Yahir reacciona ante el interés de su hijo de dedicarse a la pornografía

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días, el hijo mayor de Yahir, Tristán se declarara bisexual, el cantante confirmó que aún no ha vencido sus problemas con las adicciones.

El joven también dijo que decidió dedicarse a la pornografía porque su padre no lo apoyaba en lo económico, tras revelarle sus preferencias sexuales.

La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones, mi hijo está en una recaída muy fuerte después de [estar en] varios centros de rehabilitación, y es muy triste enterarme que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Yahir aclara que no está contra sus preferencias

Inmediatamente después, el intérprete quiso dejar en claro que las diferencias con Tristán no radican por la pareja que él decida tener. “Que sea bisexual a mí la verdad no me molesta en absoluto, lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puedo apoyarlo en eso, él me lo pide que yo se lo apoye, no lo puedo apoyar ni con las ideas de ser un actor porno ni con las ideas de seguirse drogando”.

Antes de culminar la entrevista, Yahir quiso enviarle un contundente mensaje al joven de 22 años de edad. “Estar conmigo requiere esfuerzo, estar conmigo requiere disciplina, estar conmigo requiere estar sobrio y trabajar duro. Eso significa estar conmigo. Cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo, siempre lo ha tenido, pero ahorita definitivamente con todo esto, yo lo único que veo es que Tristán necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo”.