sobredosis?. Dejen de hacerle caso a la gente por favor, por favor, porque yo estoy bien, mira ahí tapadito con mi amigo Baruk, estoy bien, dejen de hacer &&%$, pensamientos $%&"

Como si no fuera suficiente, el primogénito del cantante manifestó su enojo y expresó que estaba harto de la presión social que ejercían sobre él y pidió que dejaran de hablar sobre su vida privada.

Incluso, lanzó una fuerte amenaza a la persona responsable de inventar dicha información, ya que aseguraron que Tristán fue hospitalizado por el abuso de drogas.

“Y te lo digo a ti argentino carnal ¿donde estás?, ¿de dónde eres?, ¿quieres que te compre un boleto para acá, para México?, para que me topé de frente y me lo digas en la cara y te parta tu madre, te doy una semana para que me contestes hermano, no andes diciendo mama**s wey, que mi mamá me habló bien preocupada, ¿sabes cuantas veces lloro mi mamá hoy?, ¿sabes cuantas veces me habló?, para mi mamá es el amor de mi vida carnal", expresó molesto.