Hijo de Yahir habría sido amenazado de muerte por mala paga

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo que hace varios días protagonizó Tristán Othon, hijo de Yahir, al presentar a su novio en televisión y asegurar que no dejaría las drogas, ahora filtran un audio en el que revela que están en peligro de muerte.

Fu en el programa de “Chisme No Like” donde se presentaron unas grabaciones en donde se escucha al primogénito de Yahir decir que debe mucho dinero y que si no paga, lo matarán, y fueron retomadas por el portal El Radar.

No, no, no tengo varo, o sea, lo de ayer pues, yo debo mucho dinero, debo mucho dinero, debo dinero y pues ando moviéndome en eso. Últimamente me he sentido apagado, me he sentido fuera de mí mismo y lo único que me queda es no dejar de atorarle, güey, porque si no me matan, a la bestia, por deudas y no me late”, se escucha a Tristán.