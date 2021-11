Tristan: "No planeo dejar de tomar, dejar de fumar marihuana" reveló hijo de Yahir

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días Yahir dio a conocer a las cámaras del programa de ‘Hoy’ que su hijo habría recaído en las adicciones después de años de haber estado en rehabilitación, situación que lo ha entristecido, sobre todo por las decisiones que ha tomado en su vida.

Por medio del programa ‘Chisme No like’ Tristan apareció para hablar sobre la relación que ha mantenido con Yahir a quien describió como un padre muy responsable y disciplinado, que siempre ha estado para él.

El joven admitió que su falta de responsabilidad, porque durante su adolescencia conoció las sustancias, comenzó a ir de fiestas, por lo que Yahir optó por poner reglas, como hora de llegada, pero como él no las seguía esto llegó afectar su relación.

Además reconoció que por ser hijo del artista, que desde muy chico cuando comenzó la primaria realizaron un evento en el que le pidieron que cantara uno de los éxitos musicales de su padre.

No puedo ser yo, no puedo crear contenido que me itnerese, porque comentarios, hate, todo es malo, todo lo hago mal, porque soy hijo de Yahir y es demasiada presión" reveló el joven.