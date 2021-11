Hijo de Yahir presenta a su novio Axel en vivo y revela cuenta de OnlyFans

CIUDAD DE MÉXICO.-Tristán, hijo del cantante mexicano Yahir, reveló el rostro de su novio y detalló que se llama Axel y que su papá lo conoce.

En entrevista para el programa de Chisme No Like, el muchacho comentó que tienen poco más de un mes de conocerse y que ya hicieron un video para adultos el cual está en la plataforma OnlyFans, y que van por más videos próximamente.

"Es Axel, es un cantante argentino", señaló Tristán.

Axel afirmó que está cuidando del hijo de Yahir y apoyándolo "en esta etapa tan difícil que está viviendo".

"Yo estoy con lo brazos abiertos y con todo lo que lo pueda ayudar para que pueda salir adelante y deje las drogas", dijo.

Ante la pregunta de Elisa Beristain de si consume sustancias, Axel indicó que no toma, pero sí fuma mariguana en ocasiones para "acompañar a Tristán en el viaje".

"Alcohol no tomo, ni una gota... mariguana de repente con Tristán para no dejarlo solo, pero de una forma recreativa no de una forma destructiva", detalló.

Por su parte, Tristán fue contundente cuando dijo que no pensaba en dejar el alcohol y la mariguana.

"Quiero aclarar algo, yo no estoy dispuesto a dejar de tomar ni de consumir mariguana", afirmó.

Axel conoce a Yahir

El joven argentino reveló que conoce al ex académico, ya que estuvo en el programa La Voz.

"Yahir me conoce, yo estuve en La Voz cuando él estuvo de coach. Siempre lo he admirado desde La Academia, de hecho yo lo conozco de televisión desde que veía La Academia y yo siempre soñé con ser su amigo, y ahora que pasó esto y esto tan bonito, pues estoy muy feliz".

Revelan cuanta de OnlyFans donde pueden hallar video para adultos

Tristán detalló que el video para adultos entre él y Axel ya está hecho y lo subieron a OnlyFans.

"Ya está hecho el video, lo pueden encontrar en el OnlyFans. Por ahora será entre nosotros y contenido unitario de uno solo".

Tristán reveló que el OnlyFans es: Tristanofierros y xxxpop.