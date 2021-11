Yahir asegura estar viviendo un infierno y acude a terapia tras polémica con su hijo Tristán

Ciudad de México.- El artista Yahir exteriorizó sus sentimientos durante una entrevista para el programa de Ventaneando y se dijo estar viviendo un momento complicado después de que su hijo Tristán confesara que es bisexual y que se dedicaría al cine para adultos ya que su padre no lo apoyaba por su orientación sexual.

Negando completamente dicha información, el ex academico dijo:

Estoy viviendo una pesadilla, estoy lógicamente triste, con un hijo con una enfermedad de la adicción, recaído, después de mucho tiempo de luchar mucho con todo esto de las adicciones, con un hijo que está en problemas otra vez, y no quiere saber nada de nadie, o sea, quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, y pues la verdad yo no puedo, no puedo tener un hijo con adicción conmigo, mi hijo necesita estar conmigo limpio, porque él es una persona cuando no está en drogas, y es otra persona cuando está consumiendo”

Al cuestionarlo sobre si él ya había aprendido a no ser una persona codependiente, el intérprete de “Alucinado” se sinceró y reveló que se encuentra acudiendo a terapia para combatir todas estas complicaciones en su vida personal. “Creía, la verdad creía (que ya no), pero no, soy totalmente codependiente y bueno, estoy tomando mis terapias y bueno, a seguirle. No tengo palabras para expresar mi dolor con todo esto, la verdad, pero bueno hay un show que tengo que ir a dar”.

Estan incomunicados

Posteriormente, el también actor aseveró que no ha tenido comunicación con Tristán desde el momento en que el joven le confesó lo que haría con su vida. “La última vez que hablé con él fue que me dijo que aceptara todo esto, y no puedo, no puedo aceptarlo, no puedo, por tantas cosas, por los valores, yo le enseñé otras cosas, este no es un mundo que yo le enseñé, ni las drogas, ni tampoco esto, yo siempre le enseñé el amor a la familia, a estar unidos, vengo de una familia donde todo mundo es muy unido, y lo seguimos siendo, y él no quiere ser parte de este mundo”.

Para finalizar la entrevista, Yahir reiteró que su hijo tiene las puertas abiertas para buscarlo cuando desee modificar su vida, además de confesar que ha tratado de esconder toda esta situación con algunos integrantes de su familia.

“El que tiene hacer el cambio es él, él tiene que querer cambiar toda esta situación, es querer de verdad y cuenta con nosotros, con todo nuestro amor y apoyo […] yo aquí estoy, y he estado siempre, toda la vida he estado con él, es mi tesoro, es mi primer hijo, es mi prioridad, en tanto tiempo, en tantos años. Ahora tengo otro chamaco, y también tengo que ver por él, es una cosa hermosa mi hijo Ian, entonces está mi mamá, está mi abuela muy grande, y ahí estoy tratando de tapar las cosas y tratando de ocultar estas cosas que están pasando”, concluyó.