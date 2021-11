Tristán habla sobre las consecuencias de ser hijo de Yahir 

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimos días ha destacado el tema que gira entorno del hijo de Yahir, Tristán, quien reveló que quería convertirse en estrella porno y que ya grabó su primer video sexual al lado de su actual pareja, por lo que le pidió a su padre que lo acepte y lo ame tal y cómo es.

Además, el joven confesó para la revista TVNotas que es bisexual, solo que su padre no lo sabía y esperaba de él una buena reacción, deseando que lo apoye con esta gran revelación y con su decisión de convertirse en actor porno, pues se encuentra decidido a alcanzar ese sueño.

Sin embargo, durante la última emisión del programa de Youtube "Chisme No Like", Tristán se presentó junto a los presentadores Elisa Beristain y Javier Ceriani para hablar un poco más sobre el tema y sincerarse sobre cómo es su relación con el cantante.

En el primer instante, el joven expresó que está viviendo una situación horrible por sentirse bajo la sombra de su padre, ya que desde pequeño lo han tratado como "el hijo de Yahir" y no como una persona individual.

Los conductores le preguntaron sobre el proceso de desintoxicación que está experimentando, luego de haber sido internado por el consumo de sustancias químicas, a lo que Tristán respondió que su papá siempre ha sido alguien muy responsable y que siempre está a su lado, incluso admitió que él era el irresponsable por sus decisiones que tomó durante la adolescencia.

Othon Fierro expresó que al empezar a consumir sustancias ilícitas y salir de fiesta con sus amigos, su padre le puso ciertos límites y reglas que esperaba que acatara, pero el joven confesó que le falló a las reglas de su casa, por lo que su relación con el intérprete sonorense empezó a tener altibajos muy fuertes que ahora perjudican en su convivencia.

Lo que más sorprendió a los presentadores fue cuando Ceriani le cuestionó si le dolió que le consideraran como "El hijo de Yahir", a lo que Tristán comentó que sí, pues desde pequeño lo obligaban a cantar sus temas, aunque él siempre afirmó que no quería ser cantante, porque esa era la profesión de su papá y no la de él. Por lo tanto, considera que sí ha sufrido las consecuencias de ser su hijo por la falta de libertad que tiene.

No puedo ser yo, no puedo crear contenido que me guste, que me interese, porque hay comentarios, hate, todo lo hago mal porque soy el hijo de Yahir y debería ser como el. Es demasiada presión. Sí he vivido bajo mucha presión y no es justificación, no es excusa pero sí está cañón", se sinceró Tristán.

No habla con su padre

Ante las circunstancias que está viviendo actualmente Tristán, el joven reveló que no habla con su padre desde el 31 de octubre, cuando Yahir iba a presentarse en un desfile de Halloween, pero luego de que se le hiciera tarde al futuro actor porno, no pudieron coincidir y dejaron de hablar desde entonces.

Luego de narrar todo esto, Elisa Beristáin pidió al intérprete que escuchara las palabras de su hijo, pues cree que necesita a su padre como una figura que lo respete y ame por ser quien es.

Su vida en Sonora

Al hablar sobre sus problemas de adicción, Tristán confesó que creció con una idelogía algo machista y de presión social al vivir en Sonora, pues admite que lo 'orillaban' a tomar cerveza y consumir marihuana para ser "un verdadero hombre".

Como estuvo internado, el joven tuvo que entrar a Narcóticos Anónimos y Alcóholicos Anónimos, y aceptó que no está siguiendo los 12 pasos en los que debe dejar de consumir dichas sustancias, pues cree que son parte de él, que los necesita y que además le gusta consumirlas.

Yahir, creo que está en un punto muy vulnerable porque tiene la voluntad, pero todavía como lo acabas de decir estás con el alcohol y la marihuana y no se puede. Estás en la lucha. Te hacemos un llamado, Yahir, aquí la gente de Chisme No Like, nosotros mismos y tu hijo. Es el momento donde tú (Tristán) estás vulnerable y con busca y ganas de salir adelante", expresó Elisa.

Ante todas las fuertes declaraciones, los conductores del programa de espectáculos le pidieron a Tristán que le dedicara algunas palabras a su padre, a lo que el joven expresó que lo ama con todo su corazón y que lo respeta.

Sin embargo, le es muy difícil hablar sobre él y sobre su vida por considerar a Yahir como una persona responsable y fuerte, pero aún así quisiera que estuviera más cerca de él. "Quisiera pedir que me aceptaras como soy, y claro, tener tu ayuda. "No planeo dejar de tomar, no planeo dejar de fumar marihuana, solo por hoy", aceptó.

Presenta a su pareja sentimental

Luego de dedicarle las emotivas palabras a su padre, el hijo de Yahir presentó a su actual pareja, Axel, quien expresó que está haciendo todo lo posible por ayudar a su novio en esta etapa tan difícil que está viviendo.

Sobre su video sexual, la pareja comentó que de momento está disponible en su cuenta de OnlyFans, mientras que el segundo clip está en proceso.

Incluso, confesaron que habrá contenido explícito de cada uno solos, el cual será de sentido erótico. Y para finalizar, ambos invitaron a los espectadores a ver sus videos y seguirlos en la plataforma.