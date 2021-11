Hijo de Yahir culpa al “machismo” de Sonora por sus adicciones al alcohol y las drogas

LOS ÁNGELES, California.- Tristán, el hijo mayor de Yahir, reveló que parte de su comportamiento actual en el que consume drogas y alcohol, se debe a la educación que le dieron en Sonora, donde nació y fue criado por sus familiares.

El joven, de 23 años de edad, nació en Hermosillo, Sonora, al igual que sus padres, Yahir y Cristina, pero la relación entre ambos no funcionó y mientras Yahir se realizaba como artista, Tristán quedó a cargo de su mamá, en Hermosillo, pero su vida no fue nada fácil.

En una entrevista que Tristán le otorgó al programa “Chisme No Like”, platicó que desde pequeño ha vivido bajo la sombra de su padre y se la ha hecho muy difícil superar esa situación, por lo que desde temprana edad inició en el mundo de las drogas.

El hijo del actor de “Jesucristo Superestrella” comentó que parte de sus adicciones podrían deberse al machismo en el que creció y que, a su parecer, hay en Sonora, donde los adultos invitan a los menores a tomarse una cerveza “para que se hagan hombres”, como así le sucedió a él.

Destacó que ha sido una batalla difícil poder alejarse el alcohol y la mariguana, ya que “socialmente son las más aceptadas”, a pesar de que en cualquier lugar de México, la mariguana es ilegal.

Porque seamos sinceros: ¿Qué es lo más socialmente aceptado? En Sonora, por ejemplo, Hermosillo, creces: ‘Mijo, hágase hombre, tómese una cerveza’, a cualquier persona. Crezco con esa ideología y cuando yo trabajo los doce pasos… yo no los estoy siguiendo”, comentó.

Tristán aceptó que le es difícil pedir ayuda a las personas que lo rodean y prefiere consumir sustancias que él piensa que no hacen “tanto” daño y que son “naturales”, como la mariguana.



El primer contacto de Tristán con las drogas fue en Sonora

De acuerdo a una entrevista que el hijo de Yahir le otorgó a “TvNotas” y que se publicó el pasado 2 de noviembre, confesó que su primer contacto con las drogas fue a los 13 años de edad, con una novia que tenía en Sonora, pero desde antes le diagnosticaban medicamentos controlados que, a su parecer, lo volvieron adicto.

Me empezaron a medicar como a los 9 o 10 años en una primaria especial donde estaba; me daban concerta, anfetaminas, que vuelve adictos a los niños; me dieron strattera, que causa depresión, según los expertos para el TDA (trastorno de ansiedad), fluoxetina (para depresión) y 26 miligramos de citalopram (para depresión); me conectaban 25 cables en la cabeza, pero la verdad nunca te alivianas, sólo te hacen adicto”, indicó.



El gusto por el cigarro lo habría tomado por el ejemplo de su mamá

En cuanto al uso del tabaco, Tristán declaró en la revista que su mamá siempre consumió cigarro y hasta llegaron a fumar juntos cuando él ya estaba "grande", y fue como aprendió a consumir mariguana.

“Sí, mi mamá siempre fumó cigarro, de grande fumábamos juntos. En primero de secundaria, un amigo me invitó a fumar mota, ahí empezó todo, me gustó y nunca la dejé, incluso después caí en otras drogas”, explicó.

En las entrevista que el joven ha dado a los medios, ha reconocido que su papá se preocupaba mucho por él y su bienestar, y sufría bastante, pero se cansó de que no hiciera caso y enderezara su camino, pero ahora le pide que lo acepte tal y como es.